Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index có đỉnh cao lịch sử mới?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/5/2026

Kết phiên VN-Index tăng 27,09 điểm, tương đương 1,43% lên 1925,46 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 0,45 điểm, tương đương 0,18% lên 255,07 điểm

Nhờ trụ, VN-Index đang quay lại thử thách vùng 1925-1930 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đang quay lại thử thách vùng đỉnh cũ 1925-1930 điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, nhiều khả năng chỉ số sẽ khó có thể vượt qua vùng kháng cự này. VN-Index có thể sẽ tiếp tục neo ở vùng điểm cao và dòng tiền sẽ luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế ngắn hạn và chủ động thực hiện gia tăng tỷ trọng tiền mặt ở các nhịp tăng điểm của thị trường.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư vẫn tập trung ở các cổ phiếu có giá đang dao động tích lũy tại vùng hỗ trợ thuộc các ngành chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, phân bón, cao su, dầu khí…”.

Thị trường chung vẫn đang trong xu hướng giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 27 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1925,46 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bất động sản. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn HNX, UPCOM. Nếu không tính đến sự đóng góp đáng kể của nhóm cổ phiếu Vin cho đà tăng của VN-Index hôm nay thì thị trường chung vẫn đang trong xu hướng giằng co. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index đang vượt lên giá cao nhất tháng 01/2026. Mở ra kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Trong khi VN30 đang nỗ lực vượt lên vùng đỉnh tháng 2/2026 quanh 2080 điểm với ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, công nghệ.

Thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng với khả năng phục hồi tốt của nhóm Vin Group sau áp lực bán mạnh. Điểm nhấn nổi bật trong phiên hôm nay là sự trở lại của nhóm công nghệ. Với FPT sau thông tin kết quả kinh doanh tháng 4/2026 tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Qua đó xu hướng giá cổ phiếu FPT có tín hiệu kết thúc giai đoạn giảm giá mạnh từ tháng 1/2026 đến nay. Bên cạnh khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay. Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp sau thời gian điều chỉnh đã về vùng giá khá hợp lý, tích lũy tích cực, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index vượt đỉnh lịch sử nhờ sự hỗ trợ của trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 27,1 điểm (+1,4%), đóng cửa tại mức 1925,5 điểm. Chỉ số tăng điểm từ phiên sáng và duy trì trên mức tham chiếu đến hết phiên với động lực tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu Vingroup (gồm VIC và VHM).

Thanh khoản thị trường giảm trong phiên hôm nay với tổng GTGD đạt 22,156 tỷ VND. Diễn biến thị trường hôm nay phù hợp với quan điểm VN-Index tăng hướng đến 1940 - 1950 của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng động lực chính của VN-Index tiếp tục đến từ nhóm Vingroup và hỗ trợ bởi các nhóm khác như Ngân hàng và Dầu khí. Do thị trường đã tiến gần đến mục tiêu trên, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và có thể cân nhắc chốt lời một phần tại vùng giá này”.

Đà tăng của VN-Index có thể chậm dần và diễn biến rung lắc vẫn còn tiếp diễn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index quay trở lại đà tăng và đang giao dịch quanh vùng đỉnh cũ. Chỉ báo xung lực đang cải thiện nhẹ nhưng đang có dấu hiệu lưỡng lự cho thấy đà tăng chậm dần. Đồng thời, thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy chỉ số khó có thể vượt hoàn toàn khu vực đỉnh cũ. Do đó, đà tăng có thể chậm dần trong phiên ngày mai và diễn biến rung lắc vẫn còn tiếp diễn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới”.

Khả năng VN-Index tiếp tục xu hướng đi lên trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm tốt nhờ sắc xanh tích cực ở nhóm cổ phiếu blue-chips.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF hướng lên tốt thể hiện động lực của dòng tiền mua chủ động được duy trì ổn định. Cùng với đó, đường +DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 và đường -DI hạ thấp độ cao góp phần củng cố cho vận động kiểm tra cung-cầu và VN-Index sẽ sớm nối tiếp nhịp tăng điểm trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bật tăng trở lại từ vùng mây xanh Ichimoku và đang vận động tốt trên vùng mây này. Các chỉ báo động lượng RSI và MACD đồng thuận hướng lên trở lại cũng cho tín hiệu về khả năng VN-Index tiếp tục xu hướng đi lên trong phiên tiếp theo.

VN-Index ghi nhận phiên tăng 27 điểm nhờ động lực từ nhóm Ngân hàng và cổ phiếu nhà Vingroup. Vận động chính của dòng tiền vẫn là phân hóa, do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút lực cầu nổi bật so với thị trường chung, đồng thời dư địa tăng còn đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất và giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+ ở các phiên tới. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ”.

VN-Index vượt 1907 điểm, qua đó đó mở ra khả năng hướng lên vùng 1950–1970 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index vượt MA5 (1907 điểm) cho thấy quán tính tăng tiếp tục được duy trì, qua đó mở ra khả năng hướng lên vùng 1950–1970 điểm. Hỗ trợ gần hiện nằm tại khu vực 1.900–1.910 điểm. Ngoài ra, chỉ số thiết lập mốc cao mới và không bị tác động mạnh từ áp lực bán, tín hiệu này củng cố triển vọng tăng giá trong phiên 15/05”.

Mục tiêu kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1960 – 1980

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại diễn biến tích cực và tiếp tục xác lập đỉnh lịch sử. Xu hướng Tăng của chỉ số đang được củng cố rõ nét hơn khi các chỉ báo động lượng đồng thuận phát đi tín hiệu đảo chiều.

Mục tiêu kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1960 – 1980 trong khi Hỗ trợ gần duy trì tại 1880 – 1900”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.