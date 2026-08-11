Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 40 tỷ USD mỗi ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại họp báo về sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, tổ chức ngày 11/8 tại TP. Hà Nội...

Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 có chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” (Ảnh: SBV).

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiều nghiệp vụ cơ bản trong ngành ngân hàng đã được số hóa 100%. Nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số. Đến nay, hơn 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản thanh toán.

Cùng với gia tăng giao dịch số, ngành ngân hàng tiếp tục kết nối, đối chiếu dữ liệu khách hàng. Đến nay, hơn 167,8 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,78 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc kết nối, khai thác dữ liệu quy mô lớn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời loại bỏ các tài khoản rác, ngăn chặn hành vi mạo danh và gian lận tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2025. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 15 tỷ giao dịch với tổng giá trị đạt trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị. Giá trị giao dịch bình quân này lên tới 1,05 triệu tỷ đồng, tương đương với 40 tỷ USD/ngày. (Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước)

Trong phòng ngừa rủi ro gian lận thanh toán, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 2025. Đến tháng 7/2026, hơn 4,6 triệu lượt khách hàng đã nhận được cảnh báo từ hệ thống.

Trong số này, hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo. Tổng số tiền của các giao dịch tương ứng gần 5,2 nghìn tỷ đồng.

Hạ tầng thanh toán số cũng được mở rộng kết nối. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, vận hành tiếp tục tích hợp với các ngành, lĩnh vực khác để cung cấp dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tập trung vào y tế, giáo dục và giao thông.

Thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR đã được mở rộng kết nối với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Các kết quả chuyển đổi số sẽ được giới thiệu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, diễn ra trong hai ngày 18-19/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Phiên khai mạc và hội thảo chính diễn ra sáng 18/8; khu trưng bày, triển lãm mở cửa phục vụ người dân và doanh nghiệp đến trưa 19/8.

Sự kiện năm nay có chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”, dự kiến thu hút hơn 300 đại biểu và có khoảng 21 gian hàng của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ.

Theo Ban Tổ chức, tại khu triển lãm, người dân có thể trực tiếp trải nghiệm mở tài khoản, phát hành thẻ bằng định danh điện tử eKYC; thanh toán bằng mã QR, Tap to Pay; giao dịch bằng sinh trắc học khuôn mặt, giọng nói và tương tác với trợ lý tài chính AI.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể được tư vấn, đăng ký trực tiếp các giải pháp chấp nhận thanh toán, VietQR Global, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.

Sự kiện năm 2026 là năm thứ năm liên tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng, đồng thời là dịp tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021.