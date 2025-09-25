Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Thế giới

Rupee sụt xuống mức thấp kỷ lục, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ có thể đã can thiệp

Điệp Vũ

25/09/2025, 07:08

Rupee đã trượt giá mạnh những ngày gần đây, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về thuế quan cao của Mỹ và việc Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tăng mạnh phí visa...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Đồng rupee Ấn Độ kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9 ở sát mức thấp kỷ lục, và các nhà giao dịch cho rằng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) có thể đã can thiệp để giải tỏa áp lực bán tháo đồng nội tệ. Rupee đã trượt giá mạnh những ngày gần đây, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về thuế quan cao của Mỹ và việc Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tăng mạnh phí visa.

Đóng cửa phiên này, tỷ giá rupee so với USD đạt 88,69 rupee đổi 1 USD, nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất mọi thời đại 88,7975 rupee đổi 1 USD vào hôm 23/9.

Theo hãng tin Reuters, các nhà giao dịch nói rằng có khả năng RBI đã can thiệp vào một số bộ phận của thị trường tiền tệ như hợp đồng kỳ hạn không giao hàng (NDF), hợp đồng tương lai tiền tệ, và thị trường giao ngay OTC để hỗ trợ tỷ giá rupee.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng RBI đang cho phép đồng rupee mất giá từ từ so với USD nhằm mang lại lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ, và việc can thiệp chỉ diễn ra một cách có chọn lọc để giảm bớt độ biến động của tỷ giá, thay vì bảo vệ một mức tỷ giá cụ thể nào đó.

Áp lực mất giá đối với đồng rupee đang đến từ việc Mỹ áp thuế quan 50% lên hàng hóa Ấn Độ và có kế hoạch áp phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cao cũng dẫn tới nhu cầu USD của Ấn Độ tăng. Năm nay, rupee đã rớt giá hơn 3,5% so với USD, trở thành một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất ở khu vực châu Á.

Kế hoạch tăng phí visa H-1B của Mỹ đã tạo ra những lo ngại lớn trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Ấn Độ, một trong những lĩnh vực chủ chốt đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của quốc gia này.

Theo các nhà phân tích tại Emkay Global, việc tăng phí thị thực như vậy có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin của Ấn Độ xuống dưới 4% trong năm tài chính 2026, giảm từ mức dự báo trước đó là 5%. Sự giảm tốc tăng trưởng đó không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty IT mà còn có thể dẫn đến việc giảm số lượng chuyên gia Ấn Độ làm việc tại Mỹ, từ đó làm giảm lượng kiều hối gửi về nước.

Theo ước tính của các nhà kinh tế tại HSBC, khoảng 5,4 triệu người Ấn Độ sống và làm việc tại Mỹ gửi về nước khoảng 33 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Số người Ấn Độ xin visa H-1B mỗi năm là 80.000, và nếu số lượng visa H-1B được cấp cho công dân nước này giảm, lượng kiều hối từ Mỹ gửi về Ấn Độ có thể giảm khoảng 500 triệu USD.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang lo ngại về khả năng phục hồi của đồng rupee, đặc biệt khi các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ như BSE Sensex và Nifty 50 không có nhiều biến động nhưng cổ phiếu công nghệ thông tin của nước này đã giảm 18% trong năm nay.

Trong một cuộc khảo sát do ngân hàng HSBC thực hiện trong tháng 9 này, rupee Ấn Độ được đánh giá là một đồng tiền có triển vọng yếu, cùng với đồng real của Brazil, do cả Ấn Độ và Brazil đều bị Mỹ áp thuế quan 50%.

Ấn Độ rupee thế giới tỷ giá visa H-1B

VnEconomy
VnEconomy

