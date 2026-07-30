Thêm địa phương bước vào “cuộc đua” du lịch tàu biển

Du lịch tàu biển quốc tế đang chuyển dịch rõ rệt từ phát triển theo quy mô sang chú trọng chất lượng trải nghiệm. Sự thay đổi này mở ra cơ hội lớn cho các địa phương ven biển Việt Nam, đặc biệt là dải đất miền Trung, để nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch…

Ảnh: Phuoc An Port

Từ đầu năm đến nay, tín hiệu tăng trưởng của du lịch tàu biển Việt Nam đang rất tích cực khi nhiều vùng biển liên tục đón các chuyến tàu hạng sang quốc tế kết nối hải trình xuyên Á. Hàng loạt siêu du thuyền như Celebrity Solstice, Norwegian Spirit, Adora Cruise đã cập cảng tại nhiều địa phương, đưa hàng ngàn du khách quốc tế đến khám phá vẻ đẹp Việt Nam.

Đà Nẵng dự kiến trong năm nay tới 59 chuyến tàu biển với hơn 64.000 lượt khách quốc tế. Quảng Ninh bứt tốc mạnh mẽ, dự kiến đón khoảng 75 đến 90 chuyến tàu biển quốc tế, mang theo từ 100.000 đến 150.000 lượt khách. Khánh Hòa dự kiến trong cả năm 2026 sẽ tiếp nhận từ 33 đến gần 40 chuyến tàu biển quốc tế. Đáng chú ý, đây đều là dòng khách cao cấp, chi tiêu lớn.

Đặc biệt, một số điểm đến vốn ít xuất hiện trong hải trình của các du thuyền lớn, giờ đây cũng bắt đầu gia nhập “cuộc đua”. Ðiển hình, đầu năm 2026, thành phố Ðồng Nai chính thức đón chuyến tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên tại Cảng Phước An, với khoảng 3 ngàn du khách và thuyền viên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai đón 7 chuyến tàu du lịch biển quốc tế đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Tàu biển quốc tế Mein Schiff 6 (quốc tịch Malta) cập Cảng Phước An hồi tháng 3/2026. Ảnh: Phuoc An Port

Nhân cơ hội này, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã cùng với lãnh đạo sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp du lịch làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Du lịch tàu biển Royal Caribbean (RCG, Hoa Kỳ) để tìm giải pháp khai thác du lịch tàu biển tại Đồng Nai. Đây là tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới, đang sở hữu 3 thương hiệu du thuyền toàn cầu là Royal Caribbean International (RCI), Celebrity Cruises và Silversea Cruises.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Royal Caribbean yêu cầu Đồng Nai cung cấp những sản phẩm du lịch, điểm đến ẩm thực hoặc các điểm tham quan, vui chơi giải trí chất lượng, mang bản sắc riêng để phục vụ nhu cầu du khách quốc tế đến Đồng Nai bằng đường biển và có thể tham quan, khám phá Đồng Nai trong thời gian ngắn (từ 8 - 10 tiếng đồng hồ trong ngày).

Theo thống kê từ Tập đoàn Royal Caribbean, trên các hành trình du lịch tàu biển, tại mỗi quốc gia khi tàu cập bến sẽ có khoảng 50 - 60% hành khách tham gia các tour do đơn vị lữ hành có ký kết với hãng tàu cung cấp dịch vụ; 20% hành khách muốn tự do tham quan, khám phá khu vực xung quanh cảng có tàu cập bến và 5% hành khách sẽ ở lại trên boong tàu.

Do đó, để cung cấp tốt nhất các dịch vụ cho du khách, Đồng Nai cần xây dựng những sản phẩm đặc sắc về lịch sử, văn hóa, ẩm thực để phục vụ du khách quốc tế. Đưa du khách đến trải nghiệm văn hóa địa phương, ẩm thực và các nghề thủ công, làng nghề mang tính đặc trưng riêng chỉ Việt Nam mới có.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai đón 7 chuyến tàu du lịch biển quốc tế. Ảnh: Phuoc An Port

Tương tự, sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai không chỉ có lợi thế về hạ tầng cảng biển, mà còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với biển, đảo, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống cùng không gian sinh thái đặc trưng của vùng cao nguyên. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón thành công các chuyến tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia - Island Sky cập Cảng Quy Nhơn.

Mặc dù hoạt động khai thác khách tàu biển của tỉnh vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, nhưng đây là những tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với các hãng tàu biển, doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới. Với việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai cũng có điều kiện tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế.

Nhìn từ góc độ tài nguyên, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, cho biết: “Từ Cảng Quy Nhơn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Ghềnh Ráng, đầm Thị Nại; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn, vùng đất võ Bình Định; trải nghiệm các làng nghề truyền thống, nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền và đời sống văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển”.

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai cũng có điều kiện tăng cường kết nối với các hãng tàu biển quốc tế. Ảnh: Bộ VHTTDL

Đây là lợi thế rất riêng của Cảng Quy Nhơn khi thời gian di chuyển từ cảng đến các điểm tham quan trọng điểm tương đối thuận lợi, cho phép tổ chức các chương trình tham quan bờ đa dạng trong thời gian ngắn. Điều này đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch tàu biển quốc tế, vốn thường lưu lại điểm đến trong thời gian từ vài giờ đến một ngày.

Dù vậy, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhận định: “Gia Lai cần tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng cảng biển cầu cảng, nhà ga và các dịch vụ hậu cần như cung ứng nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng. Đây sẽ là “điểm cộng” quan trọng để thu hút các hãng tàu, bên cạnh sức hút về thiên nhiên và văn hóa của địa phương”.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các đơn vị lữ hành cần vào cuộc để thiết kế các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng; cho phép đón một lượng khách lớn cùng lúc với các thủ tục nhanh gọn và kết nối chuỗi giá trị dịch vụ để du khách có trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian ngắn.

Theo các doanh nghiệp, dù là địa phương nào, để định vị thương hiệu và thu hút hiệu quả hành khách, ngành du lịch cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, cần tập trung quy hoạch lại hệ thống cảng biển, đặc biệt là xây dựng các cảng chuyên dùng dành riêng cho du lịch tàu biển, đồng thời kết nối chặt chẽ du lịch tàu biển với các loại hình giao thông khác.

Gia Lai cần tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng cảng biển cầu cảng, nhà ga và các dịch vụ hậu cần. Ảnh: Bộ VNTTDL

Tiếp theo, công tác cải cách thủ tục và dịch vụ cũng cần được chú trọng thông qua việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách, nâng cấp hệ thống hạ tầng dịch vụ đi kèm như nhà hàng, điểm dừng chân đạt chuẩn. Ngoài ra, ngành du lịch các địa phương cũng nên hình thành các câu lạc bộ du lịch tàu biển nhằm gia tăng tính kết nối, tích cực mời các hãng tàu, công ty lữ hành quốc tế đến khảo sát để đưa các điểm đến vào hải trình cố định.

Cuối cùng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chuyên nghiệp đủ chuyên môn và ngoại ngữ để phục vụ phân khúc cao cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm đến... để mang lại trải nghiệm an toàn, thoải mái cho du khách.