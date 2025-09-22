Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Lời kêu gọi được đưa ra giữa
lúc Mỹ và Ấn Độ chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thương mại.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan 50% với hàng
hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, ông Modi đã kêu gọi người dân tăng cường sử dụng
“Swadeshi” - từ được dùng để chỉ hàng hóa sản xuất trong nước. Những người ủng
hộ ông Modi đã khởi xướng một chiến dịch tẩy chay các thương hiệu Mỹ nổi tiếng
tại Ấn Độ như McDonald's, Pepsi và Apple…
“Rất nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày là hàng sản
xuất ở nước ngoài. Chúng ta phải dừng việc này. Chúng ta nên mua sản phẩm sản
xuất tại Ấn Độ”, ông Modi phát biểu trước toàn quốc, không đề cập tới quốc
gia cụ thể.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ cho biết nhiều người
đân nước này thậm chí không biết liệu các vật dụng hàng ngày được sản xuất ở Ấn
Độ hay ở nước ngoài. Do đó, ông cho rằng người dân cần nâng cao nhận thức và
đưa ra lựa chọn tiêu dùng tỉnh táo.
“Nhiều khi chúng ta thậm chí không biết chiếc lược trong túi
mình được sản xuất ở Ấn Độ hay ở nước ngoài. Chúng ta nên mua những sản phẩm được
sản xuất tại Ấn Độ, được làm ra từ công sức và sự chăm chỉ của người lao động
trong nước, những sản phẩm mang trong mình mồ hôi và nước mắt của những đứa con
trai, con gái của chúng ta”, ông Modi phát biểu.
Thủ tướng Ấn Độ cũng nhắc lại di sản của phong trào tự do
trước đây của đất nước, nhắc nhở người dân về vai trò then chốt của “Swadeshi”
trong cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.
"Câu thần chú Swadeshi đã tiếp thêm sức mạnh cho phong
trào tự do trước đây của chúng ta. Ngày nay, câu thần chú này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho
khát vọng thịnh vượng của chúng ta”, tờ India Today dẫn lời ông Modi.
Người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ cũng kêu gọi tất cả chính quyền
tiểu bang tích cực tham gia chiến dịch "Swadeshi" và “Atmanirbhar
Bharat”, đồng thời tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư bằng cách thúc đẩy
hoạt động sản xuất tại địa phương.
“Khi cả quốc gia và các tiểu bang cùng chung tay, giấc mơ
‘Atmanirbhar Bharat’ sẽ thành hiện thực", Thủ tướng Modi phát biểu, đề cập
tới Atmanirbhar Bharat - chiến dịch nhằm đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000
tỷ USD thông qua việc thúc đẩy sản xuất tại Ấn Độ.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi các doanh
nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ của nước này tăng cường sản xuất hàng hóa chất lượng
cao, để thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang hàng nội địa.
“Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp này đã đóng góp cho nền kinh tế trong những
năm hoàng kim của Ấn Độ. Chúng ta cần quay trở lại thời kỳ đó", ông Modi
tiếp tục.
Ngoài kêu gọi về Swadeshi, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề cập tới
một số cải cách về thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sắp tới. Ông gọi đây là
"cơ hội kép" cho tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng của Ấn Độ.
Bài phát biểu của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh căng
thẳng thuế quan với Mỹ vẫn chưa được giải tỏa dù ông không chỉ đích danh Mỹ và
trước khi New Delhi chính thức triển khai chính sách giảm thuế GST để kích
thích tiêu dùng nội địa vào ngày thứ Hai (22/9).
Những tuần gần đây, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ cũng phát động
chiến dịch quảng bá hàng nội địa.
Với hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ là một thị trường tiêu dùng khổng
lồ với hàng hóa Mỹ. Nhiều năm qua, hàng Mỹ tiếp cận sâu rộng vào thị trường
này, tới cả các thị trấn nhỏ nhờ các nền tảng thương mại điện tử như Amazon. Sắp
tới, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự kiến sẽ tới Washington để thảo
luận về các giải pháp nhằm giải tỏa căng thẳng quan hệ song phương.