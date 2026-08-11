Thiếu sức mạnh từ trụ, VN-Index giằng co dưới mốc 1800 điểm

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đang khá yếu.

VN-Index chốt phiên sáng tăng không đáng kể 0,16% (+2,81 điểm), VN30-Index tăng 0,22%. Nhóm blue-chips chỉ có độ rộng cân bằng với 13 mã xanh và 10 mã đỏ. Quan trọng nhất là các cổ phiếu dẫn dắt lại kém.

Cả VIC lẫn VCB đều đang tham chiếu trong khi hai mã xanh duy nhất là VHM tăng 0,7% và BID tăng 0,25%. Biên độ này khó có thể tạo khác biệt về điểm số, chưa kể đến CTG, TCB, VPB, GAS cũng đang giảm nhẹ. Nhìn từ góc độ vốn hóa, duy nhất MBB tăng 1,49% là đáng kể.

Thanh khoản rổ VN30 cũng chỉ tăng 2,2% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 3.711 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngưỡng thanh khoản này quá thấp, nhưng chủ yếu do độ “nhiệt tình” của cả bên mua lẫn bên bán đều kém. Phía tăng trong rổ này chỉ có TCX tăng 1,63%, MBB tăng 1,49%, VJC tăng 1,43%, LPB tăng 1,15% là tốt. Phía giảm cũng chỉ có VPL giảm 1,02% là duy nhất. Điều này đồng nghĩa với đại đa số blue-chips đang dao động rất hẹp. Do đó thanh khoản nhỏ không hẳn do cung cầu ít mà là lệnh không được khớp.

Với toàn bộ sàn HoSE, trạng thái giao dịch “vật vờ” cũng tương tự: Độ rộng cuối phiên ghi nhận 168 mã xanh và 130 mã đỏ. Về thống kê thì trạng thái tăng giá vẫn đang trội hơn, nhưng cả về số lượng lẫn phân bổ thanh khoản đều thể hiện tình trạng mua bán hững hờ. Trong 168 mã xanh có 77 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 27,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thì chỉ 20 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng (chiếm 96% thanh khoản cả nhóm). Ở phía giảm cũng vậy, chỉ 59 mã giảm hơn 1%, chiếm 6,1% tổng thanh khoản và chỉ 8 mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy số lượng lớn cổ phiếu và phần lớn thanh khoản tập trung ở các cổ phiếu ít biến động.

Tình trạng luẩn quẩn của VN-Index sáng nay.

Dĩ nhiên các thống kê vẫn đang xác nhận trạng thái tăng giá nhỉnh hơn. Cổ phiếu chứng khoán lên giá khá tốt ở nhiều cổ phiếu như VIX tăng 2,87% với 393,1 tỷ, HCM tăng 4,05% với 190,7 tỷ, VCI tăng 2,49% với 168,2 tỷ, ORS tăng 2,11% với 77,6 tỷ, CTS tăng 3,98% với 55,9 tỷ, TCX tăng 1,63% với 51,1 tỷ, FTS tăng 3,6% với 33 tỷ. Dù vậy tính dẫn dắt đã không còn, các cổ phiếu nhóm này cũng không có khả năng lôi kéo điểm số do vốn hóa hạn chế. TCX lớn nhất thì cũng không đủ bù cho mức giảm 0,88% của GAS.

Phía giảm hầu như không có cổ phiếu nào thực sự bị bán mạnh. VPI thanh khoản lớn nhất với 119,6 tỷ, giá giảm 1,78%, BSR giảm 1,3% với 72,6 tỷ là nhiều nhất. PNJ, PLX GEL, VTP, VPL, DCL là các cổ phiếu còn lại giao dịch trên 10 tỷ đồng với giá giảm quá 1%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quay trở lại xu hướng bán ròng, sáng nay là phiên thứ 4 bán ròng liên tiếp với khoảng 452,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy đợt mua ròng 3 phiên liên tiếp đầu tuần trước chỉ là thay đổi mang tính nhất thời. Các cổ phiếu bị bán khá mạnh sáng nay là VHM -132,5 tỷ, TCB -98,2 tỷ, VIC -73,1 tỷ. Phía mua có FRT +61,4 tỷ, VNM +49,6 tỷ, VIX +41,2 tỷ.

VN-Index mức cao nhất sáng nay đạt 1789,35 điểm, tăng 12,58 điểm tương đương 0,71%. Mức này vẫn chưa thoát ra khỏi vùng dao động tối đa trong 5 phiên gần nhất. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu đi sức mạnh của các cổ phiếu dẫn dắt. Mặc dù cổ phiếu vẫn có khả năng tách biệt với điểm số, nhưng một diễn biến tăng mạnh của VN-Index vẫn có động lực tâm lý rất lớn.