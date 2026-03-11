Thứ Tư, 11/03/2026

Doanh nghiệp niêm yết

Con trai Chủ tịch VJC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

11/03/2026, 09:23

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 11/4.

Sơ đồ giá cổ phiếu VJC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VJC trên TradingView.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 11/4.

Nếu thành công, con trai Chủ tịch sẽ tăng sở hữu từ 69.145 cổ phiếu, chiếm 0,01% lên 2.069.145 cổ phiếu, tương ứng 0,35% vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 10/3, giá cổ phiếu VJC tăng 1,31% lên 155.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính mức giá này ông Hùng Anh Victor dự kiến bỏ ra số tiền khoảng 310 tỷ đồng.

Được biết, HĐQT VJC đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội dự kiến tổ chức trước 30/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/3. Thời gian và địa điểm công ty sẽ thông báo trong giấy mời. Theo đó, HĐQT sẽ ủy quyền cho Phó chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo việc tổ chức Đại hội.

Về kết quả kinh doanh năm 2025: CTCP Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận doanh thu đạt 82,1 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ năm trước). Trong quý 4/2025, doanh thu tăng mạnh, đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ năm trước; +73% cùng kỳ quý trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 510 tỷ đồng (so với 23 tỷ đồng trong quý 4/2024; +60% cùng kỳ quý trước).

VCSC đang đánh giá lại dự báo đối với VJC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Mảng vận tải cốt lõi: Doanh thu mảng vận tải tăng 8% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, đạt 64,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu vận tải quốc tế đạt 16,8 nghìn tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ năm trước) và doanh thu vận tải nội địa đạt 16,4 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đóng góp 26% và 25% vào tổng doanh thu vận tải.

Trong cả năm, VJC vận chuyển 28,2 triệu lượt hành khách (+9.0% so với cùng kỳ năm trước), trong đó số lượng hành khách quốc tế tăng 9.3% so với cùng kỳ năm trước.

SALB & ROFR: Doanh thu trong năm 2025 đạt 14,7 nghìn tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ năm trước), trong đó quý 4 đóng góp 94% tổng doanh thu cả năm. VCSC cho rằng mức tăng mạnh trong quý 4 chủ yếu đến từ việc gia tăng bàn giao tàu bay, bao gồm 6 tàu bay A321neo và 8 tàu bay Boeing 737 Max (các tàu bay Boeing được giao cho Vietjet Thailand) trong quý, theo dữ liệu ngành.

Biên lợi nhuận gộp: Biên lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 10,3% (+39 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), nhờ chi phí nhiên liệu bay đầu vào duy trì ở mức thấp và hiệu quả vận hành được cải thiện. VCSC ước tính biên lợi nhuận gộp mảng vận tải đạt 7,5% (-57 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), trong khi biên lợi nhuận gộp mảng SALB & ROFR đạt 23,3% (+82 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) trong năm 2025 chuyển sang mức dương, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (so với âm 1,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2024). Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) tăng 2,5x so với cùng kỳ năm trước lên 26,9 nghìn tỷ đồng.

