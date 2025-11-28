"50 năm qua là chặng đường lịch sử rực rỡ của nhân dân các dân tộc Lào"

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước...

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã đoàn kết, chiến đấu bền bỉ, anh dũng và giành được những thắng lợi rất vẻ vang.

Ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào Itxala được thành lập và ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ra đời. Đây là sự kiện vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Lào.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trở thành Đảng cầm quyền, xác định đúng đắn, rõ ràng con đường và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước khẳng định 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã chuyển mình mạnh mẽ, đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật trên mọi lĩnh vực; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần trong 40 năm qua.

Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, uy tín và vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân.

Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quí giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chỉ rõ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả bằng xương máu, Chủ tịch nước khẳng định, đó thực sự đã trở thành tài sản vô giá, là “mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới,” là điểm tựa vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, về tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phonvihane. Ảnh: TTXVN.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane lúc sinh thời: “Chúng ta hãy gìn giữ và vun đắp cho mối tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền, mãi mãi trong sáng như viên ngọc quý, vì đó là kết tinh của nghĩa, của tình, của bao công sức, tâm trí và cả máu xương của cả hai dân tộc anh em,” Chủ tịch nước cho rằng tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; cần đặc biệt trân trọng, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cống hiến, hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do ngày nay.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh những năm qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường đã tác động không nhỏ đến các nước, trong đó có Lào và Việt Nam nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Các nội dung thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước đã được các cấp, ngành của hai bên phối hợp triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân buổi lễ trọng thể thắm tình đoàn kết hữu nghị, Chủ tịch nước một lần nữa chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cũng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, thể hiện sự thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như 50 năm xây dựng đất nước Lào.

Điểm lại những dấu mốc lịch sử về sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavan nêu rõ việc Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930 và Xứ ủy Ai Lào được thành lập năm 1934 tạo nền tảng cho phong trào cách mạng Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ nhấn mạnh, trong 50 năm xây dựng đất nước, đặc biệt 40 năm đổi mới, Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực; vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục được củng cố; công tác vận động quần chúng được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào giảm nghèo, xây dựng gia đình kiểu mẫu, phát triển nông thôn, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống cơ quan nhà nước được kiện toàn; pháp luật được hoàn thiện đồng bộ, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân.

Tình hình chính trị-xã hội giữ vững ổn định; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm; lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được xây dựng vững mạnh; kinh tế dù đối diện nhiều thách thức song vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ rệt, chỉ số phát triển nguồn nhân lực được nâng lên ngang tầm nhiều nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế đã được mở rộng, quan hệ với các nước bạn bè chiến lược đạt tầm cao mới.

Đề cập tới mối quan hệ Lào-Việt Nam, Đại sứ Khamphao Ernthavan nhấn mạnh trong suốt 50 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động phức tạp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng xây dựng và vun đắp đã được các thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy. Ngày nay, mối quan hệ này trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, đồng thời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí tình, vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; cam kết cùng Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm đã tham quan trưng bày ảnh về những dấu mốc nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam do Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp thực hiện.