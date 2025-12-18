Mỹ thu được 1 tỷ USD thuế quan nhờ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

Trước khi nguyên tắc “de minimis” chấm dứt, CBP cho biết bình quân có 4 triệu gói hàng giá trị nhỏ đi qua cửa hải quan để vào Mỹ mỗi ngày...

Chính phủ Mỹ đã thu được 1 tỷ USD tiền thuế quan áp lên các gói hàng trị giá nhỏ, kể từ khi chế độ miễn trừ thuế quan đối với các gói hàng này - gọi là nguyên tắc “de minimis” - chấm dứt vào mùa xuân năm nay.

Con số trên được cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) chia sẻ riêng với hãng tin CNN.

Áp dụng với những gói hàng trị giá dưới 800 USD/oz, nguyên tắc “de minimis” đã thúc đẩy trào lưu người tiêu dùng Mỹ mua sắm trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Shein và Alibaba. Tuy nhiên, dữ liệu của CBP cho thấy khi thuế quan được áp đối với những gói hàng như vậy, người Mỹ giờ đây đã cắt giảm mua sắm online từ Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt miễn thuế quan đối với các gói hàng trị giá nhỏ từ Trung Quốc và Hồng Kông. Sau đó, thuế quan đối với các gói hàng có trị giá dưới 800 USD đã được áp dụng với hàng từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Ông Trump lập luận rằng việc ngừng “de minimis” không chỉ giúp Chính phủ Mỹ tăng thu ngân sách từ thuế quan mà còn giúp ngăn chặn việc tuồn ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác vào Mỹ, bởi các gói hàng sẽ bị CBP kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với trước kia.

Theo chia sẻ của CBP với CNN, kể từ khi lỗ hổng đối với gói hàng nhỏ từ Trung Quốc và Hồng Kông bị đóng lại, “việc thu giữ các gói hàng giá trị thấp không an toàn và không tuân thủ quy định đã tăng 82%. Những hàng hóa bị thu giữ bao gồm hàng giả, hàng nhái, ma túy, hàng điện tử lỗi, và hàng chứa hóa chất độc hại”.

Trước khi nguyên tắc “de minimis” chấm dứt, CBP cho biết bình quân có 4 triệu gói hàng giá trị nhỏ đi qua cửa hải quan để vào Mỹ mỗi ngày. Nhưng vào cuối tháng 8, CBP cho biết chỉ còn bình quân 1 triệu gói hàng như vậy vào Mỹ mỗi ngày.

Mức thuế quan đối với mỗi gói hàng có giá trị dưới 800 USD vào Mỹ dao động từ 10-50% tùy quốc gia xuất xứ.

Trong khi Chính phủ Mỹ thu được nhiều thuế quan hơn bằng cách chấm dứt miễn trừ thuế quan cho gói hàng giá trị nhỏ, sự thay đổi này đã gây ra tác động lớn đến các doanh nghiệp Mỹ từ lớn đến nhỏ và cả người tiêu dùng nước này. Người tiêu dùng Mỹ thường không nhận thức được rằng họ phải trả thuế quan đó, vì người bán không bao gồm thuế quan vào số tiền mà người mua phải thanh toán.

Việc thay đổi quy định trên được cảm nhận rõ rệt nhất ở các hộ gia đình thu nhập thấp. Khoảng 48% gói hàng nhỏ được thông quan vào Mỹ có đích đến là những khu vực nghèo nhất ở nước này, 22% được chuyển đến những khu vực giàu nhất - theo một nghiên cứu của Đại học California, LA và Đại học Yale.

Ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Thẩm quyền kinh tế quốc tế khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế quan lên gói hàng nhỏ, tương tự như thuế quan đối ứng. Tuy nhiên, việc ông viện dẫn đạo luật này để áp thuế quan đang bị xem xét trong một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Mỹ. Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại ông Trump, Chính phủ Mỹ có thể sẽ phải hoàn tiền thuế quan đã thu trong các chính sách thuế quan được áp trên cơ sở đạo luật này.