An Cựu Tower đạt mốc pháp lý quy hoạch 1/500

Trong bối cảnh pháp lý và tiến độ trở thành thước đo quan trọng nhất đối với bất động sản, An Cựu Tower - tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp thuộc Khu đô thị An Cựu City (thành phố Huế) vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý khi đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chính thức được phê duyệt. Cùng thời điểm, chủ đầu tư công bố lộ trình phát triển toàn dự án trong năm 2026.

KHI PHÁP LÝ TRỞ THÀNH “BỘ LỌC” CỦA THỊ TRƯỜNG

Quy hoạch chi tiết 1/500 là lớp pháp lý cuối cùng để một dự án chuyển từ ý tưởng sang thi công, xác định cụ thể từng ô đất, khối công trình, kết nối hạ tầng và chỉ tiêu xây dựng. Việc An Cựu Tower hoàn tất quy hoạch ở cấp độ này cho thấy dự án đủ điều kiện để triển khai theo lộ trình rõ ràng.

Phân khu cao tầng An Cựu Tower là tâm điểm của An Cựu City trong năm 2026. Nguồn: An Cựu Tower.

Cùng với quyết định phê duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGH) - chủ đầu tư dự án cũng công bố tiến trình triển khai An Cựu City trong năm 2026. Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn tất vào giữa năm, chủ nhân shophouse An Cựu Galleria được giao sổ trong quý 3, tổ hợp An Cựu Tower dự kiến khởi công vào cuối năm. Cách công bố theo từng mốc thời gian cụ thể cho thấy định hướng phát triển lấy tiến độ thực và tính minh bạch làm trọng tâm.

TỪ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐẾN DÒNG CHẢY THƯƠNG MẠI

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng ưu tiên dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao. Trong bức tranh đó, những dự án nằm tại các trục phát triển mới, có khả năng tạo dòng người và dòng chi tiêu được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân.

An Cựu City, với lợi thế nằm đối diện Aeon Mall, được xem là một trong những điểm hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Tuyến shophouse An Cựu Galleria được định vị như “mặt tiền thương mại” của toàn khu, nơi kết nối trực tiếp lưu lượng khách mua sắm, cư dân và du khách.

Shophouse An Cựu Galleria đa công năng, vừa an cư vừa sẵn sàng cho thuê, kinh doanh… Nguồn: An Cựu Tower.

Thời gian qua, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện dãy shophouse, đồng thời đầu tư cho không gian công cộng và tổ hợp thương mại - dịch vụ - ẩm thực Anparc rộng hơn 3.000 m2. Việc đẩy nhanh các hạng mục vận hành sớm được xem là bước đi nhằm tạo sức sống cho khu đô thị trước khi các cấu phần cao tầng đi vào triển khai.

Hiện tại, IMGH đang triển khai chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng quan tâm đến shophouse An Cựu Galleria: tặng ngay 5 chỉ vàng, chỉ từ 1,5 tỷ đồng sở hữu ngay, ưu đãi thanh toán nhanh đến 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng…

AN CỰU TOWER VÀ VAI TRÒ CỦA MỘT ĐIỂM NEO ĐÔ THỊ

Được quy hoạch tại trung tâm An Cựu City, An Cựu Tower được định hình như “điểm neo” của toàn khu, với cấu trúc gồm tháp căn hộ, tháp khách sạn, khối thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng ngầm, tổng diện tích sàn gần 85.000 m2.

Hành trình phát triển minh bạch của An Cựu City. Nguồn: An Cựu Tower.

Không gian xanh là một trong những yếu tố được nhấn mạnh, với công viên đa năng khoảng 17.000 m2 đóng vai trò cân bằng mật độ xây dựng và tạo môi trường sống chất lượng. Theo đánh giá, khi tổ hợp đi vào vận hành, dòng cư dân ổn định cùng lượng khách lưu trú thường xuyên sẽ hình thành hệ sinh thái tiêu dùng liên tục, tạo lực đỡ cho hoạt động thương mại trong khu vực.

Để bảo đảm tiêu chuẩn vận hành, IMGH đã hợp tác với Nikken Sekkei - đơn vị tư vấn thiết kế đến từ Nhật Bản, đồng thời làm việc với nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Marriott, IHG, Hilton hay Accor. Giới chuyên gia cho rằng, sự hiện diện của các thương hiệu quản lý toàn cầu không chỉ nâng chuẩn dịch vụ mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong dài hạn, những dự án được triển khai bài bản như An Cựu Tower được kỳ vọng sẽ góp phần định hình diện mạo mới cho Huế - một đô thị đang tìm kiếm sự cân bằng giữa hiện đại hóa không gian sống và gìn giữ chiều sâu văn hóa cố đô.

