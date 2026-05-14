Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh
Thu Minh
14/05/2026, 21:16
Khối ngoại hôm nay đảo chiều mua ròng nhẹ 214,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 72,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 1223,6 tỷ đồng. Phía bán đối ứng là tự doanh và tổ chức...
Sau một phiên điều chỉnh, cổ phiếu VIC nhanh chóng lấy lại vai trò dẫn dắt khi tiếp tục thiết lập mức đỉnh giá mới, trở thành lực kéo quan trọng giúp VN-Index tiến sâu hơn về vùng đỉnh lịch sử. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số tăng bùng nổ 27 điểm lên 1.925,46 điểm. Riêng VIC tăng 3,98% và VHM tăng 2,95%, đóng góp gần 18 điểm cho mức tăng chung của thị trường.
Phần còn lại đến từ sự đồng thuận mạnh mẽ của nhóm ngân hàng – trụ cột quan trọng thứ hai giúp chỉ số duy trì đà hưng phấn. Cổ phiếu ngân hàng phủ sắc xanh trên diện rộng, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng trung bình trên 1% như VCB, BID, CTG, TCB, trong khi VPB thậm chí nổi bật hơn với mức tăng 3,24%. Chỉ còn một vài mã đơn lẻ giảm điểm, cho thấy dòng tiền đang ưu tiên rõ rệt nhóm cổ phiếu có khả năng nâng đỡ chỉ số.
Diễn biến này cũng lan tỏa tích cực sang nhóm chứng khoán với SSI, VND, VCI, VIX đồng loạt tăng theo hiệu ứng thị trường. Ở nhóm bất động sản, ngoài bộ đôi VIC và VHM tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, nhiều cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến khả quan như BCM, KDH, IDC, PDR, NLG.
Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi NVL, KSF, SIP, IJC quay đầu giảm mạnh, trong khi VCR tiếp tục giảm sàn. Điều này cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều mà vẫn tập trung vào những doanh nghiệp có câu chuyện riêng hoặc sở hữu yếu tố dẫn dắt mạnh.
Một điểm đáng chú ý trong phiên là dòng tiền tiếp tục dịch chuyển khỏi nhóm vốn hóa vừa để quay lại các cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT bất ngờ tăng mạnh 4,53%, GAS cũng tăng 2,2%, trong khi nhóm tiêu dùng ghi nhận lực cầu tích cực tại MCH, VNM, MSN, MWG, SAB. Ngược lại, nhóm nguyên vật liệu, năng lượng, vận tải và dịch vụ tiêu dùng chịu áp lực điều chỉnh.
Dù chỉ số tăng mạnh, thanh khoản ba sàn chỉ đạt 23.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thực sự bùng nổ.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ 214,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 72,6 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, MSN, SSI, BSR, CTG, VPB, MWG, PVT, VCB, BID.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, ACB, FPT, GEE, PVD, EIB, FRT, PC1.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1223,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 269,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPI, TCB, HCM, VJC, VHM, MWG, GEX, VHC, DIG, MSB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top bán ròng có: MSN, CTG, HDB, BSR, VIC, GAS, PDR, ORS, FPT.
Tự doanh bán ròng 525,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 21,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, CTG, HDB, HPG, VGC, BID, TCB, VPX, ACB, GAS.
Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, VIC, MBB, MWG, VNM, VIB, HCM, VPB, BSR, SSI.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 952,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 320,3 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản, Top bán ròng có VPI, VIC, SSI, HCM, VJC, MWG, GEX, MSB, KBC, VNM.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có VHM, ACB, FPT, VIX, GEE, GMD, HDB, TCB, NVL, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận: 4.421,2 tỷ đồng, giảm 21,5%, chiếm 18,7% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.172,1 tỷ đồng được Cá nhân trong nước trao tay (529,3 tỷ đồng) và mua từ Tổ chức trong nước (642,9 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, HCM ghi nhận giao dịch 497,5 tỷ đồng được trao tay giữa các Cá nhân trong nước, trong khi GEE cũng đáng chú ý với 472 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán cho Cá nhân trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, Bán lẻ, Điện, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng và vật liệu, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Dầu khí.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết
Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Sự cộng hưởng hiếm có giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng giúp VNI có phiên tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên sự cộng hưởng lan tỏa đến các cổ phiếu vẫn chưa tương xứng, đặc biệt thanh khoản lại thể hiện mức sụt giảm đáng kể.
Khả năng duy trì sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên chiều nay là một đảm bảo để VN-Index chốt sát đỉnh cao nhất ngày. Chỉ số đóng cửa đạt 1925,46 điểm, chính thức có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh 28% trên hai sàn cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền.
Các tài sản Trái phiếu doanh nghiệp có thể phải ghi nhận lỗ chưa thực hiện khi lãi suất tăng, tuy không phải ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể làm bào mòn vốn chủ sở hữu.
Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: