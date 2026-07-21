Tập đoàn C.P. tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, AI và nâng cao năng lực xuất khẩu nằm trong định hướng đầu tư dài hạn của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam.

Từ ngày 9-11/7, đoàn lãnh đạo Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.) do ông Soopakij Chearavanont, Chủ tịch Tập đoàn, dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Việt Nam. Dịp này, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác.

Đoàn lãnh đạo Tập đoàn C.P. làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tại Hà Nội ngày 10/7/2026. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Soopakij Chearavanont cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Tập đoàn C.P. trong hơn 30 năm qua. Theo Chủ tịch Tập đoàn C.P., doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nông nghiệp hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển chuỗi nông nghiệp - thực phẩm theo hướng bền vững.

CHẾ BIẾN SÂU VÀ XUẤT KHẨU LÀ TRỌNG TÂM ĐẦU TƯ

Theo ông Soopakij Chearavanont, C.P. mong muốn đưa Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn trở thành cứ điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Chia sẻ thông tin cụ thể hơn về kế hoạch đầu tư, ông Montri Suwanposri, thành viên Hội đồng quản trị CPF, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết chế biến sâu và xuất khẩu là một trong những trọng tâm của tập đoàn trong thời gian tới.

Theo đó, tập đoàn dự kiến đầu tư bổ sung 200 triệu USD để mở rộng công suất Tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước tại Đồng Nai. Hiện tổ hợp đạt công suất khoảng 1 triệu con mỗi tuần, phục vụ xuất khẩu. Khoản đầu tư nhằm nâng công suất nhà máy lên 2 triệu con mỗi tuần.

Ở phía Bắc, C.P. dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến mới tại Phú Thọ, với công suất 1 triệu con mỗi tuần. Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực chế biến, mở rộng nguồn cung sản phẩm và hỗ trợ nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp - thực phẩm.

Trong lĩnh vực chế biến thịt lợn, C.P. Việt Nam đã đưa vào vận hành 5 nhà máy giết mổ trên cả nước. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD để hoàn thiện chuỗi giết mổ lợn sạch, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước tại Đồng Nai. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, C.P. Việt Nam có nền tảng triển khai đồng bộ các khâu từ con giống, an toàn sinh học, chế biến đến truy xuất nguồn gốc. Mô hình này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Song song với chế biến sâu và xuất khẩu, công nghệ được xác định là một phần quan trọng trong định hướng mở rộng đầu tư của Tập đoàn C.P. Công nghệ số, AI và các giải pháp quản trị hiện đại được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu vận hành, kiểm soát chất lượng và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi.

C.P. Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản lý sản xuất chăn nuôi. Các giải pháp này hướng tới chuẩn hóa dữ liệu vận hành, tăng khả năng giám sát, phân tích và truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ kiểm soát rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý toàn chuỗi.

Doanh nghiệp đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tối ưu sử dụng năng lượng, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Các giải pháp về năng lượng sạch, tái sử dụng nguyên vật liệu và sản xuất xanh cũng nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững của tập đoàn.

C.P. Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, gắn với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và quản trị phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song đó, doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua giảm sử dụng vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng, tái chế và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Hệ thống trang trại của C.P. Việt Nam được phát triển theo hướng kiểm soát an toàn sinh học. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn C.P. tiếp tục xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm. Định hướng mở rộng đầu tư tập trung vào các khâu có giá trị gia tăng cao, tăng cường chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.