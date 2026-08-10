Doanh nghiệp Việt tìm động lực tăng trưởng từ ASEAN

Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang cải thiện cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, ASEAN trở thành điểm đến ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng...

Ảnh AI.

Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp 2026 của Ngân hàng UOB cho thấy 85% doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng so với mức 48% của năm 2025. Hơn 90% doanh nghiệp kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện trong năm 2026 và dự báo doanh thu tiếp tục tăng trong giai đoạn 2027 - 2028.

Tuy nhiên, những biến động về thuế quan và căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Gần một nửa số doanh nghiệp cho biết chi phí gia tăng do tác động từ các yếu tố này, kéo theo nhu cầu nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Để nâng cao khả năng chống chịu trước biến động, doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Khảo sát của UOB cũng cho thấy 4/5 doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà cung cấp trong năm nay, trong đó hơn một nửa ưu tiên gia tăng nguồn cung từ ASEAN, còn lại tập trung vào thị trường trong nước.

Xu hướng dịch chuyển hoạt động sản xuất về các thị trường gần hơn (nearshoring) cũng ngày càng rõ nét. Khoảng một phần ba doanh nghiệp có kế hoạch thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sản xuất trong nước, trong khi 43% cân nhắc mở rộng sang các quốc gia ASEAN, qua đó củng cố vai trò của khu vực như một trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp 2026 của Ngân hàng UOB được thực hiện tại 7 thị trường gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Tại Việt Nam, khảo sát được tiến hành trực tuyến trong 15 phút với sự tham gia của 226 doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa trên cả nước.

Cùng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, hoạt động mở rộng ra thị trường quốc tế cũng diễn ra mạnh mẽ. Có 7/10 doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài trong năm 2025 và 9/10 doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng trong ba năm tới. Đồng thời, khoảng 80% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài trong hai năm tới, với quy mô đầu tư trung bình trên 28 triệu USD.

ASEAN tiếp tục là điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp Việt khi được 65% số doanh nghiệp lựa chọn, trong đó Thái Lan, Singapore và Indonesia là ba thị trường được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, quá trình mở rộng vẫn đối mặt nhiều thách thức, chủ yếu liên quan đến yêu cầu pháp lý, quy định và tuân thủ (36%), tìm kiếm đối tác địa phương phù hợp (36%) cũng như tiếp cận cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp lớn hoặc các tổ chức có liên kết với Chính phủ.

Bà Phạm Như Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: “Các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng và sức bền rất ấn tượng trong một môi trường toàn cầu ngày càng nhiều biến động. Chúng tôi nhận thấy một sự chuyển mình rõ rệt, không chỉ đơn thuần là phục hồi, mà đang hướng tới sự chuyển đổi mạnh mẽ, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào năng lực số, củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng ra khu vực ASEAN để nắm bắt cơ hội tăng trưởng dài hạn”.

Theo ông Anish Daryani, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Havas Moonfolks và Moonfolks Vietnam, Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nội địa mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế, trong đó ASEAN được xem là một trong những thị trường trọng điểm.

Ông Anish Daryani cho rằng với khả năng thích ứng mạnh mẽ về kỹ thuật số và lực lượng lao động có tay nghề ngày càng cao, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng để doanh nghiệp nội địa cạnh tranh ở quy mô khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Chương trình "Go Global" giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ cũng đặt mục tiêu phát triển 1.000 doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ảnh minh họa - Ảnh: Maison Marou.

Ông Anish Daryani đưa ra ví dụ như Vingroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong, với hệ sinh thái VinFast cùng dịch vụ gọi xe Green SM, đang từng bước mở rộng khắp Đông Nam Á và vươn ra những thị trường ngoài khu vực.

Ngay cả các thương hiệu ẩm thực như Pizza 4P’s và Maison Marou cũng đã mở rộng từ Sài Gòn đến Jakarta, Tokyo, Singapore và New York. Với động lực này, nhiều khả năng và nhiều thương hiệu nội địa khác sẽ tiếp bước, trở thành những đại diện tiêu biểu cho câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nhằm hiện thực hóa định hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng sang ASEAN, vừa qua, Moonfolks đã chính thức ra mắt hoạt động tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, việc mở rộng này hướng đến đồng hành cùng các thương hiệu trong quá trình xây dựng chiến lược tăng trưởng, phát triển thương hiệu và mở rộng hiện diện tại các thị trường trong khu vực.

Tại Việt Nam, Moonfolks đưa mô hình “Audacious Growth” vào thị trường, tích hợp xây dựng thương hiệu, truyền thông kỹ thuật số và mạng xã hội, quan hệ công chúng cùng các hoạt động kích hoạt mua hàng. Định hướng của đơn vị là hỗ trợ thương hiệu Việt từng bước vượt khỏi lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào chi phí gắn với sản phẩm “Made in Vietnam”, chú trọng hơn vào tài sản trí tuệ, năng lực thiết kế và câu chuyện thương hiệu khi bước ra thị trường quốc tế.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô trong khu vực, Moonfolks xác định ba trụ cột gồm tích hợp AI với thương mại dựa trên nhà sáng tạo nội dung; phát triển bền vững thực chất; am hiểu văn hóa tại từng thị trường.