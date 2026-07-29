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"Đại tiệc" mua sắm với hơn 220 gian hàng tại Nghệ An

N Nguyễn Thuấn

Hàng nghìn sản phẩm từ nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề đến hàng tiêu dùng sẽ cùng hội tụ tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ năm 2026 tổ chức ở Nghệ An. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giao thương, kích cầu mua sắm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp...

Ảnh minh họa: Mai Liễu
Ảnh minh họa: Mai Liễu

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 689/KH-UBND tổ chức Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2026. Hội chợ sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 28/8 đến 3/9/2026 tại Công viên Trung tâm, số 1 đường Trường Thi, phường Trường Vinh.

Hội chợ do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, có quy mô hơn 220 gian hàng. Trong đó, từ 50 đến 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Nghệ An và khoảng 150 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mở rộng hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng hàng hóa. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và tiếp cận người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo không gian mua sắm, vui chơi cho người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Thông qua các gian hàng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm chất lượng, uy tín đến từ Nghệ An và các địa phương trên cả nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đối tượng tham gia hội chợ gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước.

Các nhóm sản phẩm trưng bày khá đa dạng, gồm nông, lâm, thủy sản và thực phẩm chế biến; sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, sản phẩm làng nghề; may mặc, thời trang, da giày; vật liệu xây dựng; điện, điện tử, viễn thông; văn phòng phẩm, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em cùng các dịch vụ du lịch, tài chính, ngân hàng và bất động sản.

Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, kết nối giao thương, ký kết hợp đồng, phát triển hệ thống đại lý và phân phối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và thương mại. Công tác kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, giám sát an toàn thực phẩm cũng sẽ được triển khai nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

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