Đứng sau sự phát triển của thương hiệu là bà Lê Tuệ Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Edison Schools. Là người sáng lập, vừa xây dựng chiến lược, đồng thời trực tiếp thiết kế các lộ trình và chương trình học tập, bà Minh đã có những chia sẻ về quá trình kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục “may đo” độc đáo khi song hành cùng Eco Retreat.

Ngôi trường đầu tiên tôi sáng lập năm 2009, nhằm giải quyết bài toán “tị nạn du học” ngay từ bậc học phổ thông của rất nhiều học sinh khi đó, thời điểm mà hệ thống trường công chưa chuẩn bị đủ hành trang hội nhập và du học ở bậc đại học. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi nhận thấy nhu cầu của nhiều gia đình dần thay đổi. Họ tìm kiếm cuộc sống cân bằng với thiên nhiên, muốn con cái được học ở một ngôi trường thân thiện, cởi mở, trang bị năng lực và kỹ năng toàn diện, có những lộ trình cá nhân hoá đa dạng để các con có được sự tự chủ năng lực và tự do chọn lựa bất kỳ hướng đi nào sau này, chứ không đơn thuần là để chuẩn bị cho du học.

Đúng lúc đó, tôi gặp Chủ tịch Tập đoàn Ecopark Lương Xuân Hà và nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung. Chủ tịch Ecopark đã chia sẻ về khát vọng của Ecopark: chỗ ở không chỉ là ngôi nhà, mà là cả môi trường, cả hệ sinh thái xung quanh cho tất cả các thành viên trong gia đình - nơi từng con người đều tìm được không gian thực sự của mình để sống hạnh phúc trong sự kết nối với thiên nhiên, gắn bó với cộng đồng và tiếp tục tạo nên những sáng tạo cho cuộc sống.

Điều đó khơi dậy trong tôi khát khao tạo ra một sản phẩm giáo dục mới bởi một môi trường đáng sống như vậy không thể thiếu trường học, không gian cho những thế hệ tương lai của Ecopark lớn lên trong hạnh phúc và học tập để sáng tạo. Ngôi trường nằm trong Ecopark không chỉ đơn thuần là nơi để học tập, mà sẽ trở thành một phần cuộc sống của cư dân, mang đến một môi trường giáo dục cởi mở, cân bằng, đa dạng, gần gũi với thiên nhiên để con trẻ phát triển năng lượng tích cực, sự tò mò, tính chủ động học hỏi, sáng tạo, có khả năng sẵn sàng thích nghi với thế giới không ngừng thay đổi. Từ sự đồng điệu đó, Edison Schools ra đời, với cơ sở đầu tiên đặt tại Ecopark Hưng Yên.

Giáo dục là hành trình dài, nên cái "đúng" của giáo dục phải được cảm nhận từ phản hồi của phụ huynh và năng lượng của học sinh mỗi ngày.

Tại Edison Schools, học sinh không phải dành nhiều giờ trên xe đưa đón, ngủ thiếp đi vì quá mệt, rồi tối về lại đối diện với bốn bức tường bê-tông. Ngôi trường nằm ngay trong không gian sống, nên các em có nhiều thời gian hơn để vận động, khám phá thiên nhiên, tham gia hoạt động cộng đồng và gắn kết với gia đình. Đó là nền tảng để các em phát triển động lực tự thân, thay vì chỉ học vì áp lực hay thành tích.

Nhiều học sinh của chúng tôi đã vượt qua kỳ thi lớp 10 với kết quả xuất sắc, trúng tuyển các trường công lập hay chuyên chọn top đầu, nhưng cuối cùng vẫn chọn gắn bó với Edison Schools. Sự lựa chọn chủ động và tự nguyện của chính những đứa trẻ là minh chứng rõ nhất, rằng các em tin tưởng, cảm thấy hạnh phúc và tìm được động lực học tập và sáng tạo ở môi trường này. Với tôi, không cột mốc nào ý nghĩa hơn điều đó.

