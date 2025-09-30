ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 lên 6,7%

So với mức dự báo vào tháng 4/2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã được nâng lên mức 6,7% trong năm 2025 và có thể giảm xuống 6,0% trong năm sau...

Ngày 30/10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á tháng 9/2025. Theo đó, ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 6,7% (so với mức 6,6% trong dự báo tháng 4) và hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống còn 6,0% (so với mức 6,5% trong dự báo tháng 4).

KINH TẾ VIỆT NAM VẪN DUY TRÌ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CAO

Theo các chuyên gia ADB, mặc dù có những thách thức lớn trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được kết quả rất tích cực trong nửa đầu năm 2025. Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,5%, đánh dấu mức cao nhất trong sáu tháng đầu năm kể từ 2010. Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh, đạt 8,3% trong nửa đầu năm 2025 so với mức 7,5% nửa đầu năm 2024…

Và với đà tăng trưởng này, sản lượng công nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 7,7% trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng của xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo. Theo các chuyên gia ADB, dòng vốn FDI duy trì ổn định trong 8 tháng đầu năm 2025 với 15,4 tỷ USD vốn FDI được giải ngân (mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua) đã tạo lực đẩy quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, các mức thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ở mức 20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển, vẫn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của Việt Nam trong ngắn hạn.

So sánh dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt Nam trong năm 2025 và 2026 được ADB công bố vào tháng 4 và tháng 9 năm nay. (Nguồn: ADB)

Đồng thời, tăng trưởng dịch vụ trong năm 2025 được dự báo tiếp tục khả quan và đạt mức 7,4%. Ngành dịch vụ sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, logistics và vận tải, truyền thông, bán lẻ, và đặc biệt là du lịch cùng các ngành liên quan.

Ngành nông nghiệp của Việt Nam dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng 3,4% trong năm 2025. Nhu cầu toàn cầu đối với thực phẩm chất lượng cao và bền vững, cùng với việc áp dụng rộng rãi công nghệ canh tác thông minh sẽ thúc đẩy lĩnh vực này.

Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam được dự báo ở mức 3,9% trong năm 2025 và giảm nhẹ xuống 3,8% trong năm 2026. Trong đó, giá năng lượng toàn cầu giảm đã góp phần giảm chi phí vận tải vì đây là yếu tố chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tiêu dùng.

THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA THUẬN LỢI ĐỂ VƯỢT QUA CÁC RỦI RO TĂNG TRƯỞNG

Hiện nay, Việt Nam đang đang đẩy mạnh các biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3%–8,5% trong năm 2025, hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của năm, tình hình thuế quan trên sẽ tiếp tục tạo áp lực lên thương mại và hoạt động đầu tư FDI đối với Việt Nam. Trong đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine và tình trạng bất ổn tại Trung Đông kéo dài, cùng với sự giảm tốc của các đối tác thương mại có thể cản trở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Mặc dù đầu tư FDI và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng vừa qua đạt kết quả tích cực nhưng vẫn có khả năng bị ảnh hưởng bởi bất ổn toàn cầu trong thời gian tới (Nguồn: ADB)

Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh Việt Nam cần phải chuyển dịch cơ cấu hướng tới mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, với nhu cầu nội địa mạnh mẽ hơn và các thị trường xuất khẩu đa dạng hơn để giảm thiểu tác động của các cú sốc từ thuế quan trong thời gian tới.

Trong đó, với vị thế tài khóa thuận lợi, Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp kích thích tăng trưởng thông qua cắt giảm thuế có trọng tâm, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, và tăng chi tiêu xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Đặc biệt, đầu tư công hiệu quả là yếu tố then chốt để Việt Nam duy trì tăng trưởng và giảm nút thắt hạ tầng. Với tỉ lệ nợ công dưới 34% GDP - thấp hơn nhiều so với mức trần 60% theo quy định, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tài khóa cho các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng. Cải cách thể chế sâu rộng sẽ giúp tinh giản môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả giải ngân và thúc đẩy kinh tế nội địa.

Đồng thời, việc phối hợp các cải cách cơ cấu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng suất lao động sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Dự kiến trong năm 2025, thâm hụt ngân sách của Việt Nam ở mức 3,8% GDP.

Theo ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, sự phối hợp tốt hơn giữa thực thi hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ giúp cho Việt Nam tránh gây áp lực quá mức lên các công cụ tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế tài chính vĩ mô.

“Trong dài hạn, các cải cách pháp lý toàn diện cần phải giải quyết những thách thức mang tính cấu trúc như đảm bảo khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, hiện đại hóa hệ thống thuế và chuyển đổi số. Đây chính là những yếu tố then chốt cho một mô hình tăng trưởng cân bằng hơn”, ông Chakraborty nhấn mạnh.

Bổ sung thêm về các giải pháp tăng trưởng, ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp trong nước hiện nay chỉ mới đóng góp khoảng 25–30% tổng xuất khẩu của cả nước, trong khi khối FDI chiếm hơn 70%.

Vì vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của để khu vực tư nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, phát triển khoa học – công nghệ là điều kiện sống còn để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.