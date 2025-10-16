Ajinomoto Việt Nam ra mắt Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu

Nối tiếp thành công của bánh xếp kiểu Nhật Gyoza, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng Việt sản phẩm Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu – lựa chọn mới cho những bữa ăn tiện lợi và dinh dưỡng.

MANG ĐẾN BỮA ĂN TIỆN LỢI VÀ DINH DƯỠNG

Sản phẩm Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng, cùng kết cấu hài hòa của phần thịt ngọt mềm bên trong và lớp vỏ xù giòn tan bên ngoài. Phần thịt heo bên trong đã được tẩm ướp vừa ăn, kết hợp cùng lớp vỏ chiên xù vàng giòn rụm, tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn.

Mỗi gói Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu 240g gồm 2 miếng, không cần rã đông, chỉ cần chiên trong 6-8 phút đến khi chín vàng như ý là đã có ngay món ngon kiểu Nhật cả nhà đều mê.

Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu đặc trưng với lớp vỏ vàng giòn rụm và phần thịt mềm.

Ít ai biết rằng, tonkatsu vốn được biến tấu từ món cốt-lết bê chiên bột nổi tiếng của Pháp. Khi được du nhập vào Nhật Bản từ cuối thế kỷ 19, người Nhật đã thay thịt bê bằng thịt heo và tẩm với vụn bánh mì đem chiên ngập dầu Trong tiếng Nhật, “katsu” đồng âm với “chiến thắng”, khiến món ăn này được xem như biểu tượng của may mắn, được cả trẻ em lẫn người lớn yêu thích.

TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC NHẬT BẢN NGAY TẠI NHÀ

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, sản phẩm còn mang đến cơ hội trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản ngay tại nhà, từ người nội trợ mong muốn mang lại cho bữa cơm gia đình một món ăn thật giòn ngon, hấp dẫn mà vẫn tiết kiệm thời gian nấu nướng; đến những bạn trẻ bận rộn, cần bữa ăn nhanh, không phải chế biến cầu kỳ nhưng vẫn chất lượng, dinh dưỡng; hoặc đơn giản là những tín đồ ẩm thực Nhật Bản.

Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu có đa dạng cách thưởng thức, phù hợp cho bữa ăn tiện lợi nhưng đủ chất.

Có nhiều cách thưởng thức Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu, từ kiểu truyền thống Nhật Bản với cơm trắng và rau cải bào kèm súp miso và dưa muối kiểu Nhật, ăn cùng các món Việt quen thuộc chấm với tương ớt hay mayonnaise, đến các kiểu biến tấu hiện đại phù hợp với nhu cầu cá nhân như kẹp sandwich cho bữa sáng tiện lợi và năng lượng.

Để cảm nhận trọn vẹn độ giòn và hương vị đặc trưng, sản phẩm nên được thưởng thức ngay sau khi chế biến và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Hiện Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu đã có mặt tại các hệ thống siêu thị Go! (Big C), MM Mega, Lotte trên toàn quốc, hoặc đặt mua tiện lợi qua Zalo App Ajinomoto Shop.

NỖ LỰC VÌ SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI VIỆT

Ajinomoto Việt Nam không chỉ chú trọng mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn hướng đến mục tiêu cải thiện sức khỏe người tiêu dùng. Trong thời gian qua, Công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm thiết thực như Hạt nêm Aji-ngon® Heo giảm muối, Nước tương “Phú Sĩ” giảm muối, Xốt mè rang “Aji-Xốt” giúp bữa rau thêm ngon miệng, hay thực phẩm bổ sung Blendy® chứa Glycine – axit amin hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Việc ra mắt sản phẩm Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu nằm trong chiến lược của Ajinomoto Việt Nam nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản độc đáo, tiện lợi, dinh dưỡng ngay tại nhà, góp phần hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Bên cạnh đó, Ajinomoto Việt Nam cũng triển khai những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, nằm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam, điển hình như Dự án Bữa ăn học đường.

Đặc biệt, mới đây Dự án đang triển khai mô hình "Quầy buffet rau" tại các trường để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Được biết, Dự án Bữa ăn học đường, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, là một trong những sáng kiến do Ajinomoto Việt Nam khởi sướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017. Các nội dung chính của dự án bao gồm Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú" đã được triển khai cho các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ dự án mỗi năm.