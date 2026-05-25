Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Ngọc Trang

25/05/2026, 13:51

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thời bong bóng dot-com, tâm lý người tiêu dùng nước này lại tụt xuống mức thấp nhất 70 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Zuma Press
Ảnh minh họa - Ảnh: Zuma Press

Sự lệch pha giữa tâm lý người tiêu dùng và thị trường chứng khoán Mỹ là diễn biến hiếm thấy. Trong lịch sử, giá cổ phiếu tăng cao thường đi cùng tâm lý người tiêu dùng lạc quan. Ngược lại, khi người dân bi quan, thị trường chứng khoán thường chịu sức ép.

Tuy nhiên, hiện nay, hai tín hiệu quan trọng này lại phát đi thông điệp trái ngược: người tiêu dùng ngày càng u ám, còn Phố Wall vẫn thăng hoa.

XU HƯỚNG TRÁI NGƯỢC

Khảo sát mới do Đại học Michigan công bố vào thứ Sáu tuần trước (22/5) cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 70 năm kể từ khi khảo sát này được thực hiện. Chỉ số này vốn đã ở mức thấp từ đầu năm nay, nhưng giảm mạnh sau khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, khiến giá xăng tại Mỹ tăng vọt.

Trước đó, mức thấp kỷ lục được ghi nhận vào tháng 6/2022, thời điểm lạm phát tại Mỹ lên cao nhất trong nhiều thập kỷ. Số liệu mới công bố thậm chí còn thấp hơn 10% so với đáy cũ này.

“Giá cả vẫn ở mức rất cao, thị trường lao động đã suy yếu rõ rệt trong 4 năm qua, trong khi chúng ta hiện lại đang ở giữa một cuộc chiến. Vì vậy, tôi cho rằng chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm xuống thấp hơn mức tháng 6/2022 không phải điều bất ngờ”, bà Joanne Hsu, người đứng đầu nhóm khảo sát người tiêu dùng tại Đại học Michigan, nhận xét.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến trên Phố Wall, khó có thể hình dung tâm lý người tiêu dùng Mỹ đang u ám đến vậy. Tuần trước, chỉ số S&P 500 ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngay thứ Sáu.

Không chỉ tăng mạnh, cổ phiếu Mỹ còn đang ở vùng định giá rất cao. Theo hệ số giá/lợi nhuận điều chỉnh theo chu kỳ (CAPE), chỉ số S&P 500 hiện được định giá ở mức 40,8 lần. Đây là thước đo do nhà kinh tế Robert Shiller thuộc Đại học Yale phổ biến rộng rãi. Ông Shiller giành giải Nobel Kinh tế năm 2013 nhờ các nghiên cứu về giá tài sản.

Trong bộ dữ liệu kéo dài 145 năm của ông Shiller, CAPE của S&P 500 chỉ từng vượt mức 40 lần trong một vài giai đoạn gồm những năm ngay trước và sau khi bong bóng dot-com đạt đỉnh vào đầu năm 2000.

Đáng chú ý, năm 2000 cũng là thời điểm chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ theo khảo sát của Đại học Michigan lập đỉnh mọi thời đại. Kể từ đó đến nay, chỉ số này chưa từng tiến gần mức cao này.

Theo khảo sát của Đại học Michigan, những người Mỹ sở hữu danh mục cổ phiếu lớn nhìn chung vẫn có tâm lý tích cực hơn so với các nhóm còn lại. Tuy nhiên, nếu so với những giai đoạn trước đây khi cổ phiếu Mỹ cũng được định giá cao, ngay cả nhóm nhà đầu tư này hiện cũng không còn lạc quan như trước.

3 NGUYÊN NHÂN GÂY LỆCH PHA

Để lý giải sự lệch pha lớn hiện nay giữa thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý người tiêu dùng, có thể nhìn lại năm 2000, thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh và tâm lý người tiêu dùng cũng ở mức rất tích cực. Đây là mô hình thường thấy trong lịch sử: cổ phiếu đi lên khi người dân lạc quan hơn về kinh tế và triển vọng thu nhập.

Theo ông Robert Barbera, giám đốc Trung tâm Kinh tế Tài chính thuộc Đại học Johns Hopkins, thị trường chứng khoán và người dân Mỹ khi đó cùng phản ứng trước một niềm tin chung về tương lai. Kinh tế tăng trưởng, thị trường lao động tạo thêm việc làm, lạm phát ở mức thấp. Ngoài ra, chiến tranh lạnh đã kết thúc, Trung Quốc mở cửa hơn, còn Chính phủ Mỹ ghi nhận thặng dư ngân sách.

Thời điểm đó cũng có một điểm tương đồng với hiện nay với sự xuất hiện của một công nghệ có khả năng tạo ra thay đổi lớn. Nếu năm 2000 là Internet, hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tâm lý xã hội quanh hai làn sóng công nghệ này rất khác nhau. Internet khi đó được nhìn nhận như một công cụ giúp kết nối thế giới và cải thiện cuộc sống, trong khi AI hiện gây ra nhiều lo ngại hơn, đặc biệt về việc làm.

Theo ông Barbera, có 3 yếu tố có thể lý giải sự lệch pha hiện nay giữa thị trường chứng khoán Mỹ và tâm lý người tiêu dùng. Các yếu tố này không loại trừ lẫn nhau.

Thứ nhất, giá cổ phiếu có thể đã tăng quá xa so với nền tảng thực tế của kinh tế Mỹ, khiến thị trường đối mặt nguy cơ điều chỉnh mạnh. Nếu kịch bản này xảy ra, tâm lý bi quan của người tiêu dùng là có cơ sở.

Thứ hai, thị trường chứng khoán có thể đang phản ánh trước một kịch bản tích cực hơn mà nhiều người Mỹ chưa nhìn thấy rõ, chẳng hạn xung đột Iran kết thúc, lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng kinh tế cải thiện. Trong kịch bản này, sự hưng phấn của Phố Wall không hoàn toàn vô lý.

Thứ ba, AI là động lực lớn nhất đứng sau đà tăng của thị trường chứng khoán gần đây. Công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí lao động và tăng mạnh biên lợi nhuận, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lao động lo lắng hơn, bởi triển vọng việc làm có thể trở nên khó khăn hơn.

“Thị trường chứng khoán càng đi lên, trong khi tâm lý các hộ gia đình càng u ám, nhưng hai diễn biến này thực ra đang phản ánh cùng một vấn đề”, ông Barbera nói với tờ báo Wall Street Journal.

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

09:35, 25/05/2026

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tăng sản lượng để "lướt sóng" giá dầu

09:35, 25/05/2026

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tăng sản lượng để

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

07:20, 25/05/2026

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ tâm lý người Mỹ Tâm lý người tiêu dùng Mỹ thế giới

Đọc thêm

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

Theo tờ báo Nikkei Asia, AI đang bắt đầu thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu, khi các công cụ tự động có thể tiếp nhận chiến lược đầu tư và thực hiện giao dịch thay người dùng...

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Khảo sát cho thấy người tiêu dùng Mỹ lo ngại rằng giá xăng dầu tăng cao sẽ lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế, khiến các hàng hóa và dịch vụ khác trở nên đắt đỏ hơn...

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...

Nhật Bản xuất khẩu kỷ lục 25 tỷ USD vàng

Nhật Bản xuất khẩu kỷ lục 25 tỷ USD vàng

Đây là mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu theo dõi dữ liệu xuất nhập khẩu vàng vào năm tài khoá 1988...

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh ở Iran đang đẩy lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Thế giới

2

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Chứng khoán

3

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Thế giới

4

Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Bất động sản

5

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy