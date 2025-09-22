Thứ Hai, 22/09/2025

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Hoài Thu

22/09/2025, 10:26

Trong một bài phát biểu trước công chúng ngày Chủ nhật (21/9), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng hóa nhập khẩu và chuyển sang dùng hàng sản xuất nội địa...

Thủ tướng Narendra Modi trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 21/9 - Ảnh: PTI
Thủ tướng Narendra Modi trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 21/9 - Ảnh: PTI

Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc Mỹ và Ấn Độ chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thương mại.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan 50% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, ông Modi đã kêu gọi người dân tăng cường sử dụng “Swadeshi” - từ được dùng để chỉ hàng hóa sản xuất trong nước. Những người ủng hộ ông Modi đã khởi xướng một chiến dịch tẩy chay các thương hiệu Mỹ nổi tiếng tại Ấn Độ như McDonald's, Pepsi và Apple…

“Rất nhiều sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày là hàng sản xuất ở nước ngoài. Chúng ta phải dừng việc này. Chúng ta nên mua sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ”, ông Modi phát biểu trước toàn quốc, không đề cập tới quốc gia cụ thể.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ cho biết nhiều người đân nước này thậm chí không biết liệu các vật dụng hàng ngày được sản xuất ở Ấn Độ hay ở nước ngoài. Do đó, ông cho rằng người dân cần nâng cao nhận thức và đưa ra lựa chọn tiêu dùng tỉnh táo.

“Nhiều khi chúng ta thậm chí không biết chiếc lược trong túi mình được sản xuất ở Ấn Độ hay ở nước ngoài. Chúng ta nên mua những sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ, được làm ra từ công sức và sự chăm chỉ của người lao động trong nước, những sản phẩm mang trong mình mồ hôi và nước mắt của những đứa con trai, con gái của chúng ta”, ông Modi phát biểu.

Thủ tướng Ấn Độ cũng nhắc lại di sản của phong trào tự do trước đây của đất nước, nhắc nhở người dân về vai trò then chốt của “Swadeshi” trong cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.

"Câu thần chú Swadeshi đã tiếp thêm sức mạnh cho phong trào tự do trước đây của chúng ta. Ngày nay, câu thần chú này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho khát vọng thịnh vượng của chúng ta”, tờ India Today dẫn lời ông Modi.

Người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ cũng kêu gọi tất cả chính quyền tiểu bang tích cực tham gia chiến dịch "Swadeshi" và “Atmanirbhar Bharat”, đồng thời tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư bằng cách thúc đẩy hoạt động sản xuất tại địa phương.

“Khi cả quốc gia và các tiểu bang cùng chung tay, giấc mơ ‘Atmanirbhar Bharat’ sẽ thành hiện thực", Thủ tướng Modi phát biểu, đề cập tới Atmanirbhar Bharat - chiến dịch nhằm đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD thông qua việc thúc đẩy sản xuất tại Ấn Độ.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ của nước này tăng cường sản xuất hàng hóa chất lượng cao, để thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang hàng nội địa.

“Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp này đã đóng góp cho nền kinh tế trong những năm hoàng kim của Ấn Độ. Chúng ta cần quay trở lại thời kỳ đó", ông Modi tiếp tục.

Ngoài kêu gọi về Swadeshi, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề cập tới một số cải cách về thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sắp tới. Ông gọi đây là "cơ hội kép" cho tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng của Ấn Độ.

Bài phát biểu của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thuế quan với Mỹ vẫn chưa được giải tỏa dù ông không chỉ đích danh Mỹ và trước khi New Delhi chính thức triển khai chính sách giảm thuế GST để kích thích tiêu dùng nội địa vào ngày thứ Hai (22/9).

Những tuần gần đây, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ cũng phát động chiến dịch quảng bá hàng nội địa.

Với hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ là một thị trường tiêu dùng khổng lồ với hàng hóa Mỹ. Nhiều năm qua, hàng Mỹ tiếp cận sâu rộng vào thị trường này, tới cả các thị trấn nhỏ nhờ các nền tảng thương mại điện tử như Amazon. Sắp tới, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự kiến sẽ tới Washington để thảo luận về các giải pháp nhằm giải tỏa căng thẳng quan hệ song phương.

Từ khóa:

Ấn Độ hàng nhập khẩu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

