Ấn Độ phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi hơn 1,4 tỷ dân dùng hàng nội địa

Ngọc Trang

26/09/2025, 18:08

Chiến dịch Swadeshi là một điểm cốt lõi trong chiến dịch “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) của Thủ tướng Narendra Modi...

Chiến dịch “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) nhằm đưa nền kinh tế Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047 - Ảnh: PTI
Chiến dịch “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) nhằm đưa nền kinh tế Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047 - Ảnh: PTI

Ấn Độ, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế quan cao nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vẫn đang tiếp tục đàm phán để giảm thuế quan này và đạt được những điều khoản ít ảnh hưởng nhất tới người dân và doanh nghiệp trong nước. 

Song song với việc đàm phán, New Delhi đang đẩy mạnh chú trọng vào thị trường nội địa. Theo các nhà phân tích, lợi thế hàng đầu của nền kinh tế Ấn Độ là dân số đông nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người và tỷ lệ dân số trẻ cao.

Thị trường tiêu dùng nội địa khổng lồ với dân số trung lưu ngày càng bùng nổ được xem là nền tảng vững chắc để New Delhi chống chọi với bất ổn toàn cầu, đặc biệt là tác động thuế quan Mỹ - một đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia Nam Á này.

Ngày 25/9, Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi phát động chiến dịch “swadeshi” - cụm từ dùng để chỉ hàng hóa sản xuất tại Ấn Độ, theo đó kêu gọi người dân sử dụng hàng nội địa.

“Chiến dịch này kéo dài 3 tháng từ ngày 25/9/2025 cho tới ngày 25/12/2025, ngày sinh của cựu Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee”, ông Arun Singh, Tổng thư ký toàn quốc của BJP và cũng là người phụ trách chiến dịch, cho biết.

Chiến dịch này tương tự như phong trào được khởi xướng vào năm 1905 - phong trào kêu gọi tẩy chay các mặt hàng làm từ cotton từ nước ngoài. Tuy nhiên, điểm khác là chiến dịch Swadeshi không kêu gọi tẩy chay hàng hóa nào, mà kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.

Theo ông Singh, chiến dịch swadeshi đánh dấu bước đi tiếp theo trong tiến trình triển khai chiến dịch “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) của Thủ tướng Modi, nhằm đưa nền kinh tế Ấn Độ trở thành một nước phát triển vào năm 2047. Chiến dịch Swadeshi là một điểm cốt lõi của mục tiêu này.

“Thủ tướng đã kêu gọi 1,4 tỷ dân mua hàng hóa được sản xuất tại Ấn Độ. Đây là những sản phẩm được sản xuất ở đất nước chúng ta, bằng mồ hôi và công sức của con em chúng ta. Chủ tịch đảng BJP, ông J P Nadda, đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ đưa chiến dịch này trở thành một phong trào của nhân dân”, ông Singh phát biểu tại một họp báo công bố tại Delhi ngày 25/9.

Theo các nguồn tin từ đảng BJP, nằm trong khuôn khổ chiến dịch này, sẽ có khoảng 70 sự kiện được tổ chức tại mỗi quận huyện của Ấn Độ, tương đương khoảng 20.000 sự kiện lớn nhỏ, để tuyên truyền về việc sử dụng hàng nội địa. Chiến dịch sẽ sử dụng áo phông, sổ nhật ký, khăn quàng cổ, giá đỡ và cốc để truyền tải thông điệp.

“Swadeshi ở đây có nghĩa là chấp nhận và sử dụng những sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. Đây không phải là lời kêu gọi tẩy chay bất cứ sản phẩm nào, chúng ta không tẩy chay gì cả. Tất cả những gì chúng tôi muốn kêu gọi là những sản phẩm được làm ra bằng đôi tay của người Ấn Độ cần được ưu tiên”, ông Singh giải thích thêm.

Nằm trong chiến dịch, các chương trình quảng cáo sản phẩm sản xuất trong nước sẽ dược phát tới từng hộ gia đình. Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ kết nối với chương trình “mỗi quận huyện một sản phẩm" nhằm thúc đẩy các mặt hàng bản địa của địa phương, giúp tăng thu nhập cho người dân.

“Chúng tôi kêu gọi mỗi hộ gia đình đảm bảo rằng các vật dụng họ sử dụng hàng ngày, như đồ dùng trong nhà bếp, trên bàn… đều sử dụng 100% sản phẩm ‘swadeshi’… Khoảng 20.000 sáng kiến sẽ được triển khai trên khắp cả nước. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ cửa hàng trưng bày sản phẩm nội địa ở ‘góc swadeshi’ trong cửa hàng của mình”, ông Singh thông tin thêm.

Bên cạnh kêu gọi người dân sử dụng hàng nội địa, gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu triển khai chính sách giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) để kích thích tiêu dùng nội địa từ hôm thứ Hai (22/9).

Trước khi chiến dịch chính thức được công bố, Chính phủ của Thủ tướng Modi đã liên tục kêu gọi người dân sử dụng hàng sản xuất trong nước. Ông Modi thậm chí nói rằng các trường học nên đưa nội dung về swadeshi vào chương trình học, đồng thời khuyến khích học sinh sinh viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sản phẩm nội địa.

Trong một bài phát biểu trước công chúng hôm Chủ nhật (21/9), Thủ tướng Modi cũng kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng hóa nhập khẩu và chuyển sang dùng hàng sản xuất nội địa.

“Rất nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày là hàng sản xuất ở nước ngoài. Chúng ta phải dừng việc này. Chúng ta nên mua sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ”, ông Modi phát biểu trước toàn quốc nhưng không đề cập tới quốc gia cụ thể trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thuế quan.

Ấn Độ Chiến dịch Swadeshi hàng nội địa Swadeshi

