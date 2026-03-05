Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Hà Anh

05/03/2026, 07:45

Hội đồng quản trị CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Năm 2025, CTG ghi nhận tổng tài sản đạt 770.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024.
Năm 2025, CTG ghi nhận tổng tài sản đạt 770.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo đó, HĐQT CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Nội dung cuộc họp gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2027; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025...

Đáng chú ý, trong báo cáo cập nhật về CTG của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VDSC cho biết CTG đã công bố các định hướng kinh doanh năm 2026 với các điểm nhấn gồm:

Một là, tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức tương đương so với mức của năm 2025 (~15%) bao gồm hàm ý được nâng giới hạn tăng trưởng tín dụng được cấp đầu năm (11,1%);

Hai là, NIM có nhiều không gian mở rộng trong năm 2026 nhờ tăng cường khả năng tái định giá lãi suất khi áp lực cạnh tranh lãi suất giảm đáng kể trong bối cảnh nguồn cung tín dụng hạn chế, kết hợp khả năng kiểm soát chi phí vốn gia tăng tỷ lệ CASA mạnh mẽ;

Ba là, Chi phí tín dụng tiếp tục giảm nhẹ dựa trên việc kiểm soát quy mô nợ xấu phát sinh mới ở mức ổn định và đảm bảo duy trì các tiêu chí về tỷ lệ nợ xấu và bao phủ nợ xấu;

Cuối cùng là, lợi nhuận bất thường từ việc hạch toán thương vụ bán tòa nhà Vietinbank trong quý 1/2026.

Qua đó, VDSC đã duy trì quan điểm tích cực về triển vọng kinh doanh năm 2026 của CTG với dự phóng lợi nhuận trước thuế hiện tại đạt 56.100 tỷ đồng (tăng trưởng 29% YoY) với các giả định chính như sau: Tăng trưởng tín dụng đạt 15%, NIM dự phóng đạt 2,84% (+22 bps YoY), chi phí tín dụng ở mức 0,9% (-3 bps YoY), thu nhập khác (chủ yếu từ thu hồi nợ xấu ngoại bảng) ở mức 9.800 tỷ đồng (đi ngang so với 2025).

Năm 2025, CTG ghi nhận tổng tài sản đạt 770.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt 993.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7%, tập trung vào phân khúc doanh nghiệp và bán lẻ thuộc các ngành nghề Ưu tiên. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức 1,1% (từ 1,24% vào cuối năm 2024) và nợ nhóm 2 chỉ còn chiếm 0,8% tổng dư nợ, tương đương 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, CTG duy trì bộ đệm dự phòng vững chắc với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 158,8%, đảm bảo khả năng xử lý rủi ro cao.

Theo VDSC, động lực chính giúp kết quả kinh doanh thay đổi tích cực đến từ việc kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng, giúp chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 37,3% so với năm trước, chỉ còn 17.300 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) năm 2025 đạt 2,59%, tăng nhẹ 0,2% so với quý trước nhờ hoạt động tín dụng ổn định.

VDSC cho biết công tác thu hồi nợ diễn ra khả quan khi đạt 10.000 tỷ đồng trong năm, dù chi phí hoạt động tăng 30,4% do chiến lược tăng lương và phụ cấp (tăng 22%) để phục vụ chuyển đổi số.

Theo luận điểm đầu tư của VDSC, dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 sẽ duy trì ở mức 15%, tập trung vào tín dụng xanh, năng lượng tái tạo và sản xuất máy móc. Biên lợi nhuận lãi ròng dự báo đi ngang trong nửa đầu năm và phục hồi dần từ cuối năm 2026. Động lực tăng trưởng nằm ở khả năng thu hồi nợ tiếp tục duy trì mức khả quan (tháng 1 năm 2026 đã thu hồi gần 1.000 tỷ đồng) và chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động qua giấy tờ có giá. Ngân hàng kiên định mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1,8% và ưu tiên cho vay bất động sản nhà ở thực với lãi suất không quá 14%.

