Vàng tăng giá sau cuộc họp Fed, quỹ SPDR Gold Trust mua ròng nhẹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên đêm qua tại Mỹ và sáng nay (30/7) tại thị trường châu Á, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và không đưa ra tín hiệu gì về đường đi của chính sách tiền tệ trong thời gian tới...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn giảm, cùng với việc thị trường giảm đặt cược vào một đợt tăng lãi suất vào tháng 9, đang hỗ trợ giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.066,6 USD/oz, tăng gần 37 USD/oz so với mức đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 57,77 USD/oz, tăng 0,52 USD/oz, tương đương tăng 0,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 4.036,3 USD/oz.

Giá vàng đã biến động mạnh trước vào sau khi quyết định lãi suất của Fed được công bố, có lúc giảm còn 3.995 USD/oz, có lúc tăng lên gần 4.120 USD/oz. Biên độ dao động lớn, khoảng 120 USD/oz, phản ánh sự bất định trong kỳ vọng của thị trường về đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới.

Trong một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ ba trong số 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), những người muốn tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%, nhưng hầu như không đưa ra đánh giá gì về sức khỏe nền kinh tế Mỹ hay tín hiệu nào về chính sách tiền tệ sắp tới. Tuyên bố sau cuộc họp của Fed ngắn gọn, gần như không có gì thay đổi so với cuộc họp tháng 6 và cũng không đưa ra tín hiệu gì về lãi suất sắp tới.

Sau tuyên bố chính sách của Fed, các nhà giao dịch đặt cược khả năng khoảng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group. Trước khi diễn ra cuộc họp Fed, mức đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 có lúc tăng lên gần 100%.

Đồng USD giảm giá sau cuộc họp Fed, với chỉ số Dollar Index trượt về mức 100,9 điểm từ mức 101,4 điểm của phiên ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - vốn có mức độ gắn bó mật thiết với kỳ vọng lãi suất Fed - giảm 4 điểm cơ bản, còn 4,236%.

Tuy nhiên, lợi suất của các kỳ hạn dài hạn tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư còn lo ngại về rủi ro tăng tốc của lạm phát trong tương lai. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 10,5 điểm cơ bản, lên mức 5,201%, cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,671%.

“Kim loại quý đang tăng giá, dù Chủ tịch Fed nói chung tỏ ra khá cứng rắn. Đây có thể là một sự tăng giá mang tính giải tỏa sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Không ai dám chắc đà tăng này có thể duy trì trong bao lâu. Những phát biểu của ông Warsh rất tinh vi và tương đối phức tạp, nên sau một thời gian nghiền ngẫm, thị trường có thể thay đổi đánh giá về những gì ông ấy nói”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Wong, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng mạnh và phản ứng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Tư cho thấy nỗi lo lạm phát đang tăng cao. Ông cho rằng vàng có thể đang phát huy vai trò một kênh đầu tư chống lạm phát, dù tiếp tục chịu áp lực giảm giá từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Rủi ro lạm phát toàn cầu vẫn đang lớn, khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ sẽ tấn công mạnh Iran để trả đũa việc Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu lực lượng Mỹ ở Trung Đông. “Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh”, ông nói với kênh Fox News.

Sau tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 8%, đóng cửa gần 91 USD/thùng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 0,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, tăng khối lượng nắm giữ lên mức 1.009,3 tấn vàng. Sau khi mua ròng 10 tấn vàng trong tuần trước, quỹ tỏ ra thận trọng trong tuần này.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (30/7), giá vàng và giá bạc cùng giữ đà tăng của phiên ngày hôm qua.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, giao dịch gần mức 4.075 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Cùng thời điểm, giá bạc giao ngay tăng gần 0,4%, giao dịch ở mức hơn 58 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cũng tại thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.105 đồng (mua vào) và 26.515 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.