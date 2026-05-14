Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng

An Huy

14/05/2026, 10:26

Việc tăng thuế nhập khẩu vàng lên 15% được kỳ vọng có thể sẽ làm suy yếu nhu cầu kim loại quý tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, từ đó làm giảm thâm hụt thương mại và hỗ trợ tỷ giá đồng rupee - đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Ấn Độ đang triển khai các biện pháp để hạn chế nhập khẩu kim loại quý. Trước khi nước này tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân ngừng mua vàng trong 1 năm.

Vào ngày 13/5, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%. Động thái này là một phần trong nỗ lực nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý, qua đó giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngoại hối.

Thuế quan tăng được kỳ vọng có thể sẽ làm suy yếu nhu cầu kim loại quý tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, từ đó làm giảm thâm hụt thương mại và hỗ trợ tỷ giá đồng rupee - đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á trong năm nay.

Dù vậy, giới lãnh đạo doanh nghiệp vàng của Ấn Độ cảnh báo rằng thuế nhập khẩu vàng tăng có thể dẫn tới sự gia tăng của hoạt động buôn lậu vàng. Sau khi Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu vàng vào giữa năm 2024, hoạt động buôn lậu vàng vào nước này đã giảm rõ rệt.

“Đúng như dự báo, Chính phủ Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để giảm bớt thâm hụt cán cân vãng lai. Động thái này có thể sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu, bởi giá vàng và giá bạc vốn dĩ đang cao rồi”, ông Surendra Mehta - thư ký quốc gia Hiệp hội Vàng và trang sức Ấn Độ - nhận định.

Hôm 10/5, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân Ấn Độ tránh mua vàng trong 1 năm để giúp bảo toàn dự trữ ngoại hối. Gần như toàn bộ nhu cầu vàng của Ấn Độ được đáp ứng bằng nhập khẩu.

Nhu cầu vàng của quốc gia đông dân nhất thế giới, chủ yếu là với mục đích đầu tư, đã tăng mạnh khi giá vàng thế giới tăng liên tục trong mấy năm gần đây và thị trường chứng khoán trong nước đi xuống trong một năm qua.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng của Ấn Độ trong quý 1 năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 151 tấn. Trong đó, nhu cầu đầu tư tăng 54%, đạt 82 tấn.

Cũng theo WGC, riêng trong tháng 3 năm nay, các quỹ ETF vàng ở Ấn Độ mua ròng kỷ lục 20 tấn vàng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tuần gần đây, Ấn Độ đã tìm cách hạn chế nhập khẩu vàng và bắt đầu áp mức thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST) lên vàng và bạc nhập khẩu. Động thái này đã khiến các ngân hàng Ấn Độ tạm dừng nhập khẩu vàng trong hơn 1 tháng.

Do đó, khối lượng nhập khẩu vàng trong tháng 4 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất gần 30 năm. Sau đó, các ngân hàng Ấn Độ đã nối lại việc nhập khẩu vàng sau khi chấp nhận nộp mức thuế IGST 3%. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dự báo nhập khẩu vàng của Ấn Độ sẽ lại giảm từ đây do thuế nhập khẩu tăng.

“Thị trường chợ đen có thể trở nên sôi động, vì động lực để nhập lậu vàng đang lên cao. Với mức giá vàng hiện tại, các tay buôn lậu có thể kiếm đậm”, một nhà giao dịch vàng ở Mumbai nhận xét.

Giá dầu tăng cao do cuộc chiến tranh ở Iran đang gây áp lực lớn lên cán cân thanh toán của Ấn Độ và tỷ giá đồng rupee. Ấn Độ là nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, với khoảng 90% nhu cầu dầu và một nửa nhu cầu khí đốt của nước này được đáp ứng bằng nhập khẩu.

Theo dự báo, cán cân thanh toán của Ấn Độ sẽ xấu đi nghiêm trọng trong năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2026 và kết thúc vào tháng 3/2027, với mức thâm hụt có thể lên tới 66-70 tỷ USD, so với mức thâm hụt ước tính 26-28 tỷ USD của tài khóa 2025-2026.

Trong phiên giao dịch ngày 13/5, tỷ giá rupee so với USD giảm xuống mức thấp kỷ lục, với gần 95,8 rupee đổi 1 USD. Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, rupee đã giảm giá hơn 5%, trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất ở châu Á từ đầu năm tới nay.

Vào năm 2012-2013, Ấn Độ cũng đã tăng thuế nhập khẩu vàng để ổn định tỷ giá đồng rupee.

Thời gian gần đây, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã bán ra USD để hạn chế đà trượt dốc của rupee, song việc này gây suy giảm dự trữ ngoại hối đúng vào lúc nước này cần nhiều ngoại tệ hơn để nhập khẩu năng lượng. Tại thời điểm đầu tháng 5 này, Ấn Độ có dự trữ ngoại hối khoảng 690,7 tỷ USD.

Một báo cáo ngày 13/5 của ngân hàng Barclays nhận định RBI có thể tiếp tục triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ tỷ giá trong những tuần sắp tới, nhưng “tăng lãi suất để bảo vệ tỷ giá rupee vẫn là phương án cuối cùng”. Barclays giữ nguyên dự báo tỷ giá rupee vào cuối năm nay ở mức 96,8 rupee đổi 1 USD.

