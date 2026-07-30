Ajinomoto Việt Nam triển khai nền tảng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa hoàn toàn miễn phí

Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt nhằm hỗ trợ người dùng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách khoa học, chủ động ngay tại nhà.

Trang chủ website Ajinomoto Sức khỏe gia đình Việt tại địa chỉ www.suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn

Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt được phát triển với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế Công cộng và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự thấu hiểu rằng mỗi gia đình, đặc biệt là gia đình nhiều thế hệ, đều có những thành viên với nhu cầu dinh dưỡng, thực đơn và chế độ vận động khác nhau để duy trì sức khỏe, website được xây dựng như một công cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành và người cao tuổi.

Đặc biệt, người dùng có thể theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng của nhiều thành viên trong gia đình chỉ trên một tài khoản, giúp việc quản lý và chăm sóc sức khỏe trở nên thuận tiện hơn.

Giao diện chức năng theo dõi chỉ số sức khỏe của bản thân và gia đình.

Đối với trẻ em, người dùng có thể theo dõi các chỉ số phát triển chiều cao và cân nặng. Đối với người trưởng thành, trung niên và người cao tuổi, hệ thống hỗ trợ lưu trữ và theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe thiết yếu như BMI, huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận và axit uric liên quan đến bệnh gút (gout).

HỖ TRỢ DUY TRÌ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ VẬN ĐỘNG LÀNH MẠNH

Điểm đặc biệt của Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt là cung cấp các khuyến nghị dinh dưỡng cá thể hóa dựa trên độ tuổi, giới tính, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Website gợi ý các thực đơn riêng biệt, phù hợp cho người khỏe mạnh cũng như người mắc các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid hoặc bệnh gút, ở các mức cân nặng khác nhau.

Người dùng cũng được cung cấp thông tin về tiêu chuẩn dinh dưỡng, nhóm thực phẩm nên ưu tiên hoặc hạn chế, cùng khuyến nghị về lượng muối và đường theo hướng dẫn hiện hành.

Các dữ liệu được thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng nhận biết sự thay đổi của các chỉ số sức khỏe, từ đó chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và sinh hoạt hằng ngày.

XÂY DỰNG BỮA ĂN PHÙ HỢP DỰA TRÊN NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO TỪNG THÀNH VIÊN

Website được tích hợp chức năng "Kiểm tra và lên bữa ăn". Người dùng chỉ cần nhập các món đã ăn trong ngày, hệ thống sẽ tự động tính toán năng lượng đã tiêu thụ và đề xuất bữa ăn còn lại phù hợp với nhu cầu năng lượng cá nhân.

Bên cạnh bữa ăn, Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt cũng chú trọng hỗ trợ người dùng một cách toàn diện thông qua nhiều công cụ tư vấn khác nhau. Chức năng Tư vấn uống nước khuyến nghị lượng nước cần bổ sung theo độ tuổi và quy đổi thành số cốc cụ thể để dễ áp dụng.

Chức năng tư vấn sức khỏe.

Chức năng Tư vấn hoạt động thể chất đề xuất loại hình vận động, thời lượng và tần suất tập luyện phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe, góp phần duy trì thể lực và phòng ngừa bệnh tật.

Người dùng có thể bắt đầu trải nghiệm website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt hoàn toàn miễn phí thông qua các bước:

Bước 1: Truy cập website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn

Bước 2: Chọn "Đăng nhập" và mở sang mục Đăng ký

Bước 3: Điền họ tên, số điện thoại và mật khẩu.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại để hoàn tất đăng ký.

AJINOMOTO VIỆT NAM NỖ LỰC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trong thời gian tới, công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ra mắt chức năng Tư vấn cảm xúc nhằm hỗ trợ người dùng đánh giá nguy cơ căng thẳng, lo âu hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt là một trong những sáng kiến mới nhất của Ajinomoto Việt Nam nhằm đồng hành cùng người dân trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Công ty cũng đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường và Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến hiện thức hóa Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")”.