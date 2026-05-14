Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục biến động nhỏ

Mai Nhi

14/05/2026, 10:51

Sau chuỗi 3 phiên giằng co với biên độ hẹp (12-14/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” trong sáng 14/5 bất ngờ chững lại. Mặt bằng giá phổ biến neo quanh 162 – 165 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước...

Giá vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ “đứng giá” sau 3 phiên giằng co

Sau nhịp giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay trong phiên đầu tuần (11/5), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh bước vào xu thế giằng co. Mỗi nhịp điều chỉnh tăng, giảm đều chưa tới nửa triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay (14/5), thị trường vàng miếng rơi vào trạng thái im ắng. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt nằm im, neo ở mức phổ biến là 165 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 14/5, giá bán vàng miếng SJC tạo các hệ thống lớn phổ biến neo ở ngưỡng 165 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp còn lại.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC giữ nguyên ở mức 162 triệu và giá bán là 165 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua (13/5).

Mức giá giao dịch 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 13/5, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị trên vẫn giữ nguyên.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán trong phiên 13/5, mở cửa phiên sáng nay, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 161 triệu – 164 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mi Hồng là đơn vị ghi nhận hai phiên đi ngang liên tiếp (13-14/5). Thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163,5 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên 14/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung diễn biến đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (13/5) sau khi điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa thương hiệu niêm yết giá bán cao nhất và bán thấp nhất thu hẹp xuống còn 8,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 14/5, dù Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá bán thấp nhất thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch thấp nhất thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với 2,9 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 164,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 13/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, giá mua vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên ở mức 162 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Trong khi đó, giá bán neo tại 164,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 153 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng trong hai phiên liên tiếp (13-14/5). Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 14/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trên thị trường vàng nhẫn, giá giao dịch tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 7,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC và Bảo Tín Mạnh Hải chỉ thấp hơn khoảng 200 nghìn đồng/lượng.

Ngược lại, các doanh nghiệp còn lại vẫn đồng loạt giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong phiên sáng nay.

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. 

Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng neo ở mức 165 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 162 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng, không đổi so với giá chốt phiên 13/5.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến giằng co. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14/5, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ nhích hơn 0,1% so với phiên 13/5, tiến lên mốc 4.692,1 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới tiếp tục thu hệp xuống ngưỡng 14,24 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 5,74 triệu – 14,24 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, neo ở vùng thấp nhất trong 4 tháng

11:20, 13/05/2026

Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, neo ở vùng thấp nhất trong 4 tháng

11:20, 13/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

13:45, 12/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

13:45, 12/05/2026

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

12:12, 11/05/2026

Giá vàng trong nước sụt mạnh ngay phiên đầu tuần

12:12, 11/05/2026

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

AIA Việt Nam vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì Cuộc sống Cộng đồng 2025 - 2026 với danh hiệu “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về các sản phẩm sống khỏe” trong khuôn khổ chương trình Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức.

Việc tăng thuế nhập khẩu vàng lên 15% được kỳ vọng có thể sẽ làm suy yếu nhu cầu kim loại quý tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, từ đó làm giảm thâm hụt thương mại và hỗ trợ tỷ giá đồng rupee - đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á trong năm nay...

Áp lực giải ngân ngày càng lớn khi hết ngày 7/5/2026, cả nước mới giải ngân được 15,2% kế hoạch vốn đầu tư công. Đáng lo ngại, Bộ Tài chính đã chỉ ra 14 cơ quan gần như “dậm chân tại chỗ” với tỷ lệ giải ngân dưới 1%, kéo chậm tiến độ chung…

Ông Warsh trở thành chủ tịch Fed vào đúng lúc Fed đối mặt thách thức lớn, với một bên là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và một bên là sức ép đòi giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

