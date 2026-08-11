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Hà Tĩnh hút vốn FDI tăng hơn 28 lần sau 7 tháng

N Nguyễn Thuấn

Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến của dòng vốn FDI khi 7 tháng đầu năm 2026 thu hút hơn 155.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 412,6 triệu USD vốn FDI. Trong đó, nhiều dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn đã được chấp thuận đầu tư....

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất
Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất

7 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến đầu tư của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ gia tăng về số lượng dự án, quy mô vốn đăng ký cũng tăng mạnh, với nhiều dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp có khả năng tạo sức lan tỏa lớn.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng thêm 8 dự án, trong khi tổng vốn đăng ký tăng hơn 8 lần.

Ở khu vực đầu tư nước ngoài, Hà Tĩnh thu hút 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD, tăng 1 dự án và hơn 28 lần về tổng vốn so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhiều dự án quy mô lớn được cấp chủ trương đầu tư trong thời gian qua đang góp phần định hình những ngành công nghiệp động lực mới cho địa phương.

Trong đó, Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 13.254 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng; Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng và Nhà máy thép không gỉ với tổng vốn 9.800 tỷ đồng.

Việc liên tiếp xuất hiện các dự án có vốn đầu tư lớn không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn.

Cùng với thu hút các dự án sản xuất, Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp thông qua đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm, địa phương đón thêm một số dự án hạ tầng khu công nghiệp đáng chú ý, trong đó Khu công nghiệp Hưng Long có tổng mức đầu tư 3.019 tỷ đồng, Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 2.080 tỷ đồng.

Việc hình thành các khu công nghiệp mới được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án thứ cấp, đồng thời mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Đây cũng là hướng đi quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư của Hà Tĩnh, khi tỉnh không chỉ tìm kiếm những dự án riêng lẻ mà hướng tới hình thành các chuỗi sản xuất, hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ có tính liên kết cao.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút trên 50 dự án đầu tư, với tổng vốn trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD.

Để duy trì sức hút, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh đồng thời tăng cường thông tin về tiềm năng, lợi thế, quy hoạch, quỹ đất và các chính sách ưu đãi để nhà đầu tư có thêm cơ sở lựa chọn dự án.

Trong bối cảnh nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang được triển khai, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và chủ động chuẩn bị quỹ đất sẽ là những yếu tố quan trọng để Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng dòng vốn. 

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