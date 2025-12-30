VEAM “vượt sóng” năm 2025, mở không gian phát triển mới đến 2030

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026–2030 vào ngày 29/12.

VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 2025

Trong giai đoạn 2021–2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ giảm bình quân 2,7%/năm, song doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng bình quân 1,9%/năm; doanh thu tài chính tăng 6,6%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng 5,3%/năm. Ở phạm vi hợp nhất, giá trị sản xuất công nghiệp của VEAM tăng từ 3.260,4 tỷ đồng năm 2021 lên 3.482,8 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng bình quân 2,7%/năm.

Riêng năm 2025, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về sản xuất, tiêu thụ, tài chính và quản trị. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu sản phẩm tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, bám sát nhu cầu thị trường.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.603,4 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm; doanh thu đạt khoảng 4.795,7 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024 và kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 7.833,5 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm. Trong đó, Công ty mẹ đóng góp chủ yếu với doanh thu 504,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.332,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất khẩu của VEAM năm 2025 ước đạt 41,3 triệu USD, vượt 2% kế hoạch, tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Theo đánh giá, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ các công ty con của VEAM đều có lãi. Nhiều đơn vị công nghiệp hỗ trợ, linh kiện tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng. Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch rõ nét, trong đó mảng ô tô tăng mạnh nhờ xử lý hiệu quả hàng tồn kho.

Riêng Nhà máy Ô tô VEAM đã tổ chức đấu giá thành công 1.634 xe trên tổng số 2.071 xe tồn kho lâu năm. Các sản phẩm động cơ, phụ tùng máy động lực và hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định, từng bước mở rộng thị trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, VEAM cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như: một số sản phẩm truyền thống tiêu thụ chậm; hiệu quả tại một số đơn vị liên kết chưa cao; tiến độ một số dự án đầu tư còn chậm; hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) chưa tạo đột phá. Đây là những vấn đề đòi hỏi Tổng công ty phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và thực chất hơn trong giai đoạn tới.

Tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Ban lãnh đạo mới của VEAM trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo ông, việc toàn bộ các công ty thành viên không còn thua lỗ là tín hiệu tích cực, cho thấy nhiều đơn vị đã mạnh dạn đổi mới, triển khai các sáng kiến như đấu thầu, thanh lý tồn đọng, xử lý tài sản cũ để phát triển sản phẩm mới.

Ông Nguyễn Chỉ Sáng cũng cho rằng, trong bối cảnh Đảng và Chính phủ xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng, VEAM sẽ đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức lớn, đòi hỏi phải có chiến lược thích ứng phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Bùi Huy Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động VEAM trong việc vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, ông đề nghị VEAM tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Bùi Huy Sơn – Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương.

Thứ nhất, chủ động cập nhật và cụ thể hóa kịp thời các định hướng lớn của Đảng, Chính phủ, bảo đảm kế hoạch phát triển của VEAM gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và thực tiễn triển khai.

Thứ hai, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, coi đây là yếu tố then chốt. Trong bối cảnh triển khai các nghị quyết lớn về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, VEAM cần tận dụng hiệu quả các nguồn lực, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Thứ ba, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Bùi Huy Sơn nhấn mạnh, sự đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động là yếu tố quyết định để VEAM vượt qua giai đoạn chuyển mình nhiều thách thức, hướng tới tầm nhìn phát triển dài hạn 5 năm, 10 năm.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2030

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Ngô Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT VEAM, cho biết giai đoạn 2026–2030, Tổng công ty sẽ tiếp tục duy trì nền tảng ở các lĩnh vực cốt lõi gồm động cơ, máy nông nghiệp, ô tô, xe máy và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời chủ động dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất theo hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Ông Ngô Khải Hoàn – Chủ tịch HĐQT VEAM.

VEAM cũng sẽ từng bước thích ứng với xu hướng phương tiện xanh, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu giảm phát thải; gắn sản xuất với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả chương trình hành động theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Cùng với đó, Tổng công ty sẽ hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng minh bạch, chuẩn mực; xử lý dứt điểm tồn kho, công nợ; ưu tiên đầu tư thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực chế tạo sản phẩm công nghệ cao.

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, VEAM phấn đấu chiếm 45–50% thị phần máy nông nghiệp trong nước; sản xuất 7.000–10.000 xe tải mỗi năm, trong đó trên 50% là xe tải sử dụng năng lượng xanh; giá trị công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 4.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 80 triệu USD, đồng thời cơ bản hoàn thành tái cơ cấu tài chính và nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ, mở rộng tham gia các lĩnh vực phù hợp như năng lượng xanh, công nghiệp môi trường và đường sắt theo định hướng chung.