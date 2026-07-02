AB Inbev Việt Nam: Khi chuyển đổi xanh bắt đầu từ chính dây chuyền sản xuất

Với những nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững thông qua tối ưu vận hành, quản trị tài nguyên và các sáng kiến hướng tới cộng đồng, AB InBev Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Chuyển đổi Xanh 2025-2026 tại chương trình Rồng Vàng 2026…

Ông Lê Hải Hoàng - Giám đốc Kinh doanh Khu vực Miền Bắc và Miền Trung, AB InBev Việt Nam đại diện nhận danh hiệu tại Rồng Vàng 2026.Ảnh. AB InBev Việt Nam.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về phát triển bền vững ngày càng trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhiều ngành sản xuất đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh thông qua tối ưu vận hành, cải tiến công nghệ và quản trị tài nguyên hiệu quả hơn. Đặc biệt tại các ngành sử dụng nhiều nước và năng lượng như thực phẩm, đồ uống và bia, xu hướng này ngày càng trở nên rõ nét.

Mới đây, AB InBev Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Chuyển đổi Xanh 2025-2026 tại chương trình Rồng Vàng 2026, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận tại giải thưởng này. Theo doanh nghiệp, các nỗ lực chuyển đổi xanh được triển khai đồng thời với mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành, hướng tới sự cân bằng giữa tăng trưởng sản xuất, tối ưu tài nguyên và phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo các thông tin công bố trong các báo cáo phát triển bền vững toàn cầu, quản lý tài nguyên nước là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của AB InBev, bên cạnh các ưu tiên về khí hậu, bao bì tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Tại Việt Nam, định hướng này được triển khai thông qua việc tích hợp các yếu tố bền vững trực tiếp vào hoạt động vận hành và sản xuất.

Trong ngành bia, nước không chỉ là nguyên liệu chính để tạo ra sản phẩm mà còn được sử dụng xuyên suốt các công đoạn nấu, làm mát, vệ sinh và bảo trì thiết bị. Vì vậy, việc giảm lượng nước tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm có ý nghĩa cả về môi trường lẫn hiệu quả vận hành. Chiến lược phát triển bền vững tại AB InBev Việt Nam được triển khai đồng bộ với định hướng quản lý tài nguyên nước của Tập đoàn trên toàn cầu.

Tại các nhà máy của AB InBev Việt Nam ở VSIP II-A và Mỹ Phước, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu sử dụng tài nguyên nước, bao gồm hệ thống tuần hoàn nước, phân tách nguồn nước, cải tiến hiệu quả quy trình vệ sinh tự động (Clean-in-Place – CIP), cùng các công nghệ xử lý và tái sử dụng nước trong sản xuất. Song song đó, các công cụ số hóa và giám sát theo thời gian thực cũng được áp dụng nhằm theo dõi mức tiêu thụ nước và phát hiện sớm các điểm chưa tối ưu trong vận hành.

Theo doanh nghiệp, nhờ các cải tiến này, lượng nước sử dụng trên mỗi lít bia tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu vận hành, còn khoảng 2 lít nước/1 lít bia vào năm 2025, tiệm cận các mức hiệu quả cao trong hệ thống nhà máy toàn cầu của Tập đoàn. Trong giai đoạn 2017–2025, hiệu quả tuần hoàn nước của doanh nghiệp cũng được cải thiện thêm 59%.

Nhà máy AB InBev Việt Nam đẩy mạnh tự động hóa và áp dụng công nghệ tiên tiến kiểm soát quy trình sản xuất. Ảnh: AB InBev Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động trong phạm vi nhà máy, AB InBev Việt Nam cũng triển khai nhiều sáng kiến hướng tới cộng đồng liên quan đến sử dụng bền vững tài nguyên nước. Các hoạt động tập trung vào nâng cao nhận thức về tiết kiệm nước, đồng hành cùng các chương trình và hội thảo chuyên đề, cũng như hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch tại một số địa phương.

Năm 2023, doanh nghiệp đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường ống và cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Sơn và xã Phú Hòa, huyện Định Quán cũ. Theo đại diện doanh nghiệp, các chương trình này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân mà còn hướng tới mục tiêu giảm áp lực lên hạ tầng cấp nước tại địa phương.

Song song với quản lý tài nguyên nước, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nhiều giải pháp tối ưu năng lượng như cải tiến hệ thống hơi, tối ưu vận hành máy móc và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy. Các hoạt động quản lý chất thải cũng được triển khai theo hướng tuần hoàn hơn, trong đó bã bia sau sản xuất được xử lý làm thức ăn chăn nuôi, còn các vật liệu như lon nhôm và bao bì được phân loại và tái chế theo quy trình.

Doanh nghiệp hiện cũng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý môi trường như ISO 14001 nhằm kiểm soát và giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động vận hành.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng rõ nét, các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang dần trở thành một phần trong thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Câu chuyện của AB InBev Việt Nam cho thấy chuyển đổi xanh không còn đơn thuần là một hoạt động mang tính hình ảnh, mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược vận hành và phát triển dài hạn của doanh nghiệp sản xuất.