Qualgo chắp cánh đam mê công nghệ và an ninh mạng cho giới trẻ Đà Nẵng

Qualgo triển khai dự án giáo dục công nghệ cho các bạn sinh viên ngành IT. Hoạt động bao gồm trao tặng thiết bị thực hành và chuỗi chia sẻ chuyên sâu về an ninh mạng, AI, kéo dài từ nay đến hết năm 2026.

Nhân cột mốc năm thứ 3, Qualgo chọn đánh dấu hành trình bằng một dự án cộng đồng ý nghĩa: Đồng hành cùng Passerelles Numériques Vietnam (PNV) mang tri thức công nghệ đến gần hơn với các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này cũng đồng thời gắn kết chặt chẽ với kim chỉ nam của Qualgo là kiến tạo một tương lai số an toàn và đáng tin cậy, thông qua việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng.

KHƠI MỞ TIỀM NĂNG TỪ NHỮNG CÔNG CỤ THIẾT THỰC

Hành trình của Qualgo tại Đà Nẵng được triển khai thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Passerelles Numériques Vietnam (PNV) - tổ chức phi chính phủ uy tín với hơn 20 năm hoạt động trong việc mở khóa tiềm năng của thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn bằng giáo dục công nghệ, giúp các em học tập và trau dồi các kỹ năng số thiết yếu.

Theo đó, Qualgo đã trực tiếp trao tặng 10 laptop cho phòng lab của PNV trong trung tuần tháng 6 vừa qua. Những thiết bị này không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần, mà còn là điểm khởi đầu cho những dự án và ý tưởng sáng tạo của các bạn sinh viên. Việc hỗ trợ công cụ thực hành thực tế chính là cách trực diện nhất để doanh nghiệp tiếp thêm động lực, giúp các tài năng trẻ tự tin học tập và theo đuổi con đường công nghệ chuyên nghiệp.

CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ ĐỨNG LỚP: TRUYỀN TẢI KIẾN THỨC THÔNG QUA KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

Bên cạnh hiện vật, đội ngũ chuyên gia của Qualgo còn trực tiếp đồng hành với vai trò diễn giả tại workshop chuyên đề do hai bên phối hợp tổ chức. Đây là cột mốc khởi đầu cho chuỗi hoạt động chia sẻ kiến thức an ninh mạng và định hướng nghề nghiệp trực tuyến, kéo dài liên tục từ nay đến hết tháng 12/2026.

Tại các buổi chia sẻ này, Qualgo và PNV mong muốn tạo cầu nối cho không chỉ các bạn sinh viên năm cuối sắp "chạm ngõ" sự nghiệp, mà còn cho các bạn sinh viên năm nhất, năm hai được lắng nghe, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia - những đàn anh, đàn chị đang làm việc trong các nhóm ngành công nghệ mà các bạn hướng đến. Theo đó, các bạn sẽ được trang bị tư duy an toàn thông tin, kinh nghiệm thực chiến cũng như phương pháp ứng dụng AI hiệu quả vào học tập. Việc đơn giản hóa các kiến thức chuyên môn phức tạp thành các bài học thực tiễn, sinh động đã giúp khơi gợi niềm đam mê công nghệ thực sự trong mỗi bạn sinh viên.

HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI CHO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TƯƠNG LAI

Dự án tại Đà Nẵng không dừng lại ở một hoạt động ngắn hạn. Hành trình chắp cánh đam mê công nghệ của Qualgo sẽ còn tiếp diễn và mở rộng với các chương trình ý nghĩa tiếp theo xoay quanh năng lực lõi về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Với thế mạnh là một đơn vị nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và giải pháp trong ngành an ninh mạng, Qualgo mong muốn đồng hành lâu dài cùng thế hệ số tương lai, hỗ trợ bồi đắp hành trang vững vàng cho các bạn sinh viên công nghệ trước khi bước vào thị trường lao động.

Đây cũng là định hướng chiến lược trong năm thứ 3 hoạt động của Qualgo nhằm hiện thực hóa lời hứa thương hiệu: "Secure Cyberspace, Confident Vietnam" (An tâm kết nối, dẫn lối tương lai). Qualgo tin rằng, một không gian mạng an toàn và một Việt Nam tự tin trên bản đồ số toàn cầu chỉ có thể được xây dựng khi thế hệ trẻ được trang bị vững vàng cả về công cụ thực hành lẫn nền tảng tri thức chuyên môn.