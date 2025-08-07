ACB bắt tay FDI khai phá cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng về Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đạt được thỏa thuận với Mỹ về thuế đối ứng với mức dự kiến 20% cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và 40% cho hàng hóa trung chuyển.

Việc chủ động trong việc đàm phán và chốt được mức thuế quan khá cạnh tranh so với các nước trong khu vực, điều này đã phần nào khẳng định sức hút của Việt Nam trong vai trò “cứ điểm mới” của các tập đoàn đa quốc gia. Song, ngoài vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam cần cho thấy năng lực hấp thụ vốn và hệ sinh thái tài chính đủ mở và sâu để sẵn sàng “đón đại bàng làm tổ”.

DÒNG CHẢY FDI TOÀN CẦU: ÁP LỰC ĐỐI THỦ VÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM

Mỹ hiện chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, do đó, mức thuế ưu đãi này không chỉ là lợi thế cạnh tranh về giá mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu đang tìm kiếm “cứ điểm mới” để tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, đây chính là cơ hội vàng để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics của khu vực.

Khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) năm 2024 cho thấy, 15,6% doanh nghiệp sản xuất đã dịch chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động sang ASEAN, trong đó Việt Nam dẫn đầu với tỷ lệ lên tới 24,8%. Đồng thời, theo báo cáo của DHL, Việt Nam xếp thứ hai toàn cầu về tỉ trọng đơn hàng được tái định vị khỏi Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị công nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút dòng vốn, Việt Nam còn đẩy mạnh cải cách hành chính và số hóa quy trình đầu tư, áp dụng mô hình “hậu kiểm” thay vì “tiền kiểm”, đơn giản hóa thủ tục, từ đó gia tăng sự minh bạch và hiệu quả trong tiếp cận môi trường kinh doanh. Cùng với đó, các khu công nghiệp và vùng logistics quy mô lớn đang hình thành tại TP.HCM mở rộng, Đồng Nai, Vĩnh Phúc… tạo nền tảng vững chắc cho sự bùng nổ sản xuất và xuất khẩu trong thập kỷ tới.

HẤP THỤ VỐN FDI KHÔNG CHỈ LÀ CHÍNH SÁCH, CẦN HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH PHÙ HỢP

Để tận dụng hiệu quả cơ hội này, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện năng lực hấp thụ vốn, đặc biệt ở chính sách trung chuyển và hệ sinh thái tài chính phục vụ doanh nghiệp FDI.

Tại Việt Nam, một số ngân hàng thương mại nội địa như ACB đã chủ động phát triển hệ sinh thái tài chính dành riêng cho doanh nghiệp FDI, giúp thu hẹp khoảng cách giữa “lợi thế tiềm năng” và “giá trị thực tế”.

Không chỉ sở hữu xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam - thể hiện năng lực tài chính vững vàng và khả năng quản trị rủi ro hiệu quả - ACB còn giữ vị trí dẫn đầu trong mảng ngân hàng bán lẻ tư nhân, giúp ngân hàng này hiểu rõ hành vi tiêu dùng và xu hướng nội địa. Với hơn 400 điểm giao dịch phủ khắp các vùng FDI trọng điểm, ACB tiếp cận dễ dàng đến các trung tâm công nghiệp đang hình thành khắp cả nước.

Điểm mạnh nổi bật nhất của ACB là bộ giải pháp tài chính được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp FDI. Từ tài khoản đa tiền tệ, tài trợ thương mại, giao dịch ngoại hối, phòng vệ rủi ro tỷ giá – lãi suất đến các dịch vụ bảo lãnh, kết nối hệ thống ERP... đều được triển khai linh hoạt, cá nhân hóa theo từng loại hình doanh nghiệp.

Hơn thế, ngân hàng còn sở hữu đội ngũ chuyên viên song ngữ và đa ngữ (Anh, Trung, Hàn...), đóng vai trò tư vấn từ giai đoạn khảo sát, tiếp cận thông tin đến vận hành thực tế. Mô hình “ngân hàng đồng hành” không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn là người bạn chiến lược cùng doanh nghiệp đi đường dài tại thị trường Việt Nam.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu, trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất sợi hiện đại và tân tiến nhất tại một nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dệt may tại Quảng Ninh.

Một trong những minh chứng cụ thể là chương trình “La bàn giữa biến động” do ACB triển khai. Thông qua đó, doanh nghiệp được cập nhật kịp thời về thị trường tài chính (bằng tiếng Việt, Anh, Hoa), đồng thời nhận các khuyến nghị cụ thể về cách phòng vệ trước rủi ro tỷ giá, lãi suất - đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp có nguồn thu và thanh toán bằng ngoại tệ. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai các chương trình ưu đãi như “Tỷ giá cạnh tranh - Đồng hành xuất khẩu” (giảm đến 150 điểm tỷ giá) hay “Ngày vàng chuyển tiền quốc tế” với mức phí chỉ 9,9 USD/giao dịch.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, hệ sinh thái tài chính toàn diện của ACB sẽ giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua các biến động từ môi trường kinh tế toàn cầu."

CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG NẰM Ở SỰ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI

Để chuyển hóa lợi thế thành giá trị thực, Việt Nam không chỉ cần chính sách thu hút phù hợp, mà còn cần năng lực đồng hành đủ sâu ở cấp hạ tầng, tài chính và dịch vụ. Trong đó, hệ thống ngân hàng nội địa như ACB sẽ giữ vai trò quyết định trong việc hỗ trợ doanh nghiệp FDI tiếp cận vốn, vận hành dòng tiền và mở rộng đầu tư một cách hiệu quả.

Không chỉ thu hút FDI, Việt Nam cần sẵn sàng để giữ chân và đồng hành dài hạn. Và điều đó bắt đầu từ một hệ sinh thái tài chính đủ bản lĩnh, đủ tinh chỉnh, đúng lúc và đúng nhu cầu.

