ACB lấy ý kiến cổ đông để lập công ty con

ACB vừa thông báo ngày 14/10 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ..

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).

Theo đó, ACB vừa thông báo ngày 14/10 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và việc lấy ý kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 10/11.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, ACB hiện đang sở hữu 4 công ty con với tỷ lệ 100% vốn gồm: Công ty Chứng khoán ACB (ACBS); Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (ACBA); Công ty Cho thuê tài chính (ACBL); Công ty Quản lý quỹ (ACBC)

Nếu phương án được thông qua, ACB sẽ có tổng cộng 5 công ty con.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 33% so với quý trước, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 68% và chi phí dự phòng giảm 26%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời ROE tiếp tục duy trì ở mức cao trên 20%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giữ ở mức 32%.

Dư nợ tín dụng đạt 634.000 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm, với cơ cấu cân bằng giữa cá nhân và doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu trước CIC giảm còn 1,18%, và sau CIC là 1,26% so với mức 1,49% cuối năm 2024.

Huy động vốn tăng trưởng đồng nhịp, đạt 707.000 tỷ đồng, tăng 10,6%, trong đó tiền gửi khách hàng chiếm hơn 567.000 tỷ đồng, tăng 5,6%. Tỷ lệ CASA tiếp tục cải thiện, đạt 22,6% nhờ đẩy mạnh số hóa dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái tiện ích, nâng cao tỷ trọng vốn giá rẻ trong cơ cấu huy động.

Được biết, VCSC điều chỉnh tăng 9,5% giá mục tiêu lên mức 31.200 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" đối với ACB và mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu đến từ việc VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025–2029 lên thêm 1,7% (tương ứng +0,3%/+2,8%/+1,4%/+1,4%/+2,1% cho các năm 2025/26/27/28/29) và áp dụng mức P/B mục tiêu là 1,5 lần cho ACB.

VCSC giảm 4,5% dự báo chi phí trích lập dự phòng giai đoạn 2025–2029 do chất lượng tài sản của ACB cải thiện mạnh và nhanh hơn kỳ vọng trong quý 2/2025, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,28% (-22 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) và nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ chỉ còn 0,48% (-24 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước). Với nền tảng chất lượng tài sản vững chắc và triển vọng kinh tế thuận lợi, VCSC dự báo chi phí tín dụng của ACB sẽ duy trì ở mức thấp trong 3 năm tới (trung bình 0,25%).

Trong ngắn hạn, các quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm có thể gây áp lực cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh của ACB. Tuy nhiên, về trung hạn, ACB sẽ được hưởng lợi từ các quy định này do các quy định trên thúc đẩy quá trình chính thức hóa hoạt động hộ kinh doanh, qua đó giúp ACB giám sát hoạt động vay vốn tốt hơn, và khuyến khích sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều hơn khi thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ tăng trưởng tỷ lệ CASA của ACB.

VCSC cho biết rủi ro đối với ACB là NIM yếu hơn dự kiến và tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến trong năm 2025.