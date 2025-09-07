8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao
Hà Lê
07/09/2025, 09:57
Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…
Đánh giá này được đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc tăng xuất khẩu hiện đang ở mức rất cao (14,8% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy chúng ta đang đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Còn với việc giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết so với tốc độ giải ngân của các năm trước đây, năm 2025 cao hơn hẳn (cùng kỳ năm 2024 đạt 40,4%).
TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 8 THÁNG TĂNG 16,3% SO VỚI CÙNG KỲ
Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trong tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 83,06 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2025 ước đạt 306 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu.
Tính bình quân, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đạt 38,2 tỷ USD, trong đó tháng 7 và 8/2025 đều trên 42 tỷ USD, là mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao nhất từ trước đến nay.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh ở hai nhóm ngành chính là nông sản, thủy sản và nhóm công nghiệp chế biến. Một số mặt hàng nông sản, thủy sản như cà phê ước đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 6,5 tỷ USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 61,1% về giá trị. Hồ tiêu ước đạt 166 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 26,9% về giá trị. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 7,16 tỷ USD, tăng 13,5%.
Trong mặt hàng công nghiệp, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 66,9 tỷ USD, tăng 43,1%. Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 37,4 tỷ USD, tăng 13,8%.
Nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục khởi sắc như dệt may ước đạt 26,5 tỷ USD (tăng 8,5%), giày dép 16,1 tỷ (tăng 7,2%), phương tiện vận tải, phụ tùng ước đạt 11,4 tỷ USD (tăng 12,7%), gỗ, các sản phẩm về gỗ ước đạt 11,1 tỷ USD (tăng 6,5%).
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân 12%, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, đặc biệt là khai thác các thị trường mới nổi; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy vai trò của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó thúc đẩy ngành xuất nhập khẩu, đa dạng hình thức xúc tiến thương mại, đa dạng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường xuất khẩu, tích cực bảo vệ hàng hóa, đàm phán với các nước xóa bỏ hàng rào phi thuế quan.
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 8 THÁNG ĐƯỢC GẦN 410 NGHÌN TỶ ĐỒNG
Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm, theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương là rất tích cực, thể hiện qua con số: giải ngân được gần 410 nghìn tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm cả giao bổ sung) thì tỷ lệ giải ngân đạt 46,5%, còn nếu tính trên số Thủ tướng Chính phủ giao đợt đầu đầu năm thì đạt 49,5%. So với tốc độ giải ngân của các năm trước đây, năm 2025 cao hơn hẳn (cùng kỳ năm 2024 đạt 40,4%).
Với mục tiêu Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100%, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, cần có giải pháp hết sức quyết liệt để chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương có 4 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến đầu tư công. Thứ nhất, quá trình tổ chức sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, có tác động nhất định đến kết quả giải ngân.
Thứ hai là công tác phân bổ vốn. Qua rà soát từ đầu năm đến nay vẫn còn khoảng 38,5 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ. 18/42 bộ, cơ quan trung ương và 29/34 địa phương chưa phân bổ hết số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân các dự án chưa đủ thủ tục, phê duyệt chưa kịp mà một phần nguyên nhân là do sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, phải mất một thời gian để ổn định, tiếp tục công tác rà soát hồ sơ và phê duyệt. Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp lại bộ máy, một số dự án cần phải đánh giá lại. Thứ ba liên quan đến thể chế pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua sửa đổi một loạt các luật liên quan đến đầu tư, đầu tư công. Luật đã có hiệu lực, tuy nhiên, các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn còn tiếp tục hoàn thiện.
Thứ tư đó là công tác tổ chức thực hiện. Có một số khó khan như công tác giải phóng mặt bằng, sự thay đổi về giá nguyên, nhiên, vật liệu, chậm trễ trong hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án. Hay yếu tố khách quan như ảnh hưởng của thời tiết.
Ngoài ra, trong điều chỉnh dự án có vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch. Sau khi sắp xếp bộ máy, các địa phương hợp nhất cùng tồn tại 2-3 quy hoạch.
Do vậy, để xử lý các bước chuyển tiếp trước khi xây dựng, điều chỉnh một bản quy hoạch thống nhất – một bản duy nhất của một tỉnh hợp nhất, Chính phủ đã có Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi), để có thể điều chỉnh được ngay các quy hoạch trong thời gian ngắn nhất, kịp thời phục vụ điều chỉnh các dự án đầu tư công.
Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp trong các công điện, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra từ đầu năm đến nay.
Khắc phục các khó khăn của chính quyền địa phương 2 cấp, các văn bản mang tính quy phạm pháp luật, các thông tư, nghị định hướng dẫn cần sớm được ban hành trong thời gian sớm nhất để các cấp, các địa phương triển khai.
Với ngành Tài chính, theo ông Phương, sau khi các nghị định, thông tư được ban hành sẽ có cẩm nang, sổ tay hướng dẫn để các địa phương triển khai thuận lợi hơn…
