Ông Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thứ Sáu, 28/11/2025
Song Hoàng
28/11/2025, 15:23
Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện quy trình miễn nhiệm cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân)...
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm nghiêm túc trong mọi khâu; nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Đại Thắng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Thành ủy và trực tiếp từ đồng chí Bí thư Thành ủy; cùng với đó là sự đồng tình, ủng hộ của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô để cùng tập thể UBND thành phố hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ.
Chiều cùng ngày, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975, trình độ: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA, Nhật Bản), Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Vũ Đại Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 3/2018, ông Vũ Đại Thắng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 8/2020, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tháng 2/2021 đến tháng 10/2024 ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thu Tỉnh ủy Quảng Bình
Tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 11/2025, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030./.
