Khả năng hấp thụ áp lực bán tháo trở nên hạn chế do tổ chức "cạn" tiền?

Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.

Nửa đầu năm 2026 là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với năng lực quản trị rủi ro ngoại lai của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index nằm trong số các chỉ số chứng khoán tăng ít nhất trên toàn cầu.

Nhìn lại thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2026, theo MBS, cơ hội đầu tư trên thị trường khá hạn chế và mang tính chọn lọc cao. Không nhóm vốn hóa nào thực sự nổi bật. Nhà đầu tư đang ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tìm kiếm tăng trưởng mạnh.

Nhóm VN30 tuy giảm ít hơn nhưng vẫn chịu áp lực, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ thể hiện rõ rủi ro cao hơn. Thậm chí nhóm vốn hóa nhỏ còn giảm trở lại vào cuối kỳ.

Dù định giá cao hơn, dòng tiền vẫn đổ mạnh vào nhóm vốn hóa lớn nhờ chất lượng tài sản tốt, thanh khoản cao, lợi nhuận ổn định và hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng nâng hạng của FTSE Russell.

"Trạng thái của VN-Index trên ngưỡng 1.860 điểm là một sự thành công về mặt kỹ thuật nhưng lại là một thất bại về mặt độ rộng. Thị trường đang vận hành trong một trạng thái phân kỳ cấu trúc, nơi chỉ số tăng nhưng nội lực thị trường suy yếu. Nhóm Vingroup đóng góp 104 điểm trong mức tăng 69 điểm từ đầu năm của chỉ số VN-Index", MBS nhấn mạnh.

Sự tập trung vào một số cổ phiếu cũng đang diễn ra thực tế tại thị trường chứng khoán các nước. Chẳng hạn, nhóm Mag-7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia và Tesla) đóng góp khoảng 35% giá trị vốn hóa và khoảng 60% điểm số tăng của S&P 500 trong năm 2025. Hoặc TSMC, tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới, chiếm 30% giá trị vốn hóa và đóng góp 22% điểm số của thị trường chứng khoán Đài Loan năm 2025.

Trong khi đó, sự lệch pha giữa thanh khoản và điểm số là chỉ báo sớm về rủi ro hệ thống đang gia tăng. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, khi “nhiên liệu” thanh khoản không còn dồi dào, khả năng hấp thụ các áp lực bán tháo sẽ trở nên cực kỳ hạn chế .

Việc thiếu vắng dòng tiền “mồi” vào cuối năm, cộng với nền thanh khoản đang thấp hơn cả mức trung bình lịch sử, sẽ khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.

Tuy vậy, bức tranh định giá hiện tại cho thấy một tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật. 16/18 nhóm ngành có hệ số P/E thấp hơn bình quân 5 năm. Con số này khẳng định rằng dù có những đợt sóng đầu cơ ngắn hạn, phần lớn các nhóm ngành vẫn đang ở vùng định giá hấp dẫn, tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho các nhà đầu tư tổ chức trong trung hạn.

Đối với khối ngoại, việc bán ròng 11,5 tỷ USD trong 4 năm qua là kết quả của sự kết hợp giữa áp lực thắt chặt tiền tệ toàn cầu và chiến lược chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài (bán ròng trong những năm VN-Index tăng), khi thị trường Việt Nam đạt được những mức tăng trưởng ấn tượng về điểm số.

Quy mô bán ròng này đặt ra thách thức lớn về khả năng hấp thụ thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên, sự bền bỉ của chỉ số VN-Index cho thấy sự trưởng thành của dòng vốn nội tiềm năng.

MBS cho rằng, dòng vốn nước ngoài sẽ tái phân bổ vào thị trường Việt Nam, song cơ hội không dành cho tất cả.

Dựa theo các tiêu chí lựa chọn của bộ chỉ số FTSE Global All-Cap, gồm: (1) vốn hóa lớn hơn 165 triệu USD; tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) lớn hơn 10%; đảm bảo room cho nhà đầu tư nước ngoài; thanh khoản thuộc top 85% thị trường; cổ phiếu không bị hạn chế và kiểm soát, với dữ liệu ngày 12/06/2026, MBS mô phỏng danh mục cổ phiếu có khả năng được lựa chọn vào bộ chỉ số FTSE Global All-Cap và khối lượng giao dịch trong kỳ đánh giá tháng 9/2026.

MBS lựa chọn 30 mã có thể được FTSE lựa chọn như VIC, VHM, HPG, SHB, SSI, MSN, VIX, FPT, MCH, VNM, VCK, STB, VND, VCI, VJC.

MBS dự báo VN-Index sẽ đạt ở mức 1.770 – 1.850 vào cuối năm 2026, cao hơn so với dự báo trước đây do triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tốt hơn dự kiến nhờ vào các nhóm ngành như Dầu khí (hưởng lợi từ giá dầu); Vật liệu xây dựng, Bất động sản Dân cư và Bất động sản Khu công nghiệp lợi nhuận tốt hơn dự kiến ban đầu nhờ các dự án hạ tầng được đẩy mạnh.

Với quan điểm cẩn trọng về diễn biến thị trường trong những tháng cuối năm , trong bối cảnh lãi suất tăng, MBS ưu tiên các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận rõ rệt, ROE cải thiện, nền tảng tài chính vững chắc và mức định giá vẫn đang ở vùng hấp dẫn.