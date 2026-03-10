Khởi công dự án khu đô thị 13.000 tỷ bên bờ sông Mã

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời, dễ dàng tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các tiện ích đô thị quan trọng.

Với tổng mức đầu tư lên tới gần 13.000 tỷ đồng trên diện tích 176 ha cho thấy quy mô và tầm vóc của một đại đô thị đang dần hình thành bên dòng sông Mã.

Toàn cảnh Lễ khởi công

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển một khu dân cư đơn thuần, Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa. Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng thiêng liêng như mặt trời, chim Lạc, trống đồng. Không gian này được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho người dân, góp phần tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng riêng có cho đô thị Thanh Hóa.

Thành phố ánh sáng

Theo quy hoạch tổng thể, dự án được phát triển đồng bộ với gần 200 tiện ích đa dạng, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Dự án còn đặc biệt chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững như sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A cùng các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, tiết kiệm tài nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định một trong những khâu đột phá chiến lược là xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc xứ Thanh. Việc huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu đô thị mới là nhiệm vụ trọng tâm và Eurowindow Light City là một minh chứng rõ nét cho định hướng đó.

Theo lãnh đạo tỉnh, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị khu vực phía Nam thành phố, kiến tạo một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp. Không chỉ dừng lại ở giá trị về nhà ở, dự án còn góp phần tích cực thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, kích thích các ngành dịch vụ, thương mại phát triển và đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.