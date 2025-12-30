Thứ Ba, 30/12/2025

Vỏ viên nhộng cứng của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế từ đầu năm 2026

Song Hà

30/12/2025, 10:05

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam, với biên độ thuế chống bán phá giá lên tới 46,24% và thuế chống trợ cấp là 2,45%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 19/12/2025, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá  đối với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng (mã HS 9602.00.1040 và 9602.00.5010) nhập khẩu từ Việt Nam.

Vụ việc này đã được khởi xướng từ tháng 11/2024, nguyên đơn là Công ty TNHH Lonza Greenwood đã cáo buộc bán phá giá và được trợ cấp với 02 công ty của Việt Nam.

Nguyên đơn khi đó dẫn chứng, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng từ Việt Nam trong năm 2023 là khoảng 26 triệu USD; Trung Quốc là 49 triệu USD, Ấn Độ là 67 triệu USD và Brazil là 4 triệu USD. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm khoảng 12% tổng lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra vào Hoa Kỳ.

Đến 23/5/2025, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc. 

Trong vụ việc này, Việt Nam chỉ có 01 bị đơn bắt buộc xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ, do đó, mức biên độ trợ cấp và biên độ bán phá giá đối với bị đơn bắt buộc được áp dụng cho toàn ngành.

Theo kết luận cuối cùng, biên độ trợ cấp và bán phá giá cuối cùng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam được xác định như sau: Biên độ trợ cấp cuối cùng là 2,45%; biên độ bán phá giá cuối cùng (sau khi điều chỉnh trừ đi biên độ trợ cấp xuất khẩu) là 46,24%.

Cũng với sản phẩm này, Hoa Kỳ đồng thời đã tiến hành điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Kết quả vụ việc đối với các đối tác .
Kết quả vụ việc đối với các đối tác .

Như vậy, biên độ bán phá giá của hàng hóa Việt Nam cao hơn biên độ bán phá giá được xác định cho hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ nhưng thấp hơn biên độ bán phá giá của hàng hóa Brazil. Biên độ trợ cấp của Việt Nam được xác định là thấp nhất trong số các quốc gia bị điều tra.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết hiện nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) vẫn đang tiến hành điều tra và sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại để xác định việc có hay không áp dụng biện pháp chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với sản phẩm vỏ viên nhộng nhập khẩu từ các nước bị điều tra.

Lệnh áp thuế (nếu có) dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2 /2026.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc và có chiến lược ứng phó phù hợp trong giai đoạn tới.

Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá tạm thời với vỏ viên nhộng cứng Việt Nam

18:36, 31/05/2025

Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá tạm thời với vỏ viên nhộng cứng Việt Nam

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam

07:52, 21/11/2024

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cáo buộc sản phẩm vỏ viên nhộng cứng Việt Nam bán phá giá, được trợ cấp

16:10, 30/10/2024

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cáo buộc sản phẩm vỏ viên nhộng cứng Việt Nam bán phá giá, được trợ cấp

