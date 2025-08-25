AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận khách hàng và vận hành nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Theo đó, từ việc livestream bán hàng 24/7 đến việc áp dụng AI trong quản lý logistics, các thương hiệu đang tái định nghĩa chiến lược kinh doanh của mình để thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Ông Lê Duy Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Transimex, nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam cần phải đi đôi với việc nâng cấp hạ tầng và đầu tư vào công nghệ. Transimex đã chuyển mình từ một công ty giao nhận xuất nhập khẩu sang một doanh nghiệp logistics tiên phong với các giải pháp công nghệ xanh và thông minh, như hệ thống điện mặt trời và tự động hóa kho bãi. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn thể hiện cam kết với phát triển bền vững.

Tương tự, Tập đoàn KIDO đã chuyển hướng từ sản xuất bánh kẹo sang các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ người tiêu dùng mới. Việc ứng dụng AI trong marketing và phân phối đã giúp KIDO mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cuộc cách mạng này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ mà còn yêu cầu các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy và chiến lược. Để thành công, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn rõ ràng, chuẩn hóa quy trình và đầu tư vào đào tạo nhân lực. Chỉ khi đó, họ mới có thể tận dụng tối đa lợi ích từ công nghệ và duy trì vị thế cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt...

