Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn của Nga và Nhật Bản

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài, bao gồm cả Nga và Nhật Bản mở rộng hoạt động đầu tư và khai thác tại Việt Nam...

Vào chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) và Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui (Nhật Bản).

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA PVN VÀ ZARUBEZHNEFT TRONG CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG

Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam luôn coi hợp tác dầu khí với Liên bang Nga là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó hợp tác truyền thống và tin cậy giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Tập đoàn PVN) và Công ty Zarubezhneft có vai trò quan trọng.

Cảm ơn Nga đã luôn sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những dự án chung giữa Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các liên doanh.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của các liên doanh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác trên tinh thần xây dựng và hữu nghị, bảo đảm lợi ích của cả hai phía.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov chia sẻ trước những thiệt hại của người dân Việt Nam do thiên tai, lũ lụt thời gian qua; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hợp tác giữa Công ty Zarubezhneft và Tập đoàn PVN, Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov cho biết, cùng với hợp tác dầu khí với Việt Nam - cụ thể là với Tập đoàn PVN, mở rộng các dự án, Công ty Zarubezhneft mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.

Cho biết, hiện nay các bộ, ngành của Việt Nam đang xem xét các đề nghị của Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro tại Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Công ty Zarubezhneft mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng và dầu khí mới bên cạnh các dự án trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro.

Cho rằng hợp tác Nga - Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí là không có giới hạn từ thăm dò, khai thác đến chế biến, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga, trong đó có Công ty Zarubezhneft hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác dầu khí sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai tích cực các văn kiện đã được ký kết; duy trì cơ chế làm việc thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án.

Thủ tướng đề nghị Công ty Zarubezhneft tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, có thể mở rộng vùng hoạt động, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các Lô tiềm năng lân cận khu vực Nhenhetxky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có, cải thiện điều kiện logistics, thuế-phí khi cần thiết.

Nâng cao hiệu quả Vietsovpetro, bảo đảm sản lượng hợp lý, đầu tư thăm dò ở các lô tiềm năng mới.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về khí hóa lỏng LNG, chuỗi cung ứng LNG, kho cảng LNG; chuyển giao công nghệ khai thác mỏ cạn kiệt, công nghệ khoan sâu, khoan khó; xem xét hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu mới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Đặc biệt, hai bên nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai các dịch vụ dầu khí tại nước thứ 3.

TIẾP TỤC MỞ CỬA CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui Hori Kenichi.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui gửi lời chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai; đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch Hori Kenichi đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh với tầm nhìn dài hạn; cho biết Tập đoàn Mitsui cam kết hợp tác, đầu tư lâu dài và mong tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn phát triển quốc gia, trong đó có lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Ông Hori Kenichi đã báo cáo với Thủ tướng về những bước tiến mới trong chuỗi dự án khí Lô B, đánh giá cao năng lực của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - thuộc Petrovietnam); cho biết sẽ cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tiến độ toàn bộ chuỗi dự án.

Đồng thời, ông Hori Kenichi trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh đầu tư của tập đoàn trong các lĩnh vực năng lượng và các dự án liên quan đến giảm phát thải carbon; xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, thủy sản, nhất là tôm, viên nén gỗ, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy chuyển giao tư vấn công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao.

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, nằm trong nhóm các đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... Gần nhất, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản vừa được tổ chức rất thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hori Kenichi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui. Ảnh: TTXVN.

Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Mitsui.

Hoạt động hiệu quả của tập đoàn và các doanh nghiệp lớn khác của Nhật Bản thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam như tăng cường chuyển giao công nghệ, tăng doanh thu xuất khẩu, tạo việc làm và đóng các loại thuế cho ngân sách nhà nước.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản còn rất lớn, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh Tập đoàn Mitsui đã có đầu tư chiến lược, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt quyết tâm đầu tư vào dự án điện khí Lô B và dự án này đã được triển khai rất nhanh thời gian qua; cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Tập đoàn Mitsui thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Tập đoàn Mitsui và Chủ tịch Hori Kenichi tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa tập đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án khí Lô B, đưa vào khai thác sớm; mở rộng hoạt động và thị trường, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng (gồm điện gió, điện mặt trời, khai thác dầu khí, băng cháy…), phát triển nguồn điện.

Cùng với đó, tập đoàn đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực thủy hải sản, thương mại; thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển về thủy sản, năng lượng; chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với Đại học Hạ Long... đạt được nhiều bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa, năm sau hiệu quả hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, góp phần vào lợi ích chung của cả hai bên.

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch của Tập đoàn Mitsui trong việc tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng hàm lượng chế biến-công nghệ trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.