AEON dự kiến đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD trong 10 năm tới tại Việt Nam

Với định hướng đa dạng hóa mô hình, linh hoạt về quy mô và khu vực, AEON hướng tới duy trì mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% mỗi năm tại Việt Nam...

Theo thông báo công bố mới đây, AEON Việt Nam cho biết với tầm nhìn dài hạn, Tập đoàn AEON tại Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động đến năm 2030, thông qua chiến lược mở rộng trên toàn quốc.

Đến nay, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại thị trường Việt Nam đã đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 năm tiếp theo, AEON dự kiến sẽ cần một khoản đầu tư tương đương để tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tại Việt Nam.

Năm 2025, AEON Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển theo hai hướng.

Thứ nhất là mở rộng về khu vực, không chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mà còn vươn đến các địa phương tiềm năng trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và lân cận.

Thứ hai là đa dạng hóa mô hình bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng tại từng khu vực.

Tháng 10 vừa qua, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) liên tiếp khai trương hai địa điểm kinh doanh mới, bao gồm AEON Văn Giang (Hưng Yên) và AEON Tân An (Long An), đánh dấu giai đoạn tăng tốc mở rộng hệ thống.

Tính đến cuối năm 2025, AEON dự kiến sẽ vận hành 8 Trung tâm Mua sắm; 15 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị; 45 Siêu thị vừa và nhỏ; 180 Cửa hàng tiện lợi; 29 Cửa hàng chuyên doanh (Specialty Store); 1 Cửa hàng dược mỹ phẩm.

Với định hướng đa dạng hóa mô hình, linh hoạt về quy mô và khu vực, AEON hướng tới duy trì mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% mỗi năm, thông qua các trung tâm hiện có và các trung tâm sắp mở mới.

Với việc đầu tư mở rộng mạng lưới rộng khắp, AEON góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đem đến nhiều cơ hội việc làm và phát triển nhân lực địa phương. Riêng AEON Văn Giang mang lại hơn 400 việc làm trực tiếp và hàng trăm việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng, logistics và dịch vụ.

Đặc biệt, AEON Việt Nam xác định các nhà cung cấp địa phương là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng chất lượng và bền vững: từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến đưa sản phẩm từ nhà cung cấp đến siêu thị và đến tay khách hàng.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam, khẳng định với tiềm năng phát triển và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, chúng tôi đã định hướng Việt Nam là một trong những thị trường phát triển trọng yếu của tập đoàn, bên cạnh Nhật Bản. "Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, chúng tôi đang tăng tốc để phát triển cho thị trường trọng điểm này," ông cho biết.

AEON mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô, hoạt động và gia tăng lợi nhuận nhiều hơn trong thời gian tới, song song với đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai phát triển toàn diện và bền vững hơn.