UOB Heartbeat Run 2026: Hơn 950 triệu đồng thắp sáng tương lai số cho trẻ em nghèo

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số, việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và kiến thức số cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trở thành một ưu tiên hàng đầu. Chính trong dòng chảy mạnh mẽ đó, Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao đơn thuần mà còn là một minh chứng cho cam kết bền vững của Ngân hàng UOB Việt Nam đối với cộng đồng…

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam đứng đầu, cùng các nhân viên, khách hàng, đối tác và người thân tập trung tại vạch xuất phát, sẵn sàng cho Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 - Ảnh UOB Việt Nam.

Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 đã diễn ra vào ngày 8/8/2026 tại Khu đô thị Sala (TP.HCM), đánh dấu mùa giải thứ 9 tại Việt Nam. Với các cự ly đa dạng từ 3 km, 5 km đến 10 km, sự kiện đã tạo điều kiện cho mọi lứa tuổi tham gia và trở thành một ngày hội gắn kết cộng đồng thực sự.

Điểm đặc biệt trong cơ chế gây quỹ là cam kết của Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ UOB Heartbeat cho mỗi km hoàn thành, với tổng mức đóng góp tối đa lên đến 300 triệu đồng. Khoản đóng góp này, cùng với các hoạt động gây quỹ sáng tạo khác như bán sản phẩm, giải đấu pickleball, đêm nhạc thiện nguyện và đóng góp tự nguyện từ nhân viên trong suốt hai tháng trước đó, đã nâng tổng số tiền quyên góp lên hơn 950 triệu đồng.

Ngoài việc gây quỹ trực tiếp, UOB Heartbeat Run 2026 còn lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững vào chương trình. Áo thun chính thức của giải chạy được sản xuất từ polyester tái chế bởi thương hiệu ANTA, một phần trong quan hệ hợp tác giữa UOB và ANTA nhằm thúc đẩy gắn kết cộng đồng thông qua thể thao và phong cách sống. Đồng thời, UOB Việt Nam cũng phối hợp với doanh nghiệp xã hội PLASTIC People triển khai điểm thu gom chai nhựa, khuyến khích tái chế và lan tỏa ý thức quản lý chất thải có trách nhiệm. Những sáng kiến này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của lối sống xanh, tạo ra một tác động kép vượt ra ngoài mục tiêu gây quỹ ban đầu.

Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ đạt kỷ lục hơn 950 triệu đồng thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 - Ảnh UOB Việt Nam.

Toàn bộ nguồn quỹ thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ hơn 4.500 học sinh tại các tỉnh An Giang, Long An và Tây Ninh. Các chương trình hỗ trợ bao gồm học tập số, nâng cao năng lực số và giáo dục an toàn trực tuyến, được triển khai bởi hai đơn vị uy tín là Saigon Children's Charity CIO và Giảng dạy vì Việt Nam (Teach For Viet Nam). Đây là một phần quan trọng trong khuôn khổ UOB My Digital Space, chương trình giáo dục cộng đồng quy mô khu vực của UOB, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp ASEAN.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy hòa nhập số không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mà còn là trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết và sự tự tin để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Điều này cho thấy UOB không chỉ cung cấp công cụ mà còn xây dựng nền tảng kiến thức và tư duy phản biện cho các em, giúp các em tự tin bước vào tương lai số.

Sự kiện này cũng là một dấu mốc quan trọng trong cam kết 5 năm của UOB Việt Nam, được khởi động từ năm 2023, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục số cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ba năm qua, UOB đã trang bị phòng máy vi tính cho năm trường học tại khu vực này.

Năm nay, bên cạnh việc trang bị thêm một phòng máy tính mới, chương trình còn mở rộng nội dung về giáo dục kỹ năng số và an toàn trực tuyến. Hơn nữa, thông qua hợp tác với Giảng dạy vì Việt Nam, UOB Việt Nam đã mở rộng chương trình nâng cao kỹ năng số và an toàn trực tuyến tới học sinh tại nhiều tỉnh thành phía Nam, vượt ra ngoài phạm vi Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Damien Roberts, Giám đốc Điều hành tổ chức Saigon Children's Charity CIO và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Điều hành tổ chức Giảng dạy vì Việt Nam đều khẳng định vai trò thiết yếu của kỹ năng số trong học tập và đời sống hiện đại, cũng như tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức và sự tự tin cho học sinh. Sự hợp tác bền chặt giữa UOB và các tổ chức này đã tạo ra một mô hình hiệu quả, mang lại tác động thực sự và bền vững cho cộng đồng.

Nhìn về tương lai, UOB Heartbeat Run không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là biểu tượng cho cam kết lâu dài của UOB trong việc tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2007, chương trình đã gây quỹ được hơn 23 triệu đô la Singapore trên toàn khu vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy các lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội của UOB, bao gồm nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.

Tại Việt Nam, UOB, với hơn 30 năm hiện diện và mạng lưới 5 chi nhánh, tiếp tục khẳng định vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm, không ngừng xây dựng tương lai của ASEAN thông qua việc hỗ trợ con người và doanh nghiệp. Cam kết này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính mà còn mở rộng sang việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là giáo dục số, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hành trang vững chắc nhất để hội nhập vào một thế giới ngày càng số hóa.