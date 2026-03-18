ABBank và SME: Dòng vốn phục vụ giá trị thật của nền kinh tế

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng có tới 60% số doanh nghiệp SEM cho biết khó khăn trong tiếp cận vốn. Trong bối cảnh đó, ABBank đẩy mạnh chiến lược đồng hành cùng SME, đưa dòng vốn vào khu vực tạo ra giá trị thực.

KHI VỐN KHÔNG CHỈ LÀ CON SỐ, MÀ LÀ THỜI ĐIỂM

Dòng vốn kịp lúc - yếu tố sống còn của các doanh nghiệp SME.

Công ty Novamed Việt Nam – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thiết bị tạo oxy, thiết bị y tế, vật tư y tế - được thành lập vào năm 2021. Tương tự các doanh nghiệp mới, Novamed phải đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn đầu. Đến năm 2024, khi đã tích lũy đủ năng lực chuyên môn để đưa sản phẩm vào hệ thống bệnh viện, doanh nghiệp này tiếp tục gặp trở ngại về nguồn vốn phục vụ nhập khẩu trang thiết bị.

Ông Ngô Thanh Sơn, Tổng giám đốc Novamed Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ ABBank thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng 50 tỷ đồng, bao gồm 30 tỷ đồng vốn vay và 20 tỷ đồng bảo lãnh. Đồng thời, ngân hàng cũng linh hoạt rút ngắn quy trình và đơn giản hóa thủ tục nhằm đáp ứng nhu cầu nhập hàng cấp bách của doanh nghiệp.

Nhờ đó, 10 tỷ đồng trong hạn mức vay đã được sử dụng hiệu quả để bổ sung hàng tồn kho đúng thời điểm quan trọng, góp phần giúp Novamed đưa sản phẩm vào các bệnh viện. Đến nay, Novamed Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Tập đoàn kinh tế đa ngành Picenza Việt Nam lại đối mặt với bài toán khác: Duy trì dòng tiền trong bối cảnh nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Lúc này doanh nghiệp cần một đối tác tài chính hiểu đặc thù dòng tiền và ngành nghề, sẵn sàng đồng hành khi thị trường biến động. Chính lúc này, sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ của ABBank với các chính sách đặc biệt như ưu đãi lãi suất, gia hạn… đã góp phần đưa Picenza Việt Nam đi qua giai đoạn thách thức nhất trong hơn 20 năm phát triển.

Những câu chuyện này không phải cá biệt. Theo các thống kê hiện hành, doanh nghiệp SME chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp hơn 40% GDP và tạo ra phần lớn việc làm cho nền kinh tế. Tuy nhiên, một khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã chỉ ra, khoảng gần 60% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Khoảng trống này khiến nhiều doanh nghiệp “không lớn nổi”, dù nhu cầu thị trường còn dư địa. Trong bối cảnh đó, việc ngân hàng xuất hiện kịp thời để giải quyết “nỗi đau” dòng tiền trở thành yếu tố sống còn, và là trợ lực đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Sự đồng hành của ngân hàng là trợ lực để doanh nghiệp SME phát triển bền vững.

DÒNG TIỀN CHO DOANH NGHIỆP SME - TÍN HIỆU TỪ ABBANK

Một trong những ngân hàng đáng chú ý trong chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp SME là ABBank. Những năm gần đây, ABBank bước vào giai đoạn tái cấu trúc và tăng tốc, thể hiện qua kiện toàn bộ máy lãnh đạo, định hướng chiến lược mới và các chỉ tiêu tài chính. Theo kế hoạch 2026, ngân hàng đặt nhiều mục tiêu tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Nhóm khách hàng SME được xác định là một trong những trụ cột trong bức tranh tăng trưởng này. ABBank tập trung vào nhóm doanh nghiệp nhỏ, với các khoản vay quy mô vừa và nhỏ – phân khúc đông đảo nhưng lâu nay ít được phục vụ trọn vẹn.

Hiện thực hóa định hướng này, ABBank cho biết các điều kiện vay sẽ được đơn giản hóa. Thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn, cam kết xử lý tối đa 36 giờ và kết hợp giải ngân online nhằm giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là cách ABBank tiếp cận bài toán số hóa. Ngân hàng sử dụng các công cụ như eKYB, chấm điểm tín dụng, phê duyệt nhanh và nền tảng quản lý dòng tiền để giải quyết hai vấn đề cốt lõi của SME: Tiếp cận vốn nhanh hơn và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Điều này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt hơn khi dòng tiền được theo dõi xuyên suốt vòng đời khoản vay.

ABBank góp phần đưa dòng vốn vào đúng khu vực, tạo ra giá trị thực.

Quan điểm này gắn với định hướng mà Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền nhiều lần nhấn mạnh: doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của nền kinh tế, còn ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt dòng vốn vào khu vực sản xuất – kinh doanh. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở, việc ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp SME không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh, mà còn góp phần đưa dòng vốn vào đúng khu vực tạo ra giá trị thực.

Từ những khoản vay kịp thời trong thời điểm khó khăn, đến một chiến lược được thiết kế bài bản, ABBank đang cho thấy sự đồng hành dài hạn với các doanh nghiệp SME để gia tăng cơ hội cho khối doanh nghiệp này. Với gần 98% doanh nghiệp Việt Nam là SME, cách tiếp cận này không chỉ phản ánh lựa chọn của một ngân hàng, mà còn gợi mở cách dòng vốn có thể được sử dụng hiệu quả hơn để nuôi dưỡng tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.