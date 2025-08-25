Thứ Hai, 25/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Kinh tế số

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

Nguyệt Hà – Hồng Vinh

25/08/2025, 14:41

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận khách hàng và vận hành nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

VnEconomy

Theo đó, từ việc livestream bán hàng 24/7 đến việc áp dụng AI trong quản lý logistics, các thương hiệu đang tái định nghĩa chiến lược kinh doanh của mình để thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Ông Lê Duy Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Transimex, nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam cần phải đi đôi với việc nâng cấp hạ tầng và đầu tư vào công nghệ. Transimex đã chuyển mình từ một công ty giao nhận xuất nhập khẩu sang một doanh nghiệp logistics tiên phong với các giải pháp công nghệ xanh và thông minh, như hệ thống điện mặt trời và tự động hóa kho bãi. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn thể hiện cam kết với phát triển bền vững.

Tương tự, Tập đoàn KIDO đã chuyển hướng từ sản xuất bánh kẹo sang các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ người tiêu dùng mới. Việc ứng dụng AI trong marketing và phân phối đã giúp KIDO mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cuộc cách mạng này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ mà còn yêu cầu các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy và chiến lược. Để thành công, các doanh nghiệp cần có tầm nhìn rõ ràng, chuẩn hóa quy trình và đầu tư vào đào tạo nhân lực. Chỉ khi đó, họ mới có thể tận dụng tối đa lợi ích từ công nghệ và duy trì vị thế cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025 phát hành ngày 25/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-34.html

VnEconomy

{ "id": "IGx2W1NekP", "type": "linkTool", "data": { "link": "https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-34-2025.htm", "meta": {} } }

Vì sao doanh nghiệp cần được "may đo" giải pháp AI?

07:58, 25/08/2025

Vì sao doanh nghiệp cần được "may đo" giải pháp AI?

Gần 4.000 CEO, nhà sáng lập và hơn 100 startup tham dự InnoEx 2025

18:08, 21/08/2025

Gần 4.000 CEO, nhà sáng lập và hơn 100 startup tham dự InnoEx 2025

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

07:00, 18/08/2025

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

công nghệ KIDO Transimex

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận khách hàng và vận hành nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang tăng tốc, khẳng định vị thế là một trong những thị trường năng động bậc nhất khu vực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ bứt phá với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, chìa khóa để rút ngắn hành trình vươn tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược

Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược

Việc thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, bao gồm: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam) sẽ góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược…

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

Từ tham gia chế tạo tên lửa sơ khai, vệ tinh đầu tiên, đến tổng công trình sư của tàu vũ trụ Thần Châu (Shenzhou) – dự án giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô và Mỹ) đưa được người lên quỹ đạo, Qi Faren, là nhà khoa học đã dành một đời để gắn bó với ngành công nghệ hàng không vũ trụ nước này…

Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?

Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?

Kể từ năm 2016, cứ sau khi tăng giá mạnh trong tháng 8, thì sang tháng 9, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, Ether (ETH) thường quay đầu giảm. Năm nay, liệu kịch bản có lặp lại?

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

1

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

2

Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?

Tiêu & Dùng

3

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Dân sinh

4

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

5

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Dân sinh

