Doanh nghiệp

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Khánh Huyền

25/08/2025, 16:19

Giữa một thị trường lao động đầy biến động, thế hệ nhân sự trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định, mà còn khát khao một sự nghiệp có ý nghĩa, một môi trường làm việc có thể thúc đẩy họ phát triển toàn diện. Thấu hiểu sâu sắc mong muốn đó, AEON Việt Nam đã và đang nỗ lực kiến tạo một nơi làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng.

Sự công nhận rõ ràng nhất cho những nỗ lực này chính là "cú đúp" giải thưởng hai năm liên tiếp tại Lễ trao giải HR Asia Award 2025. Cụ thể, AEON Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và chiến thắng hạng mục "Doanh Nghiệp Có Môi Trường Làm Việc Đa Dạng, Bình Đẳng và Hòa Nhập" (D.E.I) năm thứ hai liên tiếp. Thành tích nàylà sự bảo chứng cho một văn hóa doanh nghiệp thực sự lấy con người làm trọng tâm. Hơn thế nữa, với kế hoạch tuyển dụng gần 1.300 nhân sự mới trong năm 2025 để phục vụ chiến lược mở rộng đầy tham vọng, cánh cửa cơ hội tại AEON Việt Nam đang rộng mở hơn bao giờ hết.

AEON Việt Nam tiếp tục đạt “cú đúp” giải thưởng tại HR Asia Award 2025.
AEON Việt Nam tiếp tục đạt “cú đúp” giải thưởng tại HR Asia Award 2025.

LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP RÕ RÀNG

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp AEON Việt Nam giữ vững vị thế là cam kết mạnh mẽ vào sự phát triển của nhân viên. Điều này xuất phát từ chiến lược kinh doanh dài hạn của Tập đoàn AEON khi xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai sau Nhật Bản, với mục tiêu tăng gấp ba lần số điểm bán đến năm 2030. Sự tăng trưởng này đồng nghĩa với vô vàn cơ hội thăng tiến và phát triển cho cả ứng viên bên ngoài và đội ngũ nhân sự nội bộ.

Ngày hội tuyển dụng của AEON Việt Nam thu hút hàng ngàn ứng viên.
Ngày hội tuyển dụng của AEON Việt Nam thu hút hàng ngàn ứng viên.

Cam kết đó được thể hiện qua việc không ngừng đầu tư vào đào tạo. Theo khảo sát từ HR Asia, chính sách khuyến khích nhân viên học thêm kỹ năng/chứng chỉ của AEON Việt Nam đạt 4,46 điểm, vượt trội so với mức trung bình ngành là 4,06. Tại đây, việc học không giới hạn trong khuôn khổ công việc. Nhân viên được tiếp cận với các chính sách tài trợ học phí, nền tảng học tập trực tuyến phong phú như E-learning và M.O.O.C (Mass Open Online Courses).

Các chương trình đào tạo mũi nhọn của ngành bán lẻ như Retail Trainee và MD Training liên tục được nâng cao chất lượng và mở rộng đối tượng tham gia. Đặc biệt, chương trình Career Navigator/Coach được thiết kế để giúp các bạn trẻ khám phá khuynh hướng bản thân thông qua mô hình DISC, từ đó được tư vấn định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Cơ hội phát triển không chỉ dừng lại ở những cam kết, mà là câu chuyện thực tế của rất nhiều thành viên. Anh Thái Xa Lem – Phó phòng dự án thực phẩm chế biến sẵn, Khối vận hành, người đã gắn bó với AEON Việt Nam gần một thập kỷ, chia sẻ:

“Gần 10 năm làm việc tại AEON Việt Nam, tôi có cơ hội được đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, luân chuyển qua nhiều phòng ban và vị trí công ty khác nhau. Việc công ty phát triển và tạo điều kiện cho nhân sự thử sức là cơ hôi quý giá để tôi và đồng nghiệp tích lũy kinh nghiệm, không ngừng học hỏi và làm mới mình”.

NƠI BẠN ĐƯỢC LẮNG NGHE, TÔN TRỌNG VÀ TRAO QUYỀN

Chiến thắng ở hạng mục D.E.I (Đa dạng - Bình đẳng - Hòa nhập) khẳng định nỗ lực của AEON Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường nơi mọi cá nhân, dù ở bất kỳ thế hệ nào, đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển công bằng. Các chỉ số khảo sát đã thực sự chứng minh điều đó: tiêu chí “Cơ hội phát triển công bằng” đạt 4,38 điểm (so với 4,08 của ngành) và “Sự thoải mái khi thảo luận về niềm tin, văn hóa tại doanh nghiệp” đạt 4,20 điểm (so với 3,94 của ngành).

Với cơ cấu nhân sự trẻ trung khi Thế hệ Y chiếm 50% và Thế hệ Z chiếm 46%, AEON Việt Nam hiểu rằng trao quyền là yếu tố then chốt để giữ chân và phát huy tài năng. Các chương trình như “Best Practices” (Đề án cải tiến) và “AEON Future Leader” được tạo ra để khuyến khích nhân viên chủ động đóng góp ý tưởng. Nhờ vậy, mỗi người đều cảm nhận được ý nghĩa công việc mình đang làm với mục tiêu chung của tổ chức, với điểm đánh giá đạt 4,40 (cao hơn mức 4,07 của ngành).

VĂN HÓA KHAI VẤN: NƠI ĐỒNG NGHIỆP LÀ NGƯỜI DẪN DẮT

Với triết lý “Leaders Create Leaders” (Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo), AEON Việt Nam đề cao vai trò cố vấn, truyền cảm hứng của đội ngũ quản lý, đồng thời thúc đẩy mô hình cô vấn chéo giữa các thế hệ. Từ đó, kết nối nhân viên ở các nhóm tuổi khác nhau, lan tỏa kinh nghiệm và vun đắp văn hóa tôn trọng trong toàn tổ chức.

Môi trường làm việc đa dạng, để các nhân sự ở mọi thế hệ đều có cơ hội phát triển công bằng.
Môi trường làm việc đa dạng, để các nhân sự ở mọi thế hệ đều có cơ hội phát triển công bằng.

AN TÂM PHÁT TRIỂN VỚI NỀN TẢNG PHÚC LỢI VỮNG CHẮC

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao từ người lao động, AEON Việt Nam đã có những cập nhật trong chính sách nhân sự trong năm 2025, bao gồm: Tái cấu trúc về đãi ngộ và phúc lợi, tích hợp sâu sắc hơn văn hóa khai vấn trong toàn bộ môi trường làm việc, và xây dựng lộ trình nghề nghiệp linh hoạt, đáp ứng đa dạng mục tiêu và mong muốn phát triển của nhân viên. Sự quan tâm này, cùng với các phúc lợi toàn diện về sức khỏe và các hoạt động gắn kết, tạo ra một nền tảng vững chắc để nhân viên yên tâm cống hiến. Sẵn sàng để sự nghiệp của bạn tỏa sáng?

* Nếu bạn đã sẵn sàng cho một hành trình sự nghiệp đầy hứng khởi, hãy tìm hiểu ngay các cơ hội nghề nghiệp tại AEON Việt Nam:

Website: https://tuyendung.aeon.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/growwithaeon/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aeonvietnam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@growwithaeon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: