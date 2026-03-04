Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn

Tối ngày 3/3, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí” đã mang đến một không gian sử thi giàu cảm xúc, tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế triều Nguyễn trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế...

Chương trình do Ban tổ chức Festival Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Được dàn dựng tại không gian Quảng trường Ngọ Môn – trái tim của Đại Nội Huế – chương trình mở ra một câu chuyện nghệ thuật đậm chất sử thi, tái hiện sinh động đời sống xã hội Việt Nam thế kỷ XIX dưới thời Triều Nguyễn. Không chỉ khắc họa bức tranh Kinh đô Huế xưa, đêm diễn còn giới thiệu, tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế – những tác giả đặc biệt trong dòng chảy văn học dân tộc.

Với kết cấu gồm 10 hồi diễn, tác phẩm dẫn dắt khán giả qua nhiều lớp không gian và cảm xúc. Từ không khí lễ hội mùa xuân rộn ràng, uy nghiêm nơi chốn triều nghi đến nhịp sống dân sinh đời thường và công cuộc kiến thiết đất nước, mỗi hồi diễn như một mảnh ghép tạo nên bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn lịch sử.

Không gian sân khấu được dàn dựng công phu giữa lòng Huế cổ kính.

Hành trình nghệ thuật ấy đưa người xem đi từ sự trang nghiêm của đại triều đến vẻ bình dị của đời sống thường nhật; từ hồn thiêng sông núi đến những bảo vật ngàn năm lắng đọng trong ký ức cố đô. Những vần thơ của các Hoàng đế không chỉ được xướng đọc mà còn được “kể lại” bằng ngôn ngữ sân khấu đa tầng, giàu tính biểu tượng.

Điểm nhấn của “Thi dĩ ngôn chí” nằm ở cách kể chuyện ước lệ, khi các áng thơ được xâu chuỗi thành mạch truyện xuyên suốt. Âm nhạc, diễn xuất, hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh sân khấu cùng các yếu tố hỏa thuật, khói lửa được phối hợp hài hòa, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu. Ngôn ngữ biểu đạt đậm chất sử thi giúp chương trình vừa giữ được sự trang trọng của chốn cung đình, vừa mang lại cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng hôm nay.

Các tiết mục được dàn dựng theo mạch truyện xuyên suốt từ thơ ca cung đình.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, “Thi dĩ ngôn chí” còn là hành trình trở về với tinh hoa thi ca cung đình, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Huế trong dòng chảy đương đại. Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành, thơ không còn nằm yên trên trang sử mà sống dậy qua từng lời ca, động tác, ánh nhìn của nghệ sĩ.

Sân khấu ngoài trời bên Ngọ Môn rực rỡ trong đêm Rằm tháng Giêng.

Khép lại chương trình, những vần thơ xưa vẫn như ngân vang giữa đêm Rằm tháng Giêng, kết nối quá khứ với hiện tại. Tinh thần nhân văn, trí tuệ và khí phách của tiền nhân được truyền trao một cách tự nhiên, lắng đọng. Để từ đó, mỗi người thêm yêu và tự hào về di sản Cố đô, ý thức hơn trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc ấy trong đời sống hôm nay, để thơ tiếp tục hiện hữu, tiếp tục thở cùng nhịp sống giữa lòng Huế.