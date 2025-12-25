99% sản phẩm hai mặt tiền - lợi thế hiếm có, nâng tầm giá trị Emerald Symphony

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 25/12/2025
Tuấn Sơn
25/12/2025, 08:00
Kiến tạo chuẩn sống thượng lưu với 99% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền và vườn riêng xanh mát, Emerald Symphony không chỉ khan hiếm độc bản mà còn mang lại lợi thế thương mại vượt trội. Đây không chỉ là không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị mà còn là tài sản chiến lược giàu tiềm năng tăng giá, khẳng định vị thế chủ sở hữu trong phân khúc bất động sản (BĐS) tinh tuyển.
Trong bức tranh thị trường bất động sản ngày càng sôi động, khi nguồn cung sản phẩm “đại chúng” liên tục bùng nổ và diện tích không còn là thước đo duy nhất của giá trị, yếu tố khan hiếm trở thành tiêu chí quan trọng định hướng các quyết định đầu tư. Thực tế cho thấy, những sản phẩm sở hữu tính khan hiếm cao luôn gắn liền với giá trị vượt trội. Bất động sản hai mặt tiền được xem là minh chứng rõ nét cho quy luật này.
Một số chuyên gia môi giới bất động sản cho biết, loại hình này vốn dĩ được định giá cao bởi tỷ lệ hạn chế trong quy hoạch và quỹ đất. Theo đó, sản phẩm hai mặt tiền thường có giá cao hơn từ 10 – 20% so với những loại hình thông thường trong cùng dự án. Lý do nằm ở lợi thế kép khi một tài sản nhưng sở hữu hai khả năng tiếp cận, hai lối khai thác, mở ra tiềm năng tận hưởng chất sống tinh tuyển và khai thác thương mại vượt trội. Từ biểu tượng sống đẳng cấp, duy mỹ khác biệt đến cơ hội kinh doanh, cho thuê, bất động sản hai mặt tiền luôn chứng minh sức hút mạnh mẽ.
Không chỉ là nơi an cư, bất động sản hai mặt tiền còn là tài sản giàu tiềm năng tăng giá. Trong bối cảnh dòng tiền đang tìm về những giá trị thực, loại hình bất động sản này trở thành nhóm tài sản chiến lược, được giới đầu tư tinh anh ưu tiên lựa chọn. Sự hiếm có, công năng khai thác cao và tính thẩm mỹ khác biệt đã tạo nên biên độ tăng giá ổn định, khiến loại hình này luôn giữ vị thế đặc biệt và được săn đón trên thị trường.
Tọa lạc tại Thủy Nguyên - tâm điểm chính trị - hành chính mới của Hải Phòng, Emerald Symphony nổi lên như một bản giao hưởng Ngọc Lục Bảo lấp lánh, nơi sự khan hiếm được nâng tầm thành giá trị độc bản. Dự án tiên phong phát triển mô hình biệt thự, liền kề/ shophouse với tỷ lệ 99% sản phẩm sở hữu hai mặt thoáng - một tỉ lệ “hiếm có khó tìm” trên thị trường bất động sản Hải Phòng.
Không dừng lại ở lợi thế mặt tiền, các sản phẩm tại Emerald Symphony còn tạo dấu ấn độc bản khi đều sở hữu vườn xanh riêng bao quanh, tạo nên không gian sống riêng tư, thư thái như một khu nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Mỗi căn nhà là một “viên Ngọc Lục Bảo” được đặt giữa thiên nhiên, nơi kiến trúc và cảnh quan hòa quyện để nâng tầm trải nghiệm sống.
Đại diện đơn vị thiết kế dự án cho biết, kết cấu hai mặt thoáng không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe và trải nghiệm sống. Với hai mặt tiếp xúc thiên nhiên, ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cư dân. Đồng thời, không khí đối lưu tối đa giúp ngôi nhà luôn mát mẻ, thông thoáng, hạn chế phụ thuộc vào điều hòa, ngăn ngừa ẩm mốc và các bệnh hô hấp. Trong miền khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam, đây là một giá trị sống vô cùng quý giá.
Về công năng, nhà ở hai mặt tiền tại Emerald Symphony thuận tiện cho giao thông và đỗ xe, có thể tiếp cận từ hai phía, lý tưởng cho mô hình ở kết hợp kinh doanh. Với dòng shophouse, lợi thế này càng trở nên rõ rệt, mở ra cơ hội khai thác thương mại đa dạng và hiệu quả.
Emerald Symphony không chỉ mang đến một chốn an cư sang trọng mà còn là tài sản đầu tư đầy tiềm năng. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là biểu tượng của sự khan hiếm, của chất sống thượng lưu và của một chiến lược đầu tư bền vững.
Trong bản giao hưởng Ngọc Lục Bảo mang tên Emerald Symphony, mỗi căn nhà là một viên ngọc xanh quý giá, hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc, giữa giá trị sống và giá trị đầu tư. Và chính sự khan hiếm độc bản ấy đã nâng tầm dự án trở thành viên ngọc sáng trên thị trường bất động sản Hải Phòng, nơi mọi giá trị đều được cộng hưởng để tạo nên một chuẩn mực mới cho cuộc sống thượng lưu.
Trong đời sống đô thị hiện đại, không gian sống không còn đơn thuần là điểm chuyển tiếp mỗi cuối ngày. Đối với nhiều gia đình trẻ, chuyên gia hay người lao động thành đạt, một nơi ở còn phải là nền tảng nuôi dưỡng chất lượng cuộc sống, nơi họ cảm thấy được thư giãn, kết nối và phát triển từng ngày.
Sở hữu nhà ở từ lâu được xem là cột mốc quan trọng của người trưởng thành. Tuy nhiên, tại TP. HCM, nơi giá bất động sản trung tâm liên tục neo cao, người trẻ đang đứng trước một lựa chọn không hề đơn giản: cố gắng bám trụ khu vực lõi đô thị hay dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn.