Điều thôi thúc tôi không chỉ là mở thêm một campus ở phía Nam, ngay cửa ngõ phía tây nam thành phố Hồ Chí Minh năng động bậc nhất cả nước mà là cơ hội tiếp tục sáng tạo ra một sản phẩm giáo dục mới, đóng góp mảnh ghép giáo dục sáng tạo trong một môi trường sinh thái gắn kết thiên nhiên, thuộc top khu đô thị xanh tươi nhất cả nước. Tại Eco Retreat, tôi nhìn thấy một cộng đồng mang những đặc trưng rất riêng của vùng đất phía Nam, đó là sự năng động, cởi mở, phóng khoáng và tràn đầy sức sống, yêu thiên nhiên nhưng cũng rất hiện đại và cân bằng. Chính sự khác biệt ấy khiến tôi hào hứng, bởi đây là cơ hội để Edison Schools tiếp tục kiến tạo một môi trường giáo dục chất lượng, giữ vững triết lý cốt lõi nhưng vẫn mang giá trị mới, phù hợp với cư dân nơi đây.

Mặt khác, đây cũng là bước đi nằm trong định hướng phát triển lâu dài của Edison Schools, với mong muốn hiện diện ở cả ba miền. Sự đồng điệu và chia sẻ những giá trị chung về khát khao kiến tạo một hệ sinh thái hạnh phúc giữa thiên nhiên xanh cho tất cả các thành viên trong gia đình giữa hai thương hiệu đã được kiểm chứng trong gần một thập kỷ, nên việc Edison Schools tiếp tục hiện diện tại Eco Retreat là một lựa chọn rất tự nhiên.

Tôi luôn quan niệm mỗi ngôi trường phải được thiết kế riêng cho chính cộng đồng mà nó phục vụ. Do đó, điểm đặc biệt của Edison Schools là tạo ra một chương trình “đo ni đóng giầy”, không chỉ đáp ứng được “trúng trọng tâm” các nhu cầu giáo dục cho học sinh và cộng đồng dân cư tại Eco Retreat mà còn góp phần nuôi dưỡng và phát triển cảm hứng, động lực học hỏi và sáng tạo cho các em mãi sau này.

Chúng tôi không ép học sinh vào một khuôn mẫu nào, mà tạo ra những lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hoá đáp ứng mọi yêu cầu đầu ra: từ đại học công lập top đầu, tư thục, quốc tế trong nước, tới du học châu Á, Âu, Mỹ và Úc. Lộ trình của từng học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được thầy cô đồng hành sát sao, giúp mỗi em tối ưu hóa năng lực và đạt kết quả cao nhất theo thế mạnh riêng cũng như phát triển toàn diện các năng lực, kỹ năng, phẩm chất từ thể chất đến tinh thần, cảm xúc, thẩm mỹ... Đây chính là mô hình thiết kế chương trình lấy nhu cầu người học làm trung tâm mà chúng tôi luôn theo đuổi và cập nhật, đặc biệt trong kỷ nguyên AI, nơi mọi thứ đều không ngừng thay đổi và cập nhật mới với tốc độ vũ bão.

Tinh thần “may đo” được cụ thể hóa theo đặc điểm nhu cầu và định hướng của học sinh và phụ huynh từng vùng miền đặc trưng riêng trong bối cảnh xã hội và thế giới không ngừng biến động. Chẳng hạn, ở Ecopark Hưng Yên, do thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có nhiều hoạt động hợp tác, giao thương với Trung Quốc và các nước châu Á, Edison Schools phát triển hệ tam ngữ Trung – Anh bên cạnh hệ song ngữ hay song bằng Việt - Úc, đưa nội dung ôn tập CSCA (bài kiểm tra chuẩn hóa bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học tới Trung Quốc) vào giảng dạy.

Trong khi đó, nhiều gia đình ở phía Nam như tại Eco Retreat lại có định hướng học tập và phát triển nghề nghiệp gắn liền với các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Úc hoặc Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong. Vì vậy, Edison Schools tại đây sẽ ưu tiên tối đa việc giúp học sinh thích ứng, hội nhập và có tư duy kinh doanh trong các môi trường đặc thù này. Chúng tôi cũng tiên phong đưa Ngoại ngữ 2 gồm tiếng Trung, Nhật, Hàn vào giảng dạy ngay từ Tiểu học, đồng thời tích hợp các nội dung về STEAM, Trí tuệ nhân tạo (AI) với thời lượng, phương pháp phù hợp từng độ tuổi.

