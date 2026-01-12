Kết quả 2025 có sự đóng góp của 40.000 doanh nghiệp du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, năm 2025 đánh dấu ngành du lịch vươn lên một tầm cao mới với những dấu ấn đáng nhớ: từ kỷ lục mới về lượng khách, các chính sách đột phá, hạ tầng du lịch được cải thiện cho đến sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế…

Tờ New York Times mới đây công bố danh sách thường niên "52 Places to Go in 2026", sắp xếp theo 52 tuần trong năm và thường được xem là chỉ báo xu hướng du lịch toàn cầu. Việt Nam được đưa vào danh sách với nhận định là một trung tâm du lịch đang tăng trưởng tại Đông Nam Á.

“Một cường quốc du lịch đang lên ở Đông Nam Á, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ văn hóa ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ núi rừng đến rừng mưa, cùng bề dày lịch sử có từ thế kỷ VII trước Công nguyên", New York Times viết. Tờ báo cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng du lịch dự kiến hoàn thành trong năm nay, giúp Việt Nam sẵn sàng đón làn sóng du khách mới.

Năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 21,5 triệu lượt - tăng 22% so với năm 2024. Với kết quả này, du lịch Việt Nam lập kỷ lục mới, vượt xa con số 18 triệu lượt của năm 2019. Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

Trong khi đó, thị trường nội địa cũng ngày càng phát triển mạnh, trở thành động lực quan trọng của ngành. Lượng khách nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Ngành du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội đất nước.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026”. Tại hội nghị, Chủ tịch VITA Vũ Thế Bình khẳng định, trong những kết quả nổi bật năm 2025 của ngành du lịch Việt Nam, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ gần 40.000 doanh nghiệp du lịch với trên 2,5 triệu lao động trực tiếp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhận định, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ thể hiện ở số lượng khách du lịch, mà còn thể hiện ở chất lượng khách, thị trường khách đã được đa dạng hóa. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Nhấn mạnh quan điểm “Việt Nam không phát triển du lịch bằng mọi giá”, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng phát triển du lịch phải lành mạnh, bền vững, phong phú về sản phẩm, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đa dạng và dư địa lớn của đất nước. Đảng và Nhà nước đang tập trung đầu tư hạ tầng, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để tạo nền tảng đồng bộ cho du lịch.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhấn mạnh, bước sang năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ xác định chuyển đổi xanh là trọng tâm xuyên suốt, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch hội viên tích cực triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh – VITA GREEN, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh và hướng tới phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 12/4/2026 tại Hà Nội với chủ đề “Chuyển đổi số – Tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”. Bên cạnh đó, VITM 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Phú Quốc vào tháng 11/2026. Hoạt động VITA FAMTRIP cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng cường kết nối giao thương B2B giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế.

Cùng với các hoạt động xúc tiến du lịch, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ hai – Vietnam Travel Day 2026 dự kiến sẽ được tổ chức tại Gia Lai, tiếp tục tôn vinh vai trò của lĩnh vực lữ hành trong chuỗi giá trị du lịch. Đặc biệt, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ vị thế của ẩm thực Việt Nam thông qua việc tổ chức các sự kiện ẩm thực quy mô quốc gia.

Trong năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng chính thức công bố phát động Giải thưởng VITA AWARDS giai đoạn 2025 – 2030, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 được xem là nền móng vững chắc để du lịch Việt Nam trở thành trụ cột đóng góp vào tăng trưởng GDP hai con số, với mục tiêu đầy khát vọng: Đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đưa tổng thu đạt 1.125 nghìn tỉ đồng.

Theo TS. Phạm Hà, Chủ tịch LUX Group, để đạt được mục tiêu, du lịch Việt Nam buộc phải chuyển trục. Khi không còn những cú hích từ các sự kiện lớn của đất nước, ngành du lịch sẽ phải tự vận hành bằng năng lực nội tại. Năm 2026 cần được xác định là năm bản lề để chứng minh du lịch có thể tăng trưởng bằng chất lượng, dựa trên 4 động lực chính: Trải nghiệm, phân khúc chi tiêu cao, du lịch văn hóa và hành trình kết nối.

Trong đó, du lịch văn hóa được xác định là một trụ cột của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng theo TS. Phạm Hà, muốn đi xa, doanh nghiệp phải thay đổi tận gốc tư duy làm sản phẩm. “Chúng ta không thể chỉ "bán di sản". Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán tài nguyên sang thiết kế giá trị”, chuyên gia gợi mở.

“Khi văn hóa được tổ chức và khai thác đúng cách - theo ông Hà - du lịch văn hóa không chỉ tạo ra doanh thu trước mắt mà còn hình thành việc làm bền vững, nuôi dưỡng niềm tự hào nghề nghiệp và thúc đẩy sự tham gia lâu dài của cộng đồng địa phương”.

Từ góc nhìn đó, chuyên gia này đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của các show diễn thực cảnh, lễ hội âm nhạc quốc tế và điện ảnh trong việc thu hút du khách trong những năm tới, đặc biệt là năm 2026. Năm nay vì thế không chỉ là năm của những con số mới, mà còn được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi sáng tạo và công nghiệp văn hóa trở thành động lực trung tâm, tiếp tục dẫn dắt hành trình thăng hoa của du lịch Việt Nam.