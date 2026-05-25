Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhật Bản xuất khẩu kỷ lục 25 tỷ USD vàng

Ngọc Trang

25/05/2026, 10:12

Đây là mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu theo dõi dữ liệu xuất nhập khẩu vàng vào năm tài khoá 1988...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trong năm tài khóa 2025, kết thúc vào cuối tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu vàng của Nhật Bản lần đầu vượt 4 nghìn tỷ yên, tương đương 25 tỷ USD. Đà tăng này chủ yếu đến từ đà tăng mạnh của giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Tuy nhiên, theo tờ báo Nikkei Asia, mức xuất khẩu kỷ lục cũng làm dấy lên nghi vấn rằng một phần vàng từng được nhập lậu vào Nhật Bản đang được đưa ra khỏi nước này.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu vàng, bao gồm vàng thỏi, của nước này đạt 4,08 nghìn tỷ yên trong năm tài khóa 2025, tăng 35,6%, tương đương tăng thêm 1,07 nghìn tỷ yên so với năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm tài khóa 1988. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu vàng của Nhật cũng tăng mạnh, lên 177,7 tỷ yên, tăng khoảng 120% so với năm trước.

Trong vài năm qua, giá vàng tăng mạnh khi nhà đầu tư tìm đến kim loại quý này như một kênh trú ẩn trước các biến động địa chính trị lớn, trong đó có cuộc chiến tranh tại Ukraine từ năm 2022. Dù kỳ vọng Mỹ sớm cắt giảm lãi suất đã giảm bớt do lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó phần nào làm giảm sức hấp dẫn của vàng, nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này vẫn duy trì ở mức cao so với mặt lịch sử.

Giá xuất khẩu vàng bình quân của Nhật - được tính bằng tổng giá trị xuất khẩu chia cho khối lượng - tăng 48,7% so với năm tài khóa 2024, lên mức kỷ lục 18,79 triệu yên/kg. Nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 160 yên đổi 1 USD, mức này tương đương khoảng 3.650 USD/oz.

Trong năm tài khóa 2024, giá xuất khẩu vàng bình quân của Nhật đạt trên 10 triệu yên/kg. Chênh lệch giữa lượng vàng xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản trong năm tài khóa 2025 là trên 200 tấn, tương ứng giá trị 3,9 nghìn tỷ yên, cao hơn gần 1 nghìn tỷ yên so với năm trước.

Do sản lượng vàng trong nước của Nhật Bản tương đối nhỏ, mức chênh lệch ngày càng lớn giữa xuất khẩu và nhập khẩu khó có thể được lý giải chỉ bằng đà tăng của giá vàng. Diễn biến này làm dấy lên khả năng một lượng vàng từng được nhập lậu vào Nhật Bản đang được xuất khẩu ra nước ngoài với quy mô lớn hơn.

Các đối tượng nhập khẩu vàng vào Nhật Bản có thể tránh được khoản thuế tiêu dùng 10% mà nước này áp với hàng nhập khẩu. Nhà chức trách nghi ngờ một phần vàng nhập lậu sau đó được bán trong nước theo giá tương đương vàng hợp pháp. Nhà chức trách nghi ngờ một phần lượng vàng này sau đó được đưa ra nước ngoài.

Dù Nhật Bản có nguồn cung vàng từ tinh chế đồng và tái chế thiết bị điện tử, lượng vàng này không đủ lớn để giải thích mức tăng mạnh của xuất khẩu. Vì vậy, giới chức nước này cho rằng một phần vàng xuất khẩu có thể đến từ nguồn nhập lậu trước đó.

“Các số liệu hiện nay cho thấy khả năng vàng nhập lậu đang từ Nhật Bản đang chảy ra nước ngoài”, một quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản nhận định.

Hoạt động buôn lậu vàng thường gia tăng trong các giai đoạn Nhật Bản nâng thuế tiêu dùng, vì mức thuế cao hơn làm tăng khoản chênh lệch mà các đối tượng buôn lậu có thể thu được. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện 192 vụ buôn lậu vàng, giảm khoảng 60% so với năm trước. Khối lượng vàng bị thu giữ cũng giảm khoảng 70%, còn 425 kg.

Dù số vụ bị phát hiện giảm, nhà chức trách vẫn siết kiểm soát biên giới do các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi. Một trong các biện pháp được áp dụng là nâng mức phạt thực tế bằng cách tính tiền phạt theo giá trị thị trường của lượng vàng bị phát hiện.

Việc phát hiện buôn lậu vàng cũng khó khăn hơn khi các tuyến vận chuyển ngày càng phức tạp. Những năm gần đây, các thủ đoạn phổ biến gồm giấu vàng dạng hạt hoặc dạng cát trong quần áo khi đi máy bay, hoặc chuyển vàng giữa các tàu trên biển.

Lạm phát lõi của Nhật Bản thấp nhất 4 năm giữa cú sốc năng lượng

12:05, 22/05/2026

Lạm phát lõi của Nhật Bản thấp nhất 4 năm giữa cú sốc năng lượng

Bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Nhật Bản tăng vượt dự báo

14:15, 21/05/2026

Bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Nhật Bản tăng vượt dự báo

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vững bất chấp cú sốc năng lượng

10:47, 20/05/2026

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vững bất chấp cú sốc năng lượng

Từ khóa:

Nhật bản thế giới vàng xuất khẩu vàng

Đọc thêm

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Khảo sát cho thấy người tiêu dùng Mỹ lo ngại rằng giá xăng dầu tăng cao sẽ lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế, khiến các hàng hóa và dịch vụ khác trở nên đắt đỏ hơn...

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh ở Iran đang đẩy lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh...

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tăng sản lượng để

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tăng sản lượng để "lướt sóng" giá dầu

Các nhà sản xuất dầu Mỹ đang tăng sản lượng nhằm tận dụng đợt tăng mạnh của giá dầu sau khi chiến tranh Iran gây ra cú sốc nguồn cung toàn cầu...

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp mới về trí tuệ nhân tạo (AI) của Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đổ vỡ vào phút chót, sau làn sóng phản đối từ các nhân vật quyền lực trong giới công nghệ Mỹ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Bất động sản

2

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Dân sinh

3

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo

Dân sinh

4

Hà Nội: 100% bãi đỗ, điểm trông giữ ô tô phải thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Bất động sản

5

Vĩnh Long: Phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường hành lang ven biển hơn 9.000 tỷ đồng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy