Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục biến động nhỏ
Mai Nhi
14/05/2026, 10:51
Sau chuỗi 3 phiên giằng co với biên độ hẹp (12-14/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” trong sáng 14/5 bất ngờ chững lại. Mặt bằng giá phổ biến neo quanh 162 – 165 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước...
Sau nhịp giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng mỗi
chiều ngay trong phiên đầu tuần (11/5), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn
vị kinh doanh bước vào xu thế giằng co. Mỗi nhịp điều chỉnh tăng, giảm đều chưa tới
nửa triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng nay (14/5), thị trường vàng miếng rơi vào
trạng thái im ắng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng
loạt nằm im, neo ở mức phổ biến là 165 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 14/5, giá bán vàng miếng SJC tạo các hệ thống lớn phổ biến neo ở ngưỡng 165 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp còn lại.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14/5,
giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 162 triệu và giá bán là 165
triệu đồng/lượng, không đổi so
với giá chốt phiên hôm qua (13/5).
Mức giá giao dịch 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác
như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt
phiên 13/5, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi giảm
500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán trong phiên 13/5, mở cửa phiên sáng
nay, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 161 triệu –
164 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không
đổi.
Mi
Hồng là đơn vị ghi nhận hai phiên đi ngang liên tiếp (13-14/5). Thương hiệu này
vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163,5 triệu – 165 triệu đồng/lượng
trong suốt phiên sáng nay.
Cùng chung diễn biến đi
ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (13/5) sau khi điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều. Chênh lệch giữa thương
hiệu niêm yết giá bán cao nhất và bán thấp nhất thu hẹp xuống còn 8,5 triệu
đồng/lượng.
Trong phiên sáng 14/5, dù Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá bán thấp nhất thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch thấp nhất thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với 2,9 triệu đồng/lượng.
Mở
cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161,8
triệu đồng/lượng và giá bán là 164,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So
với giá chốt phiên 13/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với
cả hai chiều mua và bán.
Tương tự, giá mua vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên
ở mức 162 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó,
giá bán neo tại 164,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá
giao dịch trên.
Tại TP.Hồ Chí
Minh, Ngọc Thẩm vẫn đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 153 triệu – 156,5
triệu đồng/lượng trong hai phiên liên tiếp (13-14/5). Đồng thời, đây cũng là
thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá giao
dịch tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 7,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Bảo Tín Mạnh
Hải chỉ thấp hơn khoảng 200 nghìn đồng/lượng.
Ngược lại, các doanh nghiệp còn
lại vẫn đồng loạt giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với
giá vàng SJC trong phiên sáng nay.
DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng ngay
khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn
không đổi.
Giá
bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 165 triệu
đồng/lượng trong khi giá mua là 162 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên
trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 13/5.
Tại
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch
vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng. So với giá chốt phiên 13/5, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng
nhẫn 9999 tại Phú Quý vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Trên thị
trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến giằng co. Tính
đến 10 giờ 30 phút ngày 14/5, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích hơn 0,1% so
với phiên 13/5, tiến lên mốc 4.692,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới tiếp tục thu hệp xuống ngưỡng 14,24 triệu đồng/lượng. Trong khi
đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,74 triệu – 14,24
triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
