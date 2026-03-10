Khởi công dự án khu đô thị 13.000 tỷ bên bờ sông Mã
Thiên Anh
10/03/2026, 17:16
Sáng 10/3, Công ty CP Eurowindow Holding chính thức khởi công Dự án Khu đô thị Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên (TP. Thanh Hóa) với quy mô 176 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.
Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối thuận tiện với trung
tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời, dễ dàng tiếp cận hệ
thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các tiện ích đô thị quan
trọng.
Với tổng mức đầu tư lên tới gần 13.000 tỷ đồng trên diện tích 176 ha cho thấy quy mô và tầm vóc của một
đại đô thị đang dần hình thành bên dòng sông Mã.
Không chỉ dừng lại ở việc phát triển một khu dân cư
đơn thuần, Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh,
hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn
hóa bản địa. Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng
Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn với các
biểu tượng thiêng liêng như mặt trời, chim Lạc, trống đồng. Không gian này được
kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho
người dân, góp phần tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng riêng có cho đô thị
Thanh Hóa.
Theo quy hoạch tổng thể, dự án được phát triển đồng
bộ với gần 200 tiện ích đa dạng, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự,
biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối
đế. Dự án còn đặc biệt chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững như sử dụng
vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước
thải đạt chuẩn A cùng các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, tiết kiệm
tài nguyên.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định một trong những khâu đột
phá chiến lược là xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
đồng bộ, hiện đại. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát
triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc xứ
Thanh. Việc huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu đô thị mới
là nhiệm vụ trọng tâm và Eurowindow Light City là một minh chứng rõ nét cho định
hướng đó.
Theo lãnh đạo tỉnh, khi dự án hoàn thành và đi vào
hoạt động sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị khu
vực phía Nam thành phố, kiến tạo một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp.
Không chỉ dừng lại ở giá trị về nhà ở, dự án còn góp phần tích cực thu hút đầu
tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, kích thích các ngành dịch vụ,
thương mại phát triển và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.
