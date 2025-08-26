ACB tăng cường bảo lãnh nhà thầu, thúc đẩy đầu tư công

Thông qua việc thiết kế sẵn cơ chế bảo lãnh riêng biệt cho dự án có vốn ngân sách, chủ động giúp doanh nghiệp tháo gỡ rào cản, ACB không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn góp phần định hình một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, khẳng định vai trò của một định chế tài chính kiến tạo tăng trưởng bền vững…

Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong việc tăng trưởng GDP và lan tỏa sức ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế. Sự đồng hành của các ngân hàng lớn với chính sách bảo lãnh phù hợp trở thành động lực quan trọng. Trong số đó, ACB đã thiết kế sẵn một cơ chế bảo lãnh riêng biệt cho dự án có vốn ngân sách, giúp các nhà thầu tháo gỡ rào cản tài chính và củng cố uy tín trước chủ đầu tư, đối tác.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐANG TRIỂN KHAI: NHIỀU CƠ HỘI CHO NHÀ THẦU

Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 6/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 268 ngàn tỷ đồng, tương đương 32,5% kế hoạch Thủ tướng giao và cao hơn cùng kỳ 2024 tới 80 ngàn tỷ đồng. Dòng vốn tập trung mạnh vào các ngành như giao thông, năng lượng, khu công nghiệp, xây dựng và hạ tầng số. Chuỗi giá trị đầu tư công trải dài từ việc giải ngân vốn, thực hiện hợp đồng, cung ứng vật liệu, thi công, vận hành, khai thác cho đến bảo hành công trình,... mỗi giai đoạn đều có sự tham gia thúc đẩy của bảo lãnh từ các ngân hàng, vừa giúp nhà thầu tự tin triển khai, vừa giúp công trình đảm bảo tiến độ.

Hàng loạt dự án trọng điểm đang triển khai trên khắp cả nước: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, sân bay Long Thành (giai đoạn 1 vốn khoảng 4,6 tỷ USD), cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh), vành đai 3 TP.HCM, vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Quảng Ninh – Lạng Sơn… Các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Tây Ninh, Thái Nguyên,... là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và tốc độ giải ngân mạnh mẽ, tạo ra số lượng gói thầu khổng lồ cho cả nhà thầu chính, thầu phụ, thầu liên doanh trong lĩnh vực xây lắp, thiết bị và dịch vụ phụ trợ.

Để đảm bảo các dự án triển khai tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ được giao, nhà thầu trong các dự án có vốn đầu tư công bắt buộc phải có bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng hoặc tạm ứng, phổ biến nhất là thư bảo lãnh ngân hàng với giá trị từ 2% đến 10% tổng giá trị hợp đồng, duy trì suốt quá trình thực hiện dự án.

Như vậy, muốn góp mặt vào các dự án sử dụng vốn công, đặc biệt là các dự án trọng điểm mang tầm quốc gia, bên cạnh năng lực thi công, nhà thầu còn phải đáp ứng yêu cầu bảo lãnh ở nhiều giai đoạn. Đây là lúc nhà thầu cần "chọn mặt gửi vàng", tìm kiếm một ngân hàng uy tín để đồng hành trong từng giai đoạn và xem xét nhiều yếu tố như giá phí, hạn mức cấp tín dụng, tỷ lệ ký quỹ, giải tỏa, quy trình, thời gian, thủ tục và các mẫu thư đặc thù,... có phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp hay không. Ngân hàng không chỉ là “tấm vé bảo chứng” mà còn giúp doanh nghiệp tự tin trong đàm phán, thương thảo, tăng lợi thế cạnh tranh và ổn định nhịp thi công đúng tiến độ.

TỰ TIN DỰ THẦU, THI CÔNG KHI CHỌN ĐÚNG NGÂN HÀNG ĐỂ “CHỌN MẶT GỬI VÀNG”

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp có năng lực thi công nhưng lại bị hạn chế bởi yêu cầu tài sản thế chấp hoặc ký quỹ cao, ACB đã chủ động thiết kế giải pháp bảo lãnh chuyên biệt cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thay vì áp dụng khung đánh giá cứng nhắc, ngân hàng đã phát triển quy trình thẩm định linh hoạt, phù hợp với đặc thù vốn ngân sách, chủ đầu tư nhà nước và tiến độ giải ngân đã được xác định.

Điểm nổi bật là toàn bộ quy trình được số hóa trên ACB ONE BIZ, cho phép doanh nghiệp lập đề nghị, nộp chứng từ, đối chiếu dữ liệu thầu và nhận chứng thư bảo lãnh trực tuyến chỉ trong một nền tảng duy nhất. Cùng với đó, ACB áp dụng mức phí linh hoạt theo từng loại công trình, bảo lãnh trọn vòng đời hợp đồng từ dự thầu, tạm ứng, thực hiện cho tới bảo hành. Đồng thời có thể giảm hoặc miễn yêu cầu ký quỹ, tạo điều kiện và môi trường phát triển cho những doanh nghiệp có năng lực chuyên môn nhưng hạn chế về tài sản thế chấp.

Không chỉ rút ngắn thời gian và giảm áp lực thủ tục, giải pháp này còn nâng cao uy tín cho cả bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Điều này đồng nghĩa, khi một doanh nghiệp được ACB đứng ra bảo lãnh, hồ sơ của họ trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt chủ đầu tư và cơ quan quản lý, giúp duy trì nhịp độ thi công và tiến độ thanh toán.

Ông Lâm Khánh Huy, Giám đốc điều hành một công ty cung ứng thiết bị công trình, nhận xét: “Điểm thay đổi lớn nhất là chúng tôi không còn phải vừa chuẩn bị hồ sơ dự thầu vừa chờ bảo lãnh. Quy trình giờ liền mạch, giữ nhịp công việc và hạn chế rủi ro trễ hạn.”

“Từ ngày chuyển sang bảo lãnh trực tuyến tại ACB, mọi thứ vận hành rất mượt mà, chất lượng. Họ có đội ngũ tư vấn chuyên sâu cho nhà thầu như một cánh tay đắc lực sắp xếp về mặt tài chính cùng với đa dạng mẫu thư nên hai bên đã làm việc rất ăn ý qua nhiều công trình xây lắp. Mọi thao tác đều có thể thực hiện trực tuyến, đơn giản, nhanh chóng và bảo mật”, ông Vũ Ngọc Thắng, một nhà thầu xây dựng tại TP.HCM chia sẻ.

Với ACB, đây không chỉ là một giải pháp tài chính, mà là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tự tin hiện diện trong các dự án trọng điểm, những mắt xích then chốt định hình diện mạo kinh tế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Thông qua việc chủ động giúp doanh nghiệp tháo gỡ rào cản, ACB không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn góp phần định hình một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả và hấp dẫn hơn với cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định vai trò của một định chế tài chính kiến tạo tăng trưởng bền vững.

* Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chính sách chuyên biệt cho khách hàng doanh nghiệp có thể tham khảo:

Website: https://acb.com.vn/doanh-nghiep-bao-lanh/bao-lanh-online

Contact: 247 theo hotline (028) 38 247 247.