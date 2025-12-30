Cảnh báo mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi

Cục Xúc tiến thương mại vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi. Cụ thể, nhiều cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị được ủy quyền, dụ dỗ doanh nghiệp đăng ký qua các đường link không chính thống. Doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, chỉ liên hệ qua kênh chính thức để tránh bị lừa đảo…

Ngày 29/12/2025, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) có công văn cảnh báo thông tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026.

Công văn của Cục gửi tới các Sở Công Thương tỉnh, thành phố; các Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương; các Hiệp hội ngành hàng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, công văn nêu rõ, thời gian gần đây, Cục Xúc tiến thương mại nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và các kênh thông tin khác xuất hiện các cá nhân, tổ chức đăng tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai – Mùa Xuân 2026 (gọi tắt là Hội chợ Mùa Xuân 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Các hội, nhóm này đã mạo danh là Ban tổ chức hội chợ hoặc tự xưng là đại lý, đơn vị, cá nhân được uỷ quyền, làm việc với Ban tổ chức hội chợ để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ tại các đường link không chính thức nhằm mục đích trục lợi.

Để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, Cục Xúc tiến thương mại cho biết đến thời điểm hiện tại, liên quan đến Hội chợ Mùa Xuân 2026, Cục Xúc tiến thương mại mới đang thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Mùa Xuân và tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với các phân khu hội chợ dự kiến do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Cục Xúc tiến thương mại chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hội chợ (trừ khoản thu đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng tới tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại).

Các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham gia các phân khu hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện nên liên hệ, đăng ký trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại và theo thông tin hướng dẫn tại các đường link chính thức trên trang web: https://vnf.vietrade.gov.vn, hoặc thông qua các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương, Hiệp hội ngành hàng liên quan để tránh nguy cơ bị lợi dụng trục lợi, lừa đảo.

Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung trên đến các đơn vị hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn.