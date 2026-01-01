VSC thành công nâng sở hữu tại HAH lên gần 24%

Tính chung toàn bộ giao dịch, nhóm Viconship đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên hơn 40,5 triệu cổ phiếu, chiếm 23,98% vốn tại HAH.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Cụ thể, trong 2 ngày 25-26/12, Viconship mua thành công 8 triệu cổ phiếu HAH, nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên hơn 17,68%.

Đồng thời, hai công ty con cũng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã công bố. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh mua đủ 4 triệu từ ngày 26-29/12, nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,87%.

Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh mua thêm 2 triệu cổ phiếu, trong ngày 26/12, đưa tỷ lệ nắm giữ lên 2,43%.

Tính chung toàn bộ giao dịch, nhóm Viconship đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên hơn 40,5 triệu cổ phiếu, chiếm 23,98% vốn tại HAH.

Được biết ngày 8/12/2025, Xếp dỡ Hải An đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Theo đó, cổ đông HAH đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế dự đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty mẹ và các công ty con.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, ban lãnh đạo công ty cho biết sau khi trở thành cổ đông lớn của HAH với tỷ lệ sở hữu khoảng 20%, VSC đã đề xuất phương án hợp tác với HAH để triển khai các dự án đầu tư mua, đóng mới và khai thác đội tàu. Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập với tỷ lệ góp vốn với VSC là 60% và HAH là 40% nhằm tiếp tục định hướng đầu tư đội tàu và cho thuê trong thời gian tới. Hải An Green đã ký hợp đồng đóng mới hai tàu container loại 7.000 TEU với giá trị 87 triệu USD/tàu cách đây ba tuần, dự kiến thời gian bàn giao vào năm 2028. Công ty cũng đã đặt cọc 20% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ chi trả 40% (đã bao gồm tiền đặt cọc), phần còn lại sẽ vay ngân hàng.

Song song với đóng tàu mới, Hải An Green cũng sẽ tiến hành đầu tư vào tàu cũ để cho thuê, tạo dòng tiền ổn định. Đây là kế hoạch được đặt ra từ năm 2026.

Về năng lực khai thác cảng, Cảng Hải An hiện có giới hạn tiếp nhận khoảng 5-6 chuyến/tuần, thấp hơn so với nhu cầu vận hành thực tế của đội tàu là 8-9 chuyến/tuần, nên việc điều chuyển tàu là bắt buộc. Để đảm bảo hiệu quả vận hành, từ các năm trước, công ty đã chủ động điều phối lượng tàu vượt quá công suất sang các cảng đối tác. Hiện nay, mỗi khi vượt quá công suất tiếp nhận tại Cảng Hải An, toàn bộ (100%) lượng tàu này sẽ được chuyển sang khai thác tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc hệ thống các cảng của VSC và để duy trì và phát triển lợi nhuận, việc tăng quy mô đội tàu là bắt buộc. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mua tàu trong năm sau. Bên cạnh việc thường xuyên trình ĐHĐCĐ duyệt mua tàu cũ để khai thác, công ty sẽ tham gia vào các dự án đóng mới (đã có 4 tài đóng mới hoạt động rất tốt từ năm 2022).

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, HAH ghi nhận doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ (2.781,4 tỷ). Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ (452 tỷ)

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, HAH dự kiến doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.