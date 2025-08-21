ADB đồng hành cùng Hà Tĩnh mở hướng phát triển du lịch "chữa lành"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) liên quan đến dự án "Thúc đẩy đổi mới trong hợp tác và hội nhập khu vực sau hậu quả của COVID-19". Đây là dự án do ADB tài trợ, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững ở Hà Tĩnh trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19.

Trong quá trình làm việc hơn 1 tuần qua, các bên đã trao đổi kết quả khảo sát, xác định tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của Hà Tĩnh, trong đó có xã Sơn Kim 2 với nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Đoàn công tác của ADB đã đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển du lịch bền vững, tập trung vào quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng; tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng, đào tạo hướng dẫn viên; phát triển tuyến, tour; xây dựng chiến lược quảng bá điểm đến; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm về thiên nhiên, trải nghiệm sự tĩnh lặng để chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của du khách ngày càng tăng, đoàn công tác định hướng phát triển mô hình du lịch "chữa lành" tại Hà Tĩnh.

Theo đó, xã Sơn Kim 2 được xem là điểm đến tiềm năng khi sở hữu rừng núi, suối nóng và đồi chè. Các sản phẩm du lịch sẽ được xây dựng trên cơ sở khai thác lợi thế này, kết hợp với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng dịch vụ.

Sơn Kim 2 là vùng sản xuất chè công nghiệp có diện tích lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với hơn 400 ha. Ảnh: Hoài Nam

Tiếp thu toàn bộ các ý kiến từ phía ADB, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh kết nối với các tỉnh biên giới và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.

Định hướng trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ phối hợp với địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp để xây dựng Sơn Kim 2 trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái – biên giới, gắn với du lịch suối nước nóng, rừng nguyên sinh và giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, qua đó thu hút khách quốc tế đến khám phá và trải nghiệm.

Thời gian qua, ADB đã phối hợp cùng Hà Tĩnh tổ chức nhiều cuộc làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai nội dung dự án. Đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, một số điểm suối nước nóng, du lịch cộng đồng tại thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2); đồng thời chia sẻ kiến thức về phát triển du lịch bền vững, tập huấn kỹ năng làm du lịch, quảng bá điểm đến và kết nối xây dựng sản phẩm.

Song song với hoạt động hợp tác phát triển du lịch, hiện nay Hà Tĩnh đang triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hà Tĩnh (cũ). Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 30/1/2024, với tổng mức đầu tư hơn 3.286 tỷ đồng từ nguồn vốn vay, viện trợ không hoàn lại của ADB và ngân sách địa phương.

Dự án gồm 4 hợp phần: xây dựng hệ thống kênh và cống thoát nước hoàn chỉnh cho thành phố hiện hữu; mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước cho thành phố Hà Tĩnh (cũ) và vùng phụ cận phía Tây, Tây Nam; phát triển hệ thống đường giao thông kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu; và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu. Thời gian thực hiện dự án kéo dài trong 6 năm, tính từ khi được bố trí vốn.

Việc đồng thời triển khai dự án phát triển du lịch bền vững và dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện của Hà Tĩnh. Đây không chỉ là bước đi nhằm khai thác tiềm năng du lịch biên giới mà còn tạo nền tảng hạ tầng bền vững, thích ứng trước các thách thức từ biến đổi khí hậu trong tương lai.