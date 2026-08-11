Sun PhuQuoc Airways chuẩn bị tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330

Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330 trong giai đoạn 2026-2027, tạo nền tảng mở rộng mạng bay từ Phú Quốc tới các thị trường Đông Bắc Á, Australia và từng bước nghiên cứu các đường bay châu Âu...

Tàu bay thân rộng Airbus A330 chuẩn bị gia nhập Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) cho biết đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận 8 tàu bay thân rộng Airbus A330. Trong đó, 4 tàu bay dự kiến gia nhập đội bay trong năm 2026 và 4 tàu còn lại sẽ được bàn giao trong 4 tháng đầu năm 2027.

Theo kế hoạch, hai tàu A330 đầu tiên sẽ về Việt Nam trong tháng 9/2026 và được đưa vào khai thác ngay nhằm tăng năng lực trên các đường bay đến Hàn Quốc, đồng thời mở rộng kết nối tới Nga và Kazakhstan. Hai tàu còn lại dự kiến được bàn giao trong tháng 10 và tháng 12/2026.

Sang năm 2027, khi toàn bộ 8 tàu A330 được đưa vào khai thác, hãng dự kiến mở thêm các đường bay tới Nhật Bản và Australia từ quý I và đầu quý II, đồng thời nghiên cứu khả năng khai thác một số điểm đến tại châu Âu như Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Theo Sun PhuQuoc Airways, việc phát triển đội tàu thân rộng được triển khai đồng bộ với chiến lược mở rộng mạng bay, từng bước đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối tới các thị trường khu vực và đường dài.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết việc đầu tư đội tàu Airbus A330 là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng bay và nâng cao chất lượng dịch vụ trên các hành trình dài hơn. Đây cũng là nền tảng để hãng từng bước hoàn thiện sản phẩm theo định hướng tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế.

Trước khi đưa vào khai thác, các tàu A330 sẽ được cải tạo nội thất và ngoại thất theo bộ nhận diện thương hiệu mới của hãng. Đội tàu được bố trí ba hạng ghế gồm Thương gia, Phổ thông đặc biệt và Phổ thông; đồng thời trang bị hệ thống giải trí cá nhân trên toàn bộ khoang hành khách.

Sun PhuQuoc Airways cho biết 8 tàu Airbus A330 sẽ là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng, hướng tới mở rộng kết nối giữa Phú Quốc với các trung tâm du lịch, kinh tế và hàng không tại châu Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Theo kế hoạch dài hạn, từ năm 2031, hãng dự kiến tiếp nhận thêm 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner để mở rộng năng lực khai thác các đường bay liên lục địa.