Điều quan trọng là tất cả những giá trị này sẽ được đặt trong môi trường sống xanh của Eco Retreat, giúp học sinh cân bằng giữa trải nghiệm giáo dục chuẩn quốc tế, được trang bị năng lực toàn cầu, nhưng không mất đi kết nối với thiên nhiên và cộng đồng.

Trường học khó toàn tâm cho chuyên môn nếu phải dành quá nhiều thời gian, nguồn lực để giải quyết những bài toán về đất đai, đầu tư hay hạ tầng. Ngay từ đầu, Chủ tịch Tập đoàn Ecopark Lương Xuân Hà đã coi việc kiến tạo môi trường giáo dục sáng tạo là mảnh ghép góp phần quan trọng không thể thiếu được của hệ sinh thái đô thị xanh như Eco Retreat chứ không phải đơn thuần là một dịch vụ đi kèm, Edison Schools được giải phóng áp lực để tập trung trọn vẹn vào phát triển chất lượng giáo dục, nhờ đó đưa ra mức học phí vô cùng hợp lý cho cư dân.

Ở chiều ngược lại, tôi tin Edison Schools là một thành tố của cộng đồng dân cư trẻ, hiện đại tại Eco Retreat - những người đặt môi trường giáo dục sáng tạo, chủ động chất lượng tiêu chuẩn quốc tế là một trong những tiêu chí hàng đầu khi chọn nơi an cư, gắn bó lâu dài.

Với mục tiêu chú trọng phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, cảm xúc theo những lộ trình được cá nhân hóa, Edison Schools tại Eco Retreat sẽ giúp học sinh có điều kiện phát triển tự nhiên thông qua vận động ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên. Nhiều phụ huynh chia sẻ họ bớt hẳn áp lực đưa đón, nuôi dạy và tự tin hơn trong việc sinh thêm con khi môi trường sống và học tập được kết hợp trọn vẹn như thế này. Một cuộc sống hạnh phúc hài hoà và không ngừng phát triển xanh tươi như rừng Eco - tôi tin rằng đó là giá trị lớn nhất mà hai thương hiệu cùng tạo ra.

Tôi không kỳ vọng tất cả học sinh đều trúng tuyển các đại học danh giá top đầu, hay đều thành đạt, trở thành những người nổi tiếng.... Điều tôi mong mỏi nhất là các em vẫn giữ được 6 cặp giá trị cốt lõi, là “bộ gen” mà Edison Schools theo đuổi trên toàn hệ thống, dù ở bất kỳ campus nào, đó là Tôn trọng - Hợp tác, Yêu thương - Chia sẻ, Tử tế - Chính trực, Tích cực - Chủ động, Trách nhiệm - Nỗ lực và Học hỏi - Sáng tạo.

Với tôi, sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ được quyết định bởi kết quả học tập thành công, mà còn bởi khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác toàn cầu và sự phát triển cân bằng cả về thể chất, tinh thần, cảm xúc, nhân cách.

Tôi tin rằng học sinh lớn lên giữa thiên nhiên Eco Retreat sẽ giống như những cái cây được bén rễ sâu vào lòng đất để hấp thụ giá trị cội nguồn của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, để từ đó vươn cao, vươn xa, đủ khả năng hội nhập ngang hàng với thế giới. Tạo dựng một bệ phóng vững vàng để các em vừa giữ được bản sắc, vừa sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh, chủ động, sáng tạo không chỉ là thước đo thành công, mà còn là lời hứa trọn vẹn nhất của Edison Schools tại Eco Retreat.

Logo của Edison rất đặc biệt và mang đúng tinh thần “Eco” – đó là một cái cây thay vì những hình ảnh truyền thống vẫn thấy của trường học. Chọn “logo cây Edison” chính vì chúng tôi cùng chia sẻ triết lý của Ecopark – Eco Retreat – giáo dục cũng chính là sự chăm chút vun xới cho những cây non lớn lên thành một rừng cây, mang lại hoa thơm, trái ngọt cho cuộc đời. Và những cái cây không bao giờ đứng yên, chúng luôn lớn lên không ngừng, phát triển xanh tươi như chính cuộc sống ở Ecopark, ở Eco Retreat cho đến những thế hệ mai sau